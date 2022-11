Kiosco Digital: Ganadores y perdedores de las elecciones del martes

Amigos del Kiosco Digital, les invito al recorrido semanal de las noticias más importantes. Recuerde, si le gusta este boletín, compártalo, y hagamos una gran comunidad de lectores.

Ya pasó el martes de elecciones y lo que sigue es el jueves de reflexiones. Estos comicios nos dejaron muchas lecciones y experiencias, entre ellas, que en política no hay nada escrito, y que lo que se pensaba que iba a ser una avalancha arrolladora republicana, se convirtió en sí, una victoria, pero moderada, que nos indica que los norteamericanos tuvieron en cuenta algunos valores fundamentales, como la democracia.

Podríamos decir, que entre los perdedores de esta jornada electoral se encuentra el mismo expresidente Donald Trump, que con sus problemas legales, e incitación a la insurrección y la división, se convirtió en un lastre para muchos de los candidatos republicanos que recibieron su apoyo directo. Eso no significa que Trump y su corriente política en el Partido Republicano vayan a desaparecer, al contrario, muchos esperan que en cualquier momento Donald Trump anuncie su deseo de conseguir la nominación de su partido para las elecciones del 2024.

Entre los ganadores absolutos se encuentran también el gobernador de California, Gavin Newsom, que arrasó a su oponente, el senador republicano Brian Dahle, con lo que no sólo obtiene un segundo mandato, sino que se coloca como una de las estrellas ascendentes en el Partido Demócrata, con amplias posibilidades de buscar la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 2024. Hay que recordar que una amplia mayoría, al menos en California, desaprueban la labor de Joe Biden y preferirían que no se presentara a la reelección, lo cual le abre la puerta a Newsom.

Otro que se puede considerar como ganador histórico es Alex Padilla, el primer senador latino por el estado de California, quien prácticamente sin hacer campaña, obtuvo el derecho a terminar el mandato temporal para el que fue seleccionado por el gobernador Newsom, y el siguiente mandato.

Entre los posibles perdedores se encuentra el actual Sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien a lo largo de su gestión tuvo numerosos enfrentamientos contra aquellos encargados de supervisarlo. Si las tendencias no cambian en los siguientes días, el exjefe de la policía de Long Beach, Robert Luna, podría convertirse en el nuevo Sheriff de Los Ángeles.

Y dejé al final el comentario del resultado de la elección de alcalde de Los Ángeles, porque hasta el cierre de este boletín cualquier cosa podría pasar, ya que Rick Caruso le lleva una ventaja de apenas 2 puntos porcentuales a Karen Bass.

Para ver el resultado completo de las proposiciones y otros cargos de elección popular a nivel local (en inglés) le recomiendo que haga clic aquí. Para el seguimiento de los resultados electorales en el resto del país, (en inglés), haga clic aquí.

IMAGEN DE LA SEMANA

La bioluminiscencia apareció a principios de esta primavera en Black’s Beach, en La Jolla. (Patrick Coyne/Los Angeles Times)

CALIFORNIA

NUNCA ES TARDE. Para Margarita Arriagada la edad es solo un número más, y debería de serlo para toda persona que desee iniciar un negocio. De acuerdo con la emprendedora, lo que la gente debe saber es identificar la señal que les diga que es tiempo de hacer cambios y seguirla a pesar del temor y las dificultades. Conózcala.

MULTIMILLONARIO. Afortunadamente no todo es política. No me cabe duda de que comprar un billete de lotería es como comprar un sueño, porque, aunque no te ganes nada con ese dólar, sueñas en lo que podrías hacer si te ganaras el premio. Pero hay una persona de Altadena, aquí en California, que no tendrá que soñar. El afortunado adquirió el boleto ganador del Powerball y se ganó la increíble cantidad de 2040 millones dólares. Por lo pronto los dueños de la tienda que vendió el boleto recibieron un cheque por 1 millón de dólares.

ADVERTENCIA. Ya tuvimos la primera probadita del invierno durante las lluvias pasadas, y con la llegada del tiempo frío las autoridades de salud siguen pidiéndole a la población que se cuide. El secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra dijo en una visita reciente a California que existe una “triple amenaza’’ de enfermedades respiratorias. Tales enfermedades son la influenza, (gripe) el virus respiratorio sincitial (VRS) y el COVID-19. Haga su parte y cuídese.

