Kiosco Digital: La lucha por el agua y los asesinatos que conmocionan a California

Afortunadamente desde inicios de este 2023 el estado de California ha recibido abundantes lluvias y nevadas por encima de los promedios anuales. Gracias a ello, la mayor parte de los condados del estado salieron de la categoría de sequía extrema en la que se encontraban desde hace tres años. Pero toda esa cantidad de lluvia no ha sido suficiente para poder evitar los recortes de agua que el gobierno federal ha ordenado a los siete estados que utilizan agua del Río Colorado. La fecha límite llegó precisamente hace dos días, y seis estados presentaron una propuesta que afectaba principalmente al sur de California, por lo que el Estado Dorado hizo su propia propuesta. ¿Si usted se pregunta y qué tiene que ver todo esto conmigo? La respuesta más fácil que puedo darle es que muy pronto podríamos ver nuevas restricciones en el consumo de agua.

Sobre este mismo tema les recomiendo leer el reportaje titulado El Río Colorado en crisis, en el que se describe cómo después de ser sobre explotado, el Río Colorado prácticamente desaparece en la arena del desierto en el estado de Baja California. Este reportaje narra cómo el esfuerzo de algunos grupos ambientalistas ha permitido restaurar parte de un maravilloso hábitat que se ha perdido por la falta de agua. Se lo recomiendo ampliamente.

Y la violencia parece no tener fin. Empezamos el año con la masacre en el poblado agrícola de Gosher, donde seis miembros de una familia fueron prácticamente ejecutados. Después vino el asesinato masivo en un salón de baile en Monterey Park, con 11 víctimas fatales. Inmediatamente después un tirador asesinó a 7 personas en una granja agrícola en Half Moon. Luego, a los pocos días, aparecen tres personas asesinadas en un auto en la elegante zona de Benedict Canyon, muy cerca de Beverly Hills. Y siguiendo esta extraña escalada de violencia, otras tres personas fueron asesinadas en su propia casa en Montclair. ¿Las autoridades saben qué está pasando? Valdría la pena que le dijeran al público cuáles son sus hipótesis y que podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes.

IMAGEN DE LA SEMANA

El tráfico en la autopista 5 atraviesa un paisaje nevado en Lebec.

(Myung J. Chun/Los Angeles Times)

CALIFORNIA

MUY CARO. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles decidió que era una buena alternativa ofrecer dos días de enseñanza extra a los estudiantes más atrasados. Aunque la idea sonaba atractiva, el costo de 611 dólares diarios por estudiante, ha hecho que muchos se pregunten si vale la pena invertir tanto dinero por alumno, en lugar de inyectar esos recursos a las escuelas.

MUCHAS DUDAS. Durante aproximadamente cinco horas después de que Huu Can Tran, de 72 años, abriera fuego en el interior del Star Ballroom Dance Studio, en Monterey Park y huyera, las autoridades no hicieron ningún anuncio sobre el paradero del pistolero. En su lugar, el número de muertos y la huida del pistolero en medio del caos se revelaron a través de fuentes gubernamentales de otras agencias y emisiones de radio. Ahora muchos los que se preguntan por qué las autoridades no informaron inmediatamente y por qué esperaron más de cinco horas.

DEPORTES

El trofeo del Super Bowl de los Tampa Bay Buccaneers se exhibe en el descanso de un partido de la NFL contra los Carolina Panthers, el domingo 1 de enero de 2023, en Tampa, Florida.

(AP Photo/Peter Joneleit)

LOS MEJORES. Después de tres semanas de playoffs de la NFL 2023, solo quedan dos equipos: los Chiefs y los Eagles. El enfrentamiento para el Super Bowl LVII ya está decidido, y cuenta con dos de las ofensivas más prolíficas que la NFL ha visto este año, con Patrick Mahomes y Jalen Hurts listos para enfrentarse en una batalla de candidatos al MVP. Aquí le daremos los detalles para disfrutar de esta gran final.

LISTOS. Con los fuertes rumores de que no contarán con el valioso ataque del colombiano Cristian Arango, el LAFC afronta la nueva temporada del 2023 con el resto de la liga apuntando a ellos. Por lo pronto, el onceno angelino se estrenará como campeón ante el LA Galaxy el 25 de febrero, 6:30 p.m. PT, en un encuentro de proporciones enormes porque ‘El Tráfico’ se jugará en el histórico Rose Bowl de Pasadena.

COMBATE. La división del peso superpluma volverá a ser el centro de la atención con un choque de campeonato mundial el viernes por la noche entre Emmanuel Navarrete y Liam Wilson. Ambos pelean en el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona, por el título mundial vacante superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.

ENTRETENIMIENTO

Tras el rotundo éxito que logró junto a sus compañeros de Los Bukis, ahora Marco Antonio Solís acaba de anunciar que emprenderá una gira de conciertos en solitario para el deleite de sus millones de seguidores. (Raul Roa/Los Angeles Times)

EL TOUR. Tras el éxito de su reunión con Los Bukis, llenando a capacidad estadios y de haber logrado colocar a la gira “Una Historia Cantada” como la más lucrativa, ahora Marco Antonio Solís se prepara para emprender un ambicioso tour en solitario por Estados Unidos, México, Canadá y España. El recorrido de “El Buki World Tour” arrancará por San José, CA y aquí te contamos cuándo llegará a Los Ángeles y a las demás ciudades.

