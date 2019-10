Columna: ¿Qué diablos ha pasado aquí en California? De ser propietarios del futuro a uno oscurecido

Estaba hablando por teléfono el otro día con mi hermana, que vive en el Área de la Bahía, y ella me dijo que tenía que prepararse para lidiar con un apagón planeado en la casa en la que crecimos.

También me dijo que tuvo que comprar algunos artículos en la tienda, pero eso iba a ser una pesadilla porque los mercados estaban inundados de compradores que almacenaban suministros en anticipación del apagón.

¿Qué demonios ha salido mal aquí en California?

Reinventamos el mundo desde un garaje en Silicon Valley y tenemos aplicaciones que pueden entregar un ‘poke bowl’ y un ‘boba’ a nuestras casas en 10 minutos, pero llega una fuerte brisa y volvemos a cocinar con carbón e iluminar la cueva con antorchas?

Para ser sincero, es un poco vergonzoso. En California, nos gusta pensar que somos el centro del universo de lo que se puede hacer, progresivo, todo incluido y que lidera la guerra contra la Administración Trump en defensa del medio ambiente, la innovación y la civilidad.

Pero tenemos campamentos de tiendas de campaña en todo el estado, una vergonzosa brecha entre ricos y pobres, tres personas sin hogar que mueren diariamente en el condado de Los Ángeles y, en medio de una escasez de viviendas, cientos de casas se incendian.

Y no somos muy buenos solucionando ninguna de estas cosas.

La casa de mi hermana no tiene una amenaza cercana de incendios forestales, y las líneas eléctricas caídas siempre son una posibilidad, pero no una probabilidad. Desafortunadamente, la compañía Pacific Gas & Electric Co. es demasiado inepta para distinguir entre peligro de bajo y alto riesgo, por lo que apagó las luces para casi 2 millones de personas entre los condados de Kern y Humboldt como medida preventiva, interrumpiendo negocios, obligando a las escuelas a cerrar y poniendo en riesgo a los enfermos y ancianos.

Oh, disculpen las molestias, dijo el viernes el director ejecutivo de PG&E. Pero agregó que hizo la decisión correcta sobre los apagones.

Ahórranos eso, genio.

PG&E tiene un historial de obtener ganancias sobre las actualizaciones del sistema, y ​​es responsable de las consecuencias catastróficas de sus fallas en San Bruno y Paradise, lugares donde se perdieron vidas junto con decenas de propiedades. La empresa fue golpeada con una condena CRIMINAL - seis delitos graves - por la explosión del gasoducto de San Bruno que mató a ocho personas.

Como informó el Times el viernes, PG&E va a la zaga de las empresas de servicios públicos como San Diego Gas & Electric para detectar el peligro de incendio y reducir el radio de los apagones.

Si PG&E no había ganado la corona de la peor compañía en California, selló el acuerdo a principios de este año cuando anunció millones de dólares en bonos para los altos ejecutivos después de declararse en bancarrota en anticipación de los miles de millones que tiene que pagar por daños de incendios forestales.

Los apagones tienen sentido en algunas situaciones, y el sur de California se estaba recuperando a medida que se propagaban incendios en Riverside, el condado de Ventura y el noreste del valle de San Fernando. Pero mientras conducía hacia las nubes de humo el viernes en Sylmar, saltó un pensamiento preocupante:

¿Puede California sobrevivir a las amenazas gemelas del cambio climático y la mala gestión de las empresas de servicios públicos?

No lo sé, pero entre la creciente emergencia del aumento del nivel del mar y la frecuencia de los infiernos, podemos llegar a un punto donde lo que no está bajo el agua está en llamas.

Podemos culpar al cambio climático por el fracaso del mundo en prestar atención adecuada a décadas de advertencias de los científicos. Y no ayuda que el actual presidente de Estados Unidos sea demasiado ignorante para comprender o preocuparse por la magnitud del problema, también el que se haya vendido a la industria de los combustibles fósiles y los opositores del Partido Republicano, o ambos.

