Residentes de Azusa impiden que un hombre prenda fuego en un parque, dice la policía

El Departamento de Policía de Azusa arrestó este fin de semana a un hombre sin hogar sospechoso de provocar un incendio forestal en un parque ubicado cerca de las colinas.

Los agentes de policía respondieron el viernes a las 11:37 p. m. a un informe de un incendio forestal en Pioneer Park. El capitán de policía Robert Landeros dijo que dos residentes vieron el incendio, corrieron hacia allí y vieron a un hombre sin hogar que intentaba provocar otro incendio al intentar prender fuego a un árbol que había sido derribado por los vientos recientes.

“No parece que hayan utilizado la fuerza física, pero lo confrontaron verbalmente y llamaron a la policía”, dijo.

Los agentes que llegaron localizaron al hombre y lo detuvieron bajo sospecha de incendio provocado mientras los bomberos del condado de Los Ángeles apagaban el incendio forestal. Landeros identificó al sospechoso como José Carranza-Escobar, un hombre sin hogar cuya última residencia conocida fue en Azusa.

Landeros no dijo qué utilizó el hombre para iniciar el incendio, pero elogió la rápida intervención de los dos residentes y la respuesta de la estación de bomberos local.

“Tuvimos suerte de que el viento estuviera en calma anoche”, dijo.

El arresto se produce un día después de que los residentes de un barrio de West Hills detuvieran a un presunto pirómano que, según dicen, estaba tratando de iniciar un incendio mientras ardía el incendio de Kenneth, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Juan Sierra, de 33 años. Aunque fue fichado bajo sospecha de violación de libertad condicional, el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura dijo que Sierra es una “persona de interés” en el incendio de Kenneth, que comenzó el jueves por la tarde cerca del límite del condado.

