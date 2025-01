El incendio de Eaton, que avanza rápidamente, estalla en Pasadena y Altadena: ‘No estamos jugando. Esto es serio’

El martes por la noche se produjo un incendio en las colinas sobre Altadena, cerca de Eaton Canyon, lo que provocó la respuesta de los bomberos.

El incendio de Eaton ha quemado más de 400 acres y ha provocado evacuaciones en el área al oeste del campo de golf Eaton Canyon, según el Servicio Forestal de Estados Unidos.

Las autoridades también les dijeron a las personas que viven en estas calles que evacuen de inmediato: Kinneloa Canyon Road, Outpost Lane, Glen Springs Road, Coolidge Avenue, Roosevelt Avenue, Veranada Avenue, Kinclair Drive, Fox Ridge Drive, Canyon Close Road, Grand Oaks Avenue y áreas al este de Altadena Drive, al norte de New York Drive y al oeste de Sierra Madre Villa Avenue.

Pasadena ordenó evacuaciones obligatorias “para el área al norte de New York Drive, al este de Altadena Drive y al oeste de Sierra Madre Villa Avenue. Si se encuentra en el área de evacuación, lleve consigo todos los elementos necesarios para estar preparado para irse durante un período prolongado de tiempo”.

La portavoz de Pasadena, Lisa Derderian, dijo que las autoridades quieren que los residentes en la trayectoria del incendio de Eaton Canyon presten atención a las advertencias.

“No estamos jugando aquí”, dijo. “Esto es serio”.

Dijo que los fuertes vientos han llevado a los funcionarios a suspender la cobertura aérea, dejando a los bomberos en el terreno para proteger las casas y salvar vidas.

Los bomberos estaban tratando de evacuar a varias personas de una casa de convalecencia cerca de Washington Boulevard y Altadena Drive.

Derderian dijo que los fuertes vientos y la intensidad del incendio recuerdan a los incendios de la década de 1990, incluido el incendio de Kinneloa de 1993, que destruyó 196 edificios en Altadena.

Los residentes que se encontraban a menos de tres millas del incendio de Eaton Canyon podían ver llamas anaranjadas y oler el fuego desde el interior de sus hogares.

Justo antes de recibir una orden de evacuación obligatoria, avanzaron lentamente desde Altadena mientras los camiones de bomberos pasaban a toda velocidad junto a ellos, sin semáforos afectados por el corte de energía.

Aquellos que han vivido en el área durante décadas y experimentaron el último gran incendio en el área de Pasadena dijeron que nunca habían experimentado algo así. Una mujer dijo que tomó alrededor de 30 minutos recorrer 10 cuadras mientras la gente estaba “tratando desesperadamente de salir”.

Todas las escuelas estarán cerradas el miércoles en el Distrito Escolar Unificado de Pasadena debido al incendio.

El incendio se produce en medio de vientos intensos que provocaron un incendio destructivo en Pacific Palisades el martes.

Los bomberos dicen que se espera que los vientos se intensifiquen durante la noche.

