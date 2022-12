Kiosco Digital: Déjà vu mexicano: El Tri queda fuera tras una mediocre actuación

Los invito a nuestro recorrido habitual por las noticias más importantes de la semana. Ayúdenos a construir una gran comunidad de lectores compartiendo este boletín.

Aunque el fútbol es un deporte, no deja de entusiasmar a millones de personas que han seguido la Copa Mundial de Qatar con todo detalle. Me imagino que usted, estimado lector, sufrió como nosotros la eliminación de México. Tras unos minutos de alegría en los que el marcador le favoreció 2 goles a 1, la selección mexicana no logró la combinación de resultados que necesitaba para pasar a la segunda ronda después de tres partidos para olvidar: Un mediocre empate a 0 ante Polonia; una humillante derrota frente a Argentina y un respetable triunfo ante Arabia Saudita. Sin duda, el Tri hizo historia como una de las peores selecciones de ese país, con apenas dos anotaciones en todo el torneo mundialista.

Y ya como parte del anecdotario, qué le parece la polémica que protagonizó el Canelo Álvarez cuando lanzó una serie de mensajes en Twitter, asegurando que Lionel Messi había barrido el piso con la playera mexicana. Muchos aficionados estuvieron de acuerdo con el boxeador, otros consideran que exageró y sólo quería hacerse publicidad. ¿Usted qué opina?

Mientras tanto, la selección de Estados Unidos cumplió y entró a la siguiente ronda, aquí le decimos cuáles selecciones han clasificado y los horarios de los juegos. La Copa Mundial entra ya a una etapa crucial en la que los equipos van a mostrar de qué están hechos.

Después de este desahogo futbolero mis compañeros y yo queremos desearle el inicio de una excelente temporada festiva. Después del Día de Acción de Gracias la mayoría de las familias comenzaron a poner sus adornos navideños y a buscar regalos para la familia. Si es así, le aconsejo que busque los cupones de descuentos, eso le ayudará a ahorrar un poco de dinero.

Aquí en casa, la Universidad de California y sus becarios posdoctorales e investigadores académicos llegaron el martes a un acuerdo tentativo que elevaría su salario a uno de los más altos del país, pero aún no regresarán al campus en solidaridad con unos 36.000 empleados estudiantes graduados que siguen en huelga desde hace ya tres semanas. Conozca cuáles son las demandas de los huelguistas.

IMAGEN DE LA SEMANA

Los trabajadores académicos de la Universidad de California están en huelga y se manifiestan en el campus de la Universidad de California, Los Ángeles. A medida que la mayor huelga de trabajadores académicos de la educación superior del país entró el lunes en su tercera semana, con los exámenes finales a pocos días de distancia, aumentan los temores sobre las consecuencias para la Universidad de California, y su misión de enseñanza e investigación. (Gary Coronado/Los Angeles Times.)

CALIFORNIA

DROGAS. Casi 2.000 indigentes fallecieron en la ciudad entre abril de 2020 a marzo de 2021, a causa del consumo de fentanilo, un incremento del 56% con respecto al año previo, según un informe difundido por el Departamento de Salud Pública del condado Los Ángeles. Pero el problema no es sólo a nivel local. Según la agencia antinarcóticos DEA, dos terceras partes de las 107.000 muertes por sobredosis en 2021 fueron atribuidas a opioides sintéticos como el fentanilo.

¿QUIEN ESTÁ DETRÁS? El Departamento de Policía de Los Ángeles ha hecho varios registros de redes sociales y teléfonos asociados para tratar de descubrir quien grabó el audio con contenido racista que protagonizaron Nury Martínez, Gil Cedillo, Kevin de León y el líder sindical Ron Herrera. De acuerdo con las leyes de California, grabar sin el consentimiento, es ilegal y puede considerarse como un delito mayor.

BIG BROTHER. Los supervisores de San Francisco votaron a favor de conceder a la policía de la ciudad la facultad de desplegar robots equipados con cargas explosivas “para contactar, incapacitar o desorientar a un sospechoso violento, armado o peligroso” cuando haya vidas en juego, dijo la portavoz de la policía Allison Maxie.

