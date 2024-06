Fotos: El primer gran incendio forestal de 2024 en el condado de Los Ángeles

Un incendio forestal impulsado por el viento a lo largo de la Interestatal 5 cerca de Grapevine explotó a más de 12,000 acres a primera hora del domingo y había trazado un camino hacia el sur hacia la ciudad de Castaic, lo que provocó evacuaciones en toda el área, dijeron las autoridades. El incendio del Post, que se originó el sábado en Gorman, en el noroeste del condado de Los Ángeles, estaba contenido solo en un 2% el domingo por la tarde debido a que los fuertes vientos, la baja humedad y el terreno empinado obstaculizaron los esfuerzos de extinción.

Mientras tanto, los bomberos estaban combatiendo otro incendio forestal en la comunidad de Hesperia en el condado de San Bernardino que estalló después de las 6 p.m. el sábado en la cuadra 18000 de North Highway 173. Ese incendio quemó más de 1,300 acres y fue contenido en un 20%.

El Post Fire

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Las cuadrillas realizan una operación de quema el domingo cerca de Hungry Valley Road.

(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Bomberos en sus labores en Gorman. (Eric Thayer / Associated Press)

Miembros de Little Tujunga Hot Shots en sus labores.

(Eric Thayer / Associated Press)

El incendio del Post avanza sobre estructuras en Gorman.

A medida que el fuego se propaga, los expertos están midiendo la gravedad de la temporada de incendios de este año. Un invierno húmedo ha generado una carga de combustible potencialmente pesada de pastos gruesos, que se secan a medida que aumentan las temperaturas. (Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

(Marcio Jose Sanchez / Associated Press)

El incendio del Post deja una ladera humeante.

El incendio de Lisa

(Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

CalFire arroja agua desde un helicóptero para combatir el incendio Lisa impulsado por el viento desde el aire en un cañón al este de Moreno Valley el domingo en Beaumont. A las 6:45 p. m., el incendio había quemado 867 acres.

