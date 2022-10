Kiosco Digital: Caen importantes figuras latinas del Ayuntamiento por sus comentarios racistas

Los comentarios de carácter racista que hizo la presidente del Concejo del Ayuntamiento de Los Ángeles, Nury Martínez, que al final le costaron esa importante posición política, pone de manifiesto las tensas negociaciones al interior del gobierno de la ciudad, pero también lo profundamente arraigado que está el racismo entre la comunidad latina. Hace un mes, precisamente, publicamos la demanda que cientos de trabajadores negros habían iniciado en contra de sus compañeros de trabajo latinos, acusándolos de trato desigual y despectivo. Sin duda todo esto tendrá una profunda repercusión política a apenas unos días antes de las elecciones. Escuche aquí el audio y mándenos sus opiniones.

Y en medio de esas malas noticias, el anuncio de que los cheques de reembolso por los altos precios de la gasolina empezaron a distribuirse desde el viernes pasado ha generado mucho optimismo entre los californianos. ¿Usted ya sabe en qué lo va a gastar? Entérese aquí hasta cuánto podría recibir.

Yo sé que todos estamos muy cansados de la pandemia, y que muchos consideran que el problema ya se acabó. Pero hay informaciones que debemos tener en cuenta para seguir cuidándonos. Hace unos días, la directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles , Barbara Ferrer, expresó su preocupación por la llegada a la región de la subvariante Ómicron BA.2.75.2. ¿La pregunta es qué tanto debemos preocuparnos?

IMAGEN DE LA SEMANA



entre Los Angeles y San Diego El servicio de trenes de pasajeros de Amtrak y Metrolink fue cerrado hasta nuevo avisoentre Los Angeles y San Diego a causa de las olas (Tony Prince/Para The San Diego Union-Tribune.)

CALIFORNIA

CONSUELO. El 27 de julio fue a última vez que el joven hondureño José Antonio “Toñito” Velásquez fue visto con vida. Desde entonces sus familiares y amigos distribuyeron volantes y fotografías y realizaron todo tipo de esfuerzos para localizarlo. La semana pasada un grupo de senderistas encontró un cadáver en el área de las montañas de Santa Mónica. Las autoridades confirmaron su identidad e informaron que hay una persona detenida.

POR LOS CIELOS. A unas semanas de que inicie la temporada festiva, Disneylandia dio a conocer los nuevos precios para algunos de los servicios que ofrece a sus visitantes. El estacionamiento preferencial en la estructura de Mickey & Friends, la estructura de Pixar Pals y el lote de Toy Story aumentó a $50 por día. El precio para cargar Genie+, una función que se puede añadir a la aplicación telefónica de Disneylandia, también ha aumentado, pasando de 20 a 25 dólares.

DEPORTES

El lanzador inicial de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, lanza al plato durante la primera entrada del Juego 1 de la Serie de División de la Liga Nacional contra los Padres de San Diego, el martes 11 de octubre de 2022, en Los Ángeles. (AP Photo/Marcio José Sánchez)

RIVALIDAD. Si usted es aficionado al beisbol, sin duda estará muy pendiente de los resultados de la serie divisional que se está jugando entre Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego. En el primer juego el mexicano Julio Urías brilló con toda su intensidad. Reviva las jugadas.

RECUERDOS. Pau Gasol, exestrella de Los Lakers, asegura que el documental “The Redeem Team” acerca Kobe Bryant, lo impactó profundamente. “No pude dormir esa noche”, aseguró Gasol, quien, durante su tiempo en el equipo angelino, convivió y compartió numerosas experiencias con Bryant.

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar encabeza la fiesta del Jaripeo sin Fronteras en el Crypto.com este viernes y sábado. (Francine Orr/Los Angeles Times)

DE LUJO. Para concluir las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, llegan a la ciudad espectáculos de gran nivel como el “Jaripeo sin Fronteras”, y los populares ritmos de Camilo, Lucero, Mijares y Raphael, entre otros.

YA VIENE. El Latino Theater Co. at The LATC se vistió de gala para recibir a Kate del Castillo y al elenco principal de la tercera temporada de “La Reina de Sur” que se estrenará el próximo 18 de octubre. Si le gustaron las temporadas anteriores, sin duda esta le va a encantar porque tiene muchas escenas de acción. Entérese de los detalles y de los sitios en los que se grabó esta popular serie.

DINASTÍA. Con su álbum “Primero soy mexicana” logró su primera nominación al Latin Grammy en el 2018. Cuatro años después, su disco “Mexicana Enamorada” le otorga dos nuevas postulaciones. Las satisfacciones que hoy vive Ángela Aguilar se sustentan en la tradición de una dinastía, pero su madre, Aneliz Álvarez, es el artífice detrás del éxito de la “Princesa del regional mexicano”.

VIDA Y ESTILO

A DONDE IR. Durante el mes de octubre en San Diego, docenas de hoteles, restaurantes, parques temáticos, museos y más, ofrecen a las familias la oportunidad de disfrutar actividades completamente gratuitas para los niños. El programa anual Kids Free San Diego ofrece esta opción para que las familias puedan disfrutar sin gastar mucho dinero. Aprovéchelo.

ASÍ SE DICE

Aunque hablamos un mismo idioma, en cada país o región hay palabras que solo los habitantes de esa zona conocen. Ahora le toca a Nicaragua.

Ahuevado: triste

Bajón: cualquiera de las tres comidas del día. ¿Cómo estuvo el bajón?

Bolo: borracho

Cachimbazo: golpe contundente

Cañambuco: andar sin ropa interior

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

“Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain” es un libro inquietante, profundo y denso, que narra al detalle las últimas vivencias que el conocido chef tuvo antes de suicidarse en la habitación de un hotel en París. El autor, Charles Leerhsen, describe el alma atormentada de Bourdain y el estado anímico en el que se encontraba. Vale la pena leerlo.