DEPORTES

TRIUNFADORES. El Banc of California Stadium vivió lo que muchos han calificado como “la mejor final de la MLS en la historia” y otros “como el mejor partido de la liga”, pero lo cierto es que vieron a un equipo que dejó lejos el “ya merito” cuando el LAFC se convirtió en un pilar del futbol estadounidense y sobre todo, en un triunfador en una ciudad que no se conforma con equipos que jueguen bonito.

VESTIDO Y ALBOROTADO. Las dos grandes incógnitas en el ataque de México para el Mundial quedaron despejadas: Jesús Corona no se recuperó de una fractura en el tobillo y quedará fuera de Qatar. Entérese aquí quien lo sustituirá.

QUIERE SER CAMPEÓN. Daniel Barrera, una prometedora estrella del Inland Empire tiene grandes aspiraciones. “Quiero comprobarle a la gente que puedo ser uno de los mejores en el mundo que salgan de California”, indicó Barrera al hablar de su futuro. “Quiero títulos en las 112, 115, 118 y ojalá que esté lo suficientemente grande para llegar a 122”.

ENTRETENIMIENTO

La cantante mexicana Alejandra Guzmán en una imagen promocional de su nuevo sencillo “Tuya”. (La Reina del Rock Records)

AL DESNUDO. Tras el accidente que sufrió en un escenario y su recuperación, Alejandra Guzmán sigue ahora adelante con su vida personal y artística. En una conversación con Los Angeles Times en Español, la cantante mexicana ofreció detalles de su residencia en Las Vegas y de su participación en el festival “Bésame Mucho” de Los Ángeles donde compartirá escena con Los Tigres del Norte, Caifanes, El Tri y Paulina Rubio, entre otros.

DE LO MEJOR. Tras las intensas precipitaciones en Los Ángeles, ahora llega una lluvia de estrellas a los escenarios de la ciudad encabezada por Chiquis, Shaila Dúrcal y Carla Morrison. Pero eso no es todo. La magia de la cinta animada de Disney “Encanto”, ahora salta de la pantalla al escenario del emblemático auditorio de Hollywood Bowl con la participación de una orquesta completa y la actuación de más de 50 artistas en escena. Todo un espectáculo para la familia.

SURREALISMO. Alejandro G. Iñárritu compartió con nuestro compañero Sergio Burstein detalles que se tocan en su nueva película “Bardo”. Esta cinta del laureado realizador, que es la apuesta mexicana para los premios Oscar de la Academia, ofrece una serie impresionante de escenas surrealistas que aluden a los dilemas artísticos, familiares, sociales y políticos de Silverio/Iñárritu.

HOMENAJE. A una semana de celebrarse los Latin Grammy, la producción anuncia la lista de figuras que estarán actuando en el escenario de la ceremonia más importante de la música latina. Rosalía, Los Bukis, Carlos Vives, Aymée Nuviola, Silvana Estrada, Gente de Zona y Nicole Zignago también se unen a la fiesta que se armará en la ciudad de Las Vegas. Descubra quien será honrado como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

VIDA Y ESTILO

LLAMADO DIVINO. Al entrar en la capilla del correccional R.J. Donovan, Aaron Buttery se transformó. Mientras los hombres, a menudo olvidados, abandonados y vilipendiados, se dirigían al culto en la única prisión estatal de San Diego, Buttery sintió intensamente la presencia de Dios. En medio de los condenados, su espíritu ardía con la más profunda certeza: Toda vida humana es preciosa, por muy desesperada que sea su condición o por muy pecaminoso que sea su pasado. Conozca quién es este personaje.

PARA VIAJAR. Después de la primera tormenta invernal algunos sitios de montaña de California ya están abiertos para practicar los deportes en la nieve. Agarre su abrigo, bufanda y gorra, y váyase a disfrutar.

ASÍ SE DICE. En cada país, e incluso en cada región hay palabras que sólo los nativos entienden. Esta vez viajamos al estado de Guerrero, en México

Aray o ari. Asombro

Chimeco. Cara sucia

Chirundo. Desnudo

Chundo. Persona sin brazo o pie o animal sin cola

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

Nueve Gigantes. Durante mucho tiempo pensamos que el futuro estaba lejos o sería parecido a la ciencia ficción. Sin embargo, lo que parecía improbable ya rige la vida de millones de personas mediante algoritmos e inteligencia artificial. Descubra cuáles son los Nueve Gigantes y el efecto que tienen en nuestras vidas. Editorial Paidos. Autor: Amy Webb.

¡Gracias por leer el Kiosco Digital!