AGENDA. Entramos al Mes del Amor y la Amistad con presentaciones musicales que no te puedes perder en Los Ángeles, Ontario, Anaheim y sus alrededores. La agrupación mexicoamericana La Santa Cecilia, nominada al Grammy este domingo, estará actuando en nuestra área, mientras que Carlos Villagrán y su emblemático personaje de Kiko llega a la Plaza México para emprender su gira del adiós como parte del espectáculo del Circo de los Hermanos Caballero.

CEREMONIA. Todo está listo para la edición 65 de los premios Grammy desde el Crypto.com Arena este domingo. Bad Bunny hace historia al haber sido nominado en la categoría Álbum del Año con una producción en español, siendo ésta la primera vez que un disco totalmente producido en nuestro idioma es considerado en esta terna de la edición anglo. Y para que estés preparado, aquí te contamos todos los detalles de cómo, dónde y cuándo poder ver la ceremonia, además de todo lo que debes saber antes de disfrutar la gran noche de la música.

CELEBRACIONES. Se inician los festejos de Disney100, la celebración del Centenario de The Walt Disney Company con el lanzamiento de nuevas atracciones en los dos parques de atracciones de California. Esta semana hicimos un recorrido y te contamos todas las novedades para grandes y chicos que se pueden encontrar.

VIDA Y ESTILO

BLINDAJE PSICOLÓGICO. La violencia armada se ha convertido en el tamborileo de nuestros días. Decimos que estamos conmocionados, pero en realidad no lo estamos. Decimos que estamos incrédulos, pero en realidad no lo estamos. “Se está produciendo un adormecimiento”, afirma el Dr. Paul Nestadt, profesor de psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. “La normalización de la tragedia es propia de la naturaleza humana. Se llama psicología adaptativa: Si permitiéramos que estas muertes vivieran en nuestra cabeza, no podríamos vivir nosotros mismos”.

JUSTICIA. El testimonio del narcotraficante Sergio Enrique Villarreal, sobre el secuestro que él mismo perpetró contra Genaro García Luna, fue de los más importantes que se escucharon la semana pasada dentro de la ronda de incriminaciones hechas contra el exsecretario de Seguridad de México, testimonios que finalmente pudieron establecer que García Luna sí se reunió con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Lea este preciso relato de J. Jesús Lemus.

ASÍ SE DICE.

Con el crecimiento del fenómeno del narcotráfico hay cientos de palabras asociadas a esa actividad ilícita. Para descifrarlas, la DEA elaboró una lista con vocablos y sus numerosos significados:

Marihuana: 420, Acapulco gold, alfalfa, black María, broccoli, greñuda, Juan Valdez, humo, leña, lechuga, mexican green, mother, porro, Santa Marta, pintura, mostaza, macoña, paloma, Zacatecas, valle.

Cocaína: adidas, azúcar, caballo, cielo, Cadillac, comida, diosa blanca, cuadro, diente, durazno, gabacho, gringa, Jaime Blanco, la familia, morro, muebles, monte, mosquitos, Rambo, polvo, pollo, suave, tortuga.

Heroína: Obama, Beyonce, china blanca, chiva loca, chorizo, chocolate, basura, bonita, cohete, el diablo, Hércules, mexican food, polvo de estrellas, chavo, soda, tecata, vidrio, piezas, plata, mortal combat.

Metanfetamina: arroz, foco, muchacha, motor, raspado, hielo, cold, Cri-Cri, ice, pollito, Tina, table, salt, windows, ventanas, piñata, yaba, yellow cake, coffee, blue, frio, crypto, montura, motor, speed, trash.

Anfetamina: beans, bombita, chochos, nuggets, pastillas, rueda, Benz, pastas.

Fentanilo: Facebook, apache, birria, blonde, blue diamond, china girl, chinese, crazy, dance fever, dragon, Freddy, fire, goodfella, He-Man, Heineken, huerfanito, pharmacy, poison, Tanto y Cash, TNT, murder 8.

Opio: goma, góndola, zero, aunt Emma, black, China, dream gum, goric, mira, incense, Pen Yan.

LO QUE ESTAMOS LEYENDO

“El Código de la mente millonaria”. La solapa de este texto de Editorial Planeta asegura que “no es un libro más. Tampoco es una guía para que te hagas rico, ni un recetario para mejorar tus finanzas personales. En todo caso es un manual de instrucciones para descargar, instalar y poner en marcha el ‘mindset’ que debes tener si quieres ganar millones de dólares”. Aquí revelo, dice el autor Carlos Master Muñoz, “todos los modelos de pensamiento, estrategias, ejercicios y demás algoritmos del sistema operativo con el que funciona mi cerebro; ese que me ha llevado a la cima donde estoy y a la que, a partir de hoy, tú también tendrás acceso”.

