Tras el escándalo, trasladarán la gigantesca estatua de Marilyn Monroe en Palm Springs

Después de años de controversia y una prolongada batalla legal, un elemento fijo de la escena turística de Palm Springs está a punto de mudarse.

La estatua será reubicada en un “lugar que se determinará en el Downtown Park”, dijo el alcalde de Palm Springs, Jeffrey Bernstein, en un comunicado. “El Ayuntamiento está muy satisfecho de haber encontrado una solución satisfactoria a este problema, que ha dividido a tantas personas en nuestra comunidad”.

Corrección:

An earlier version of this story said the statue was located in the middle of Downtown Park. It is located just outside the park.