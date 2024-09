Un terremoto de magnitud 3 sacude Malibú, el último en golpear la zona

El sábado por la tarde se produjo un terremoto de magnitud 3 al norte de Malibú, el último de una serie de temblores registrados durante la última semana y media.

El último terremoto se produjo a las 14:15 horas del sábado, con epicentro en Kanan Dume Road, a unos 5,8 kilómetros al norte de Point Dume.

El terremoto del sábado fue el sexto de magnitud 3 o mayor desde que un terremoto de magnitud 4,7 en la misma zona se sintió ampliamente en el sur de California el 12 de septiembre.

Anuncio

Sólo se sintió un temblor “débil” en la zona más cercana al epicentro del sábado, que incluía Zuma Beach y Point Dume State Beach en Malibú, según la definición de la Escala de Intensidad Mercalli Modificada, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esa intensidad del temblor es tan leve que mucha gente no lo reconoce como un terremoto. Si lo hacen, las vibraciones sentidas podrían ser similares al paso de un camión.

Este ha sido un año inusualmente activo en cuanto a terremotos moderados en el sur de California. El terremoto del 12 de septiembre al norte de Malibú fue parte de la 14.ª secuencia sísmica de este año en el sur de California con al menos un terremoto de magnitud 4 o superior, dijo a principios de este mes la sismóloga Lucy Jones, investigadora asociada de Caltech.

Eso rompió un récord de los últimos 65 años. Durante ese período de tiempo, dijo Jones, hubo un promedio de ocho a 10 secuencias independientes de terremotos al año que incluyeron al menos un temblor de magnitud 4 o superior.

En algunos años, hubo sólo una o dos de esas secuencias de terremotos; El número más alto anterior fue de 13 en 1988.

Los científicos dijeron que la observación no es necesariamente una indicación de que un gran terremoto destructivo esté a la vuelta de la esquina.

Algunos investigadores han ofrecido teorías opuestas: algunos dicen que la actividad sísmica aumenta en una región antes de un gran terremoto, otros dicen que la actividad sísmica disminuye antes de una gran sacudida.

Por lo tanto, la actividad reciente no ofrece ninguna pista de cuándo ocurrirá el próximo gran temblor destructivo, dijo Susan Hough, sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos, a principios de este mes.

Did you feel this earthquake? Consider reporting what you felt to the USGS.

¿Sintió este terremoto? Considere informar lo que sintió al Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

¿Está preparado para cuando se produzca un gran terremoto? Prepárese para el próximo gran terremoto suscribiéndose a nuestro boletín Unshaken, que desglosa la preparación para emergencias en pasos breves a lo largo de seis semanas. Obtenga más información sobre los kits para terremotos, las aplicaciones que necesita, los consejos más importantes de Lucy Jones y más en latimes.com/Unshaken.