DEPORTES

DESDE MEDIO ORIENTE. Para los que no tuvimos la fortuna de viajar a Qatar y disfrutar de cerca los partidos y las maravillas de ese país árabe, nuestros compañeros Eduard Cauich y Jad El Reda han llevado un diario meticuloso de sus impresiones dentro y fuera de la cancha. No se lo pierda.

HACEN HISTORIA. La árbitro francesa Stéphanie Frappart será la primera mujer que dirija un partido en un Mundial masculino cuando salte al campo para el Alemania-Costa Rica hoy jueves en Qatar. Conozca cuales son las otras dos mujeres que completarán un trío arbitral completamente femenino.

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio están confirmadas para actuar en el Festival Bésame Mucho. (Televisa/Univision.)

PARA TODOS LOS GUSTOS. La música de mariachi, banda, pop y rock en español se apodera este fin de semana de tres escenarios y un concierto al aire libre en el estadio de los Dodgers, con una cartelera que incluye a artistas como Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, Molotov, Ramón Ayala, Hombres G y muchos más.

VIAJE. En esta temporada festiva, las familias y los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de un recorrido único a un paraíso tropical de Sudamérica y sentir el embrujo de las aventuras emprendidas por la pequeña y atrevida Ainbo en la nueva película animada “Ainbo: Spirit of the Amazon”. La cinta animada destaca lo importante que es proteger el medioambiente y la diversidad de especies que existen en la región. La historia ha sido escrita y dirigida por el cineasta peruano José Zelada.

RECUERDO. A un año de la muerte de Diego Verdaguer, su viuda Amanda Miguel y su hija Ana Victoria comparten lo que ha sido su travesía tras la pérdida del desaparecido ídolo argentino y además revelan cómo han retomado sus vidas en busca de mantener vivo el legado musical de la familia.

VIDA Y ESTILO

BECAS. El período de inscripción para ingresar a la universidad está empezando y los promotores de la beca HACER consideran que la historia de Katya Echazarreta, una exempleada de McDonald’s que hizo historia como la primera mujer nacida en México en llegar al espacio podría inspirar a los estudiantes de último año de secundaria y a sus familias, a dar el primer paso para cumplir con sus sueños de una educación superior través de la Beca Nacional HACER de McDonald’s. Si necesita ayuda económica para seguir estudiando, esta beca podría ser la solución.

ASÍ SE DICE

Una vista del Hotel Nacional de Cuba en La Habana, Cuba. (Brian van der Brug / Los Angeles Times.)

En cada región o país existen palabras o expresiones que sólo los nativos conocen. Ahora le toca a Cuba.

Asere, ¿qué bolá?: Es el clásico saludo cubano, “¿cómo estás, amigo?

Ando a la my love: Esta expresión significa estar relajado y sin preocupaciones.

Tirar un cabo: Es una forma de pedir ayuda con algo, un favor.

Ser un quema’o: Aquellas personas que conocen mucho sobre un tema, y les encanta hablar sobre él.

Amanecer con el moño virao: Es una frase que dicen los cubanos cuando no tiene un buen día o amanecieron con “el pie izquierdo”.

LITERATURA. Aquí les comparto esta excelente poesía que me encontré en redes sociales y que aborda los cambios en la lengua que están tan de moda hoy en día.

Por un idioma sin “idiomo”

Se ha extendido una manía

entre parlantes latinos

de acuñarle el femenino

a quien nunca lo tendría,

si no tiene “dío” el día,

y el trigo no tiene “triga”,

ni existen las “gobernantas”,

tampoco las “estudiantas”,

ni “hormigo” entre las hormigas.

Aunque lo intenten, comprar

con millones y “millonas”

un trono no tiene “trona”

ni “jaguara” has de llamar

a la hembra del jaguar,

y aunque el loro tenga Lora,

y tenga una flor la flora

mi lógica no se aplaca:

no tienen “vacos” las vacas

ni los toros tienen “toras”.

Aunque las libras existan

con los libros no emparejan,

y tampoco se cotejan

suelos, que de suelas distan,

por mucho o “mucha” que insistan

mi mano no tiene “mana”,

no tiene “rano” la rana

y foco no va con foca,

ni utilizando por boca

al masculino de Ana.

Autor desconocido.