Las colinas del noreste del Valle de San Fernando se veían negras, humeantes y rojas estaban rociadas de retardante para fuego después de que las llamas saltaran por la Autopista 210 y 100.000 residentes fueran evacuados hasta Porter Ranch el viernes.

En el Centro de Recreación Sylmar, 60 catres se alineaban en el piso del gimnasio y varios evacuados dormían mientras otros esperaban noticias sobre cuándo podían regresar a casa y si tenían hogares a los que regresar.

“Voy a dormir aquí con mi perro”, dijo una jubilada llamada Kathy, cuyo cachorro se sentó en el asiento trasero de su Honda CR-V.

Ella pasó por la misma rutina en 2008 cuando el fuego destruyó su parque de casas móviles, y le pregunté si estaba pensando en salir de California.

“Lo haría en un minuto si pudiera”, dijo, y me comentó que tiene parientes en Virginia. Pero sus padres, que dormían en catres en el gimnasio, eran demasiado viejos para tal movimiento, aseveró. Entonces se irían a casa cuando pudieran y nuevamente lo dejarían al azar.

“No hay lugar donde preferiría vivir”, dijo Laurie Burns, quien vive en el mismo parque de casas móviles que Kathy. “Los otros estados tienen sus propios problemas. Huracanes, tornados. Al menos recibimos una advertencia con el incendio, aunque no lo recibes con los terremotos”.

No, no lo recibes, y Ridgecrest todavía está temblando desde el último sismo grande aquí en la tierra de terreno escarpado, fracturado y con una catástrofe casi constante.

Con respecto a las conferencias de prensa y las actualizaciones periódicas de nuestros diversos incendios simultáneos, me gustaría decir dos cosas:

Primero, gracias a todos los que respondieron por arriesgar su piel para salvar vidas y propiedades.

En segundo lugar, ¿tenemos que escuchar a cada funcionario electo y jefe de departamento elegido en cada una de estas cosas?

Sólo haga que una o dos personas nos brinden una actualización rápida, junto con la información vital sobre evacuaciones y dónde las personas pueden obtener ayuda, y dejarlo así.

Si los políticos quieren seguir hablando, escuchemos más sobre dónde y cómo construimos, sobre códigos de seguridad más estrictos contra incendios en las estructuras y sobre la restricción del desarrollo en corredores y cañones rodeados de leña y azotados por los vientos de Santa Ana.

Y escuchemos más sobre enfrentar a las empresas de servicios públicos, como PG&E, que han sido parte del problema de los incendios forestales durante décadas.

“Lo que pasó es inaceptable”, dijo el gobernador Gavin Newsom sobre los apagones de PG&E. “Y sucedió por negligencia, debido a decisiones diferidas, retrasadas o no tomadas por la empresa de servicios públicos más grande del estado de California y una de las más grandes de la nación”.

Y pasó porque durante décadas, PG&E se ganó el favor de los legisladores colmando de donaciones las campañas. Newsom nombró un nuevo presidente de la Comisión de Servicios Públicos a principios de este año, y eso no significa nada a menos que la PUC muestre sus dientes.

“PG&E necesita una supervisión mucho más estricta”, dijo Mindy Spatt de TURN, la Red de Reforma de Servicios Públicos con sede en San Francisco.

Los apagones generalizados ocurrieron, dijo Spatt, porque PG&E no ha ordenado el recorte de árboles necesario, ni ha actualizado su infraestructura. Por lo tanto, molestó a cientos de miles de personas en un intento de evitar una mayor negligencia criminal por su parte.

“Instamos al juez en el caso penal a poner a PG&E en quiebra, y renovamos esa llamada hoy”, dijo Spatt el viernes. “Porque, ¿cuánto tienen que soportar los clientes?”

Mucho más, si tuviera que adivinar.

En California, la temporada de incendios acaba de comenzar.

