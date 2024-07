El exalcalde de Los Ángeles Antonio Villaraigosa anuncia otra candidatura para gobernador de California

El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, anunció el martes por la mañana una candidatura a gobernador de California en 2026, su segunda candidatura para el cargo después de una candidatura fallida en 2018.

Villaraigosa, quien ha estado fuera de un cargo electo desde que dejó el Ayuntamiento de Los Ángeles en 2013, se une a un campo abarrotado de candidatos demócratas de alto nivel que incluye a la vicegobernadora Eleni Kounalakis, la ex controladora estatal Betty Yee, el líder del Senado estatal Toni Atkins y el Superintendente de escuelas estatales Tony Thurmond. Todos compiten por suceder al gobernador Gavin Newsom, quien cumple su segundo y último mandato.

En su anuncio, Villaraigosa, de 71 años, enfatizó su capacidad para trabajar tanto con demócratas como con republicanos cuando fue alcalde y cuando se desempeñó como presidente de la Asamblea de California, y su historial de equilibrio presupuestario y mejora de la seguridad pública y la educación.

La carrera por la gobernación no tiene ningún favorito aparente. Quienquiera que los votantes envíen a Sacramento en 2026 enfrentará una larga lista de problemas importantes, incluida la falta de vivienda, el aumento del costo de la vivienda, preocupaciones sobre el crimen y una tasa de desempleo que sigue siendo obstinadamente más alta que el promedio nacional.

“California es el estado donde todo es posible con trabajo duro y determinación”, dijo Villaraigosa en una declaración escrita. “Pero nuestro futuro depende de nuestra voluntad de enfrentar nuestros mayores desafíos. Creo que necesitamos alguien que solucione los problemas para liderar nuestro estado”.

Villaraigosa fue alcalde de Los Ángeles de 2003 a 2013, atravesando la agitación financiera causada por la Gran Recesión del país.

Aunque comenzó su carrera como organizador laboral, Villaraigosa evolucionó hasta convertirse en un contraste para el movimiento laboral del sur de California, enredándose en el Ayuntamiento con los poderosos sindicatos que representan a los empleados y maestros de la ciudad por los recortes presupuestarios y las protecciones de despido basadas en la antigüedad. Se convirtió en el demócrata más destacado de California en criticar a los sindicatos de docentes durante sus fallidos esfuerzos por tomar el control de las escuelas de Los Ángeles, describiendo al sindicato como un “obstáculo inquebrantable a la reforma”.

Su otro esfuerzo emblemático como alcalde (llevar el número de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles a más de 10.000) fue la culminación de una costosa campaña de siete años durante la recesión. Atribuyó ese esfuerzo a una caída del 48% en los delitos violentos durante su mandato en el Ayuntamiento.

Villaraigosa también fue un firme defensor del transporte público y un arquitecto clave del histórico aumento del impuesto a las ventas de 2008 que ayudó a financiar la construcción de líneas ferroviarias a través del sur de Los Ángeles, el Valle de San Gabriel y el lado oeste.

También acaparó los titulares por sus errores de alto perfil, incluida una relación extramatrimonial con la reportera y presentadora de Telemundo Mirthala Salinas que llevó a la ruptura de su matrimonio de dos décadas.

Villaraigosa dejó el cargo en 2013 y dijo en ese momento que no tenía “trabajo, ni casa, ni automóvil”. Ocupó puestos en la empresa de marketing multinivel Herbalife, el Banco de California, la empresa de agua de Cádiz y la cadena de clínicas de salud AltaMed.

Montó una campaña para gobernador en 2018 como un centrista favorable a las empresas, terminando en un distante tercer lugar en las primarias detrás de Newsom y el republicano John Cox.

La campaña se convirtió en una guerra por poderes entre los poderosos sindicatos de docentes de California, que apoyaban a Newsom, y las fuerzas a favor de las escuelas autónomas que respaldaban a Villaraigosa. Los grupos externos que apoyaban a Villaraigosa gastaron en conjunto 32 millones de dólares, batiendo récords en ese momento. Newsom también consolidó su apoyo en Hollywood, el territorio de Villaraigosa.

Villaraigosa dijo después de su derrota en 2018 que sus aliados, donantes y asesores lo habían instado a no postularse, diciendo que nunca había ganado un cargo estatal y que no era muy conocido fuera de Los Ángeles. Dijo en ese momento que estar fuera de la vista del público durante cinco años había sido un duro golpe.

En 2022, Newsom eligió a Villaraigosa como asesor principal en cuestiones de infraestructura, con la tarea de ayudar a identificar proyectos que podrían obtener fondos federales de la ley de infraestructura de Biden.

En mayo, Villaraigosa asumió un puesto remunerado en el consejo asesor global de la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase.

Villaraigosa es sólo el último demócrata estatal de alto nivel en anunciar una candidatura a gobernador, y es posible que sigan más. Fiscal del Estado. El general Rob Bonta ha dicho que está considerando postularse para gobernador, pero no se ha sumado oficialmente a la carrera.

Ningún republicano de alto perfil ha anunciado una candidatura a gobernador, aunque en junio, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, un conservador conocido por defender opiniones de ley y orden y feroces críticas a Newsom, dijo que estaba considerando una campaña para 2026.

