Trabajadores de los supermercados del sur de California autorizan una huelga en medio de las negociaciones contractuales

Afectados por dos años de estrés pandémico, decenas de miles de trabajadores de comestibles del sur de California votaron abrumadoramente para autorizar una huelga si los supermercados no cumplen con sus demandas salariales mientras se reanudan las negociaciones sobre un nuevo contrato en las próximas semanas.

La votación, realizada durante cinco días, podría dar lugar a paros en algunos mercados de Albertsons, Vons, Pavilions y Ralphs que se extienden desde el centro de California hasta la frontera con México.

El sindicato United Food and Commercial Workers anunció que el 95% de los votantes de siete sindicatos locales aprobaron una posible huelga.

El contrato de tres años que cubre a 47.000 trabajadores de 540 tiendas expiró el 6 de marzo. Las negociaciones sobre un nuevo convenio comenzaron en enero, pero se estancaron hace tres semanas. Los trabajadores pretenden obtener mejoras salariales sustanciales, un aumento de las horas mínimas para los trabajadores a tiempo parcial y comités de salud y seguridad en cada tienda, ya que persiste la preocupación por la pandemia.

“Estas empresas deben venir a la mesa dispuestas a negociar un acuerdo justo o vamos a tener que llevar esta lucha a otra parte”, dijo Kathy Finn, secretaria-tesorera del sindicato UFCW Local 770 de Los Ángeles y principal negociadora.

La negociación se reanudará el miércoles.

Rachel Fournier, miembro del comité de negociación de la UFCW Local 770, se encuentra en la sede del sindicato en Los Ángeles mientras los miembros preparan las señales de huelga. (Christina House / Los Angeles Times)

La votación, que permite a los líderes sindicales convocar una huelga si no se alcanza un pacto, aumenta la presión sobre dos de las mayores cadenas de supermercados del país: Kroger, la empresa matriz de Ralphs, y Albertsons, propietaria de Vons y Pavilions.

El enfrentamiento se produce en un momento de malestar laboral en todo el país. Los trabajadores de los supermercados, conscientes de su condición de “esenciales”, se han atrincherado, no sólo en California, sino también en Oregón, Colorado y otros estados.

Los empleados de otras grandes empresas, como Amazon y Starbucks, están tratando de sindicalizarse. Y la escasez de mano de obra está afectando las industrias de todo el país, ya que los empleados cambian de trabajo para obtener un salario más alto. La inflación está subiendo a niveles récord en California y en todo Estados Unidos.

A diferencia de la huelga de casi cinco meses de los supermercados del sur de California en 2003 y 2004, durante la cual toda la fuerza de trabajo del sindicato se retiró después de que las cadenas presionaran para recortar los salarios y los beneficios, la autorización de este mes se enmarca como una acción de “práctica laboral injusta”. De acuerdo con la ley federal, esto permite realizar paros en determinadas tiendas en lugar de una huelga total.

El sindicato argumentó ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales que los supermercados buscaban intimidar e influenciar ilegalmente a los trabajadores, algo que las empresas niegan.

La angustia de los trabajadores de las tiendas ha aumentado con el paso del tiempo, ya que su salario no se ajusta al alto coste de la vida en el sur de California y las empresas han trasladado a más de dos tercios de su plantilla a tiempo parcial.

En 2020 el salario digno para el área de Los Ángeles, -definido como el ingreso mínimo para que un trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas- oscilaba entre 19,22 dólares para una persona soltera sin hijos y 34,01 dólares para familias con dos adultos trabajando y tres hijos, según los últimos datos de una calculadora de salario digno creada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

La UFCW pide que los trabajadores mejor pagados desde hace tiempo -los empleados de alimentación que incluyen a los cajeros y a los reponedores de estanterías- reciban un aumento de 5 dólares por hora al final de un nuevo contrato de tres años. Actualmente ganan 22,50 dólares por hora después de cinco a siete años. Las empresas ofrecieron un aumento de 1,80 dólares.

Un tercio de la plantilla pertenece a la categoría de dependientes de alimentos.

Otro tercio de los trabajadores de los supermercados, los dependientes de mercancías generales, incluidos los preparadores de alimentos y los reponedores no alimentarios, ganan ahora un máximo de 17,02 dólares la hora. El sindicato quiere aumentar ese salario en 8 dólares por hora en tres años, alegando que realizan un trabajo similar al de los empleados de alimentación mejor pagados. Las empresas ofrecieron 2 dólares.

La negociación aún no ha comenzado en el tercio menos remunerado de la fuerza de trabajo: los empacadores y los ayudantes de los oficinistas que ganan un poco más del salario mínimo estatal de 15 dólares.

Kroger y Albertson’s ofrecen beneficios médicos y de jubilación a diferencia de muchos minoristas no sindicalizados. Las propuestas salariales de la UFCW “conducirían a 400 dólares más en las facturas mensuales de comestibles para la mayoría de los hogares del sur de California [y] empujan a los clientes a los competidores no sindicalizados que no respetan la negociación colectiva”, dijo John Votava, director de asuntos corporativos de Ralph.

