¿Qué leche le debe de dar a sus hijos? Los expertos responden de acuerdo a la edad…

Los expertos le piden a la comunidad que ponga atención a la salud de los menores a través del incentivo de alimentos saludables, ejercicios y visitas regulares al doctor. Estos son los recientes consejos que cuatro organizaciones de salud de Estados Unidos revelaron a las familias de la nación.

Las directrices invitan a las bebidas saludables, la reducción de los refrescos azucarados, los jugos y las bebidas parecidas, así como el favorecimiento a la leche materna o de vaca para los niños, en lugar de las bebidas vegetales, que están de moda.

“Como pediatra, sé que lo que un niño bebe puede ser casi tan importante como lo que come, en términos de una dieta saludable. Esto es particularmente verdad en los niños muy pequeños”, señaló la doctora Nathalie Muth.

“Sabemos que los niños aprenden cuáles sabores prefieren a una edad muy temprana (incluso a los 9 meses), y que esas preferencias pueden durar a lo largo de toda la niñez y la adultez”, añadió. “Por eso es importante orientarlos en un camino saludable, y esta guía ayudará a los padres y a los cuidadores a lograrlo”.

Las recomendaciones fueron creadas por expertos de la AAP, la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics) y la Academia Americana de Odontología Pediátrica (American Academy of Pediatric Dentistry).

(Getty)

Desde el nacimiento hasta los 5 años, las recomendaciones son:

• De 0 a 6 meses: Lo mejor es la leche materna, o use fórmula infantil.



• De 6 a 12 meses: Siga con la leche materna o la fórmula, y a medida que el bebé comience a ingerir alimentos sólidos, intente introducir el agua para que el bebé se acostumbre al sabor. Evite los jugos de fruta, que no ofrecen una mejora nutricional respecto a la fruta entera, apuntaron los expertos.

• De 1 a 2 años: Ahora es el momento de añadir leche entera, y más agua, a la dieta del niño. Puede darle pequeñas cantidades de jugo de fruta (y solo jugo de fruta “real” 100 por ciento), aunque la fruta entera sigue siendo mejor.

(Getty)

• De 2 a 5 años: Siga con la leche y el agua, pero cambie a leche al 1 por ciento o desnatada. Una cantidad pequeña de jugo 100 por ciento es adecuada.

• Notablemente, las recomendaciones no incluyen a las leches vegetales, como la leche de arroz, soya o almendra. Los productos de leche vegetal simplemente no tienen una cantidad suficiente de unos nutrientes esenciales (como la vitamina D y el calcio) que los niños reciben en la leche de vaca. Las únicas excepciones a la directriz podrían ser si un niño es intolerante a la lactosa, o si una familia es estrictamente vegana o tiene normas religiosas contra la leche de vaca.