Agenda comunitaria: Feria de salud en Boyle Heights y otras actividades

La American Heart Association realizará una feria comunitaria con diferentes servicios de salud gratuitos, al mismo tiempo desarrollarán una caminata, en Boyle Heigts, en la que pueden participar chicos y grandes, entre otras de las actividades que incluye esta agenda semanal.

CENA DE GALA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD INMIGRANTE

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) realizará su cena de gala anual en la que rendirá reconocimiento a tres líderes identificados con la comunidad inmigrante, ellos son la congresista Judy Chu, al artista Lalo Alcaraz y a la directora ejecutiva de Legal Aid Foundation, Silvia Argueta. Los fondos que se recauden en esta cena de gala sirven para apoyar los programas a favor de la comunidad inmigrante.

Fecha: Jueves 10 de octubre, a las 6 pm

Lugar: Taglyan Complex

Dirección: 1201 Vine St., Los Ángeles

Información de boletos: chirla.org.

VIERNES DE DIVERSIÓN

Esta es una clase que incluye lectura, manualidades y un recorrido por el centro natural. Esta actividad es para las edades de 3 a 6 años. Requiere inscripción previa porque tiene una cantidad de participantes límite.

Fecha: Viernes 11 de octubre, de 10 a 11 am

Lugar: Madrona Marsh Nature Center

Dirección: 3201 Plaza del Amo, Torrance

Inscripción: 310.782.3989

Admisión: Gratis

FIESTA COMUNITARIA GRATUITA DE SALUD Y CAMINATA

Aprenda a cuidar su corazón y cerebro en esta fiesta comunitaria gratuita de salud paralela a la tradicional Carrera/Caminata de 5 kilómetros de Boyle Heights que contará con distribución gratuita de verduras y frutas, exámenes de salud y consultas con médicos, juegos interactivos, masajes en sillas, y demostraciones de recetas saludables con Chef Tati Polo.

Fecha: Sábado 12 de octubre, de 8 a 11:30 am

Lugar: Mariachi Plaza Metro Station

Dirección: 1831 E. 1st Street, Los Ángeles

Requisitos: Para participar en la carrera/caminata hay que registrarse en www.Active.com, ingresando a “2019 Boyle Heights 5K Run”. Los adultos pagan $25 y los niños $10.

Admisión a la feria: Gratis

ASESORÍA LEGAL

Los beneficiarios de Daca, TPS y otros casos de ajustes migratorios pueden recibir asistencia legal gratuita.

Fecha: De acuerdo a la disponibilidad

Cita obligatoria al teléfono: 213.251.3491

Lugar: Caridades Católicas. 1530 James M. Wood Blvd, L.A.

Admisión: Gratis

ASISTENCIA PARA CIUDADANÍA

Los residentes que califican a la naturalización pueden programar una cita y preguntar por los requisitos, también brindan asistencia para solicitar el perdón de pago.

Horario: De lunes a viernes de 9 am a 5 pm

Lugar: Consejo de Federaciones Mexicanas

Dirección: 125 Paseo de La Plaza, Suite 101, L.A.

Citas al teléfono: 213.417.8389

Admisión: Gratis

FORO CONMEMORA 527 AÑOS DE RESISTENCIA INDÍGENA

El Centro Cultural Techantit organiza el foro para conmemorar los 527 años de resistencia indígena con la presencia de Margot Pérez, presidenta del Consejo de Pueblos Originarios de Nahuizalco y Pedro Alberto Rodríguez, del Consejo Nahuat Pipil, quien es el autor de la demanda ante el gobierno de El Salvador por el genocidio de 1932.

Fecha: Sábado 12 de octubre, de 4 a 9 pm

Lugar: Centro Laboral de UCLA

Dirección: 675 S. Park View St, L.A.

Admisión: Gratis

SERVICIOS CONSULARES MEXICANOS EN EL SUR DE CALIFORNIA

Los servicios del consulado de México se desplazarán por diferentes vecindarios. Las citas se deben programar al teléfono 1.877.639.4835.

Fecha: De miércoles 16 a domingo 20 de octubre; de 10 am a 3:30 pm

Lugar: Mi Casa es Puebla

Dirección: 328 South Indiana St, Los Ángeles

Lugar: Tu Casa Guanajuato

Dirección: 1829 W. Imperial Hwy, Los Ángeles

DÍA DEL GUATEMALTECO

En el marco de la conmemoración del Día del Guatemalteco, desarrollarán una tarde cultural y un baile para honrar las costumbres y raíces del “País de la Eterna Primavera”.

Fecha: Sábado 19 de octubre, de 4 a 9 pm

Lugar: 8039 S. Vermont Ave, Los Ángeles

Admisión: $10

FERIA DE SALUD GRATUITAS

Con el fin de asistir a las personas que no cuentan con un seguro de salud, HealthNet realizará tres ferias de salud en diferentes vecindarios del condado, en donde brindará consejería nutricional, enfermeras darán orientación en cuidado de salud y, asimismo, habrá concursos, juegos y otras actividades educativas.

Fecha: Sábado 19 de octubre, de 10 a.m. a 1 p.m.

Lugar: Atlantis Banquet Hall

Dirección: 3802 E. Cesar E. Chavez Ave, Los Ángeles

Fecha: Sábado 26 de octubre, de 10 a.m. a 1 p.m.

Lugar: Palacio Torres

Dirección: 12341 San Fernando Road, Sylmar

Fecha: Sábado 2 de noviembre, de 10 a.m. a 1 p.m.

Lugar: The Holiday Inn Hotel

Dirección: 2640 N. Lakewood Blvd, Long Beach

JORNADA EXTRAORDINARIA DE SERVICIOS CONSULARES

La comunidad salvadoreña podrá acudir a su consulado a la jornada extraordinaria para trámites de pasaportes; la atención se brindará en orden de llegada, no requiere cita.

Para obtener la información de los requisitos puede llamar al teléfono: 213.234.9200, también puede visitar la página de Facebook oficial del consulado @ConsuladoLA

Fecha: Sábado 26 de octubre, de 9 am a 1 pm

Lugar: Consulado de El Salvador

Dirección: 3250 Wilshire Blvd, Suite #550, Los Ángeles