Los mercados no sindicalizados, como Whole Foods y Trader Joe’s, propiedad de Amazon, son competidores feroces. Y los minoristas no sindicalizados como Walmart y Target han ampliado sus negocios de comestibles en los últimos años.

Los supermercados tradicionalmente operan con márgenes de ganancia del orden del 2%. Pero la pandemia disparó los ingresos a medida que los restaurantes cerraban y más gente comía en casa. El beneficio operativo de Kroger casi se duplicó a 4.300 millones de dólares de 2019 a 2021.

En 2020, la compañía pagó 1.300 millones de dólares a los inversionistas, un dinero que, según los trabajadores, debería haberse destinado a pagarles más mientras enfrentaban los riesgos de la COVID-19 en el trabajo. El presidente ejecutivo de Kroger, Rodney McMullen, fue criticado por cobrar un paquete de pago de 22,4 millones de dólares en 2020 -el mayor de su historia-, incluso cuando la empresa puso fin a una bonificación por riesgo de 2 dólares la hora para los trabajadores de primera línea después de dos meses.

Una huelga afectaría a decenas de miles de trabajadores de 540 tiendas de comestibles que se extienden desde el centro de California hasta la frontera con México. (Christina House / Los Angeles Times)

Cuando las ciudades de Los Ángeles y Long Beach aprobaron el año pasado ordenanzas que exigían a las cadenas ofrecer varios meses de paga por riesgo, Ralphs cerró cinco mercados diciendo que eran “financieramente insostenibles”.

“Los trabajadores de los supermercados son esenciales”, dijo John Grant, presidente del Local 770. “No son fácilmente reemplazables dada la escasez de mano de obra. No queremos otra interrupción, pero estamos preparados para la huelga”.

Entre ellos estaba Rachel Fournier, una cajera de 44 años, que ha trabajado 17 años en un Ralphs de Los Ángeles. Su salario por hora es ahora de 22,50 dólares, el máximo de la empresa. A pesar de sus reiteradas peticiones, nunca ha podido conseguir la categoría de tiempo completo.

“Trabajar 28 horas a la semana no paga el alquiler”, dice. “Con eso no es suficiente para alimentar a tus hijos”.

Los trabajadores a tiempo completo obtienen unas prestaciones ligeramente mejores y más vacaciones, dijo, por eso el sistema informático de la empresa señala a los trabajadores cuyas horas aumentan “y te bajan para evitar que cumplas los requisitos”.

El marido de Fournier es discapacitado tras un accidente de coche, y ella ha acogido a su hermana y a una compañera de piso como huéspedes para completar sus gastos de fin de mes. Sin embargo, dice, se queda sin dinero frecuentemente.

“Hace veinte años este era un trabajo de clase media”, dice. “Pero las empresas nos han ido apretando y exprimiendo con magros aumentos salariales en los últimos contratos”.

En dos años, 7.709 trabajadores de comestibles del Local 770 han contraído el COVID-19, según los datos facilitados al sindicato por las tiendas. La pandemia ha creado “un espíritu de que tenemos que defendernos”, dijo Fournier. “La gente está harta y quiere salir a la calle”.

Marco Escalante, de 46 años, que trabaja en el turno de noche en el Vons de Echo Park, quiere convertirse en trabajador de tiempo completo, pero dijo que suele trabajar 30 horas a la semana. (Margot Roosevelt / Los Angeles Times)

Marco Escalante, de 46 años, también estaba en la sede, apilando carteles en preparación para la huelga.

Tras 24 años en un Vons de Echo Park, Escalante gana 22,50 dólares la hora en un turno de medianoche a 8:30 de la mañana apilando estantes. Le gustaría trabajar a tiempo completo, pero normalmente sólo gana 30 horas a la semana.

Teniendo en cuenta la inflación, la oferta de la empresa de 60 centavos más por hora para cada uno de los próximos tres años supone un recorte salarial y “una bofetada en la cara”, dijo.

Escalante, que tiene una esposa trabajadora y tres hijos, fue uno de los líderes de la huelga de 2003-04. “Después de casi cinco meses, nos quebraron”, recordó. “Desde entonces, cada contrato ha sido de 20 centavos por aquí, 20 centavos por allá. Hace 15 años ganaba más dinero que ahora”.

La pandemia ha cambiado la dinámica de la negociación, dijo. “Nuestros miembros enfermaron y llevaron la enfermedad a casa. Los clientes hacían problemas en las tiendas. Y las empresas decían que sólo teníamos un número determinado de días de enfermedad, así que teníamos que venir a trabajar. No han mostrado ninguna empatía por nuestros sacrificios”.

Escalante ve un sentimiento pro-sindical cada vez más fuerte entre los trabajadores más jóvenes. Autorizar una huelga, dijo, demuestra a las empresas: “Sabemos que han obtenido miles de millones de beneficios y no tenemos miedo de salir”.

