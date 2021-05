Exclusiva de preguntas y respuestas: Matthew Stafford, QB de los Rams, revela cómo pidió un intercambio y más

El mariscal de campo Matthew Stafford ha estado muy callado desde que los Rams lo adquirieron en un intercambio en enero con los Lions de Detroit, donde el ex número 1 del draft pasó los primeros 12 años de su carrera.

Pero el martes se sinceró sobre una serie de temas en una entrevista de 45 minutos con Los Angeles Times, en la que habló de la decisión de pedir un intercambio, de su futuro con los Rams y de cómo era tener a la estrella de los Dodgers, Clayton Kershaw, jugando con él en su equipo de futbol americano de la escuela secundaria.

Extractos de la entrevista:

Después de 12 años en Detroit, pediste a los Lions un intercambio. ¿Qué te llevó a ese punto?

Fue difícil. No fue algo que pensé un viernes y ocurrió un sábado. Fue algo en lo que estuve pensando durante algún tiempo junto a mi esposa. Ella vio todo lo que había puesto en este juego, en el equipo y en la ciudad, todo lo que había dado. Ella tenía un asiento en primera fila para observar todo de cerca. Me hablaba de ello, hablábamos entre nosotros.

Es una de esas cosas en la vida en las que tienes que tomar una decisión. No fue algo fácil para mí. Era algo que, francamente, podría haberme salido el tiro por la culata. Pude haber dicho: “Oye, esto es lo que estoy pensando”, y los Lions podrían haber respondido: “Bueno, realmente no nos importa. Eres nuestro hombre por dos años más”. Tengo que darles bastante crédito por su, no sé cuál es la palabra, ¿mente abierta o respeto por mí? Probablemente fue un poco de ambas cosas. Fueron comprensivos al dejar que sucediera o al menos que se pusiera en marcha.

Fue lo más difícil que he hecho en cuanto a conversaciones. Tengo mucho respeto por esa organización, la familia Ford, los chicos que habían jugado con ese uniforme antes que yo. Tuve que pensar en muchas cosas.

Les dije: “No voy a decir una palabra a nadie. No hasta que ustedes estén listos”. En estos días de redes sociales y de todo el mundo tratando de conseguir la primicia, eso no es algo que ocurra muy a menudo. “Evidentemente, estoy entusiasmado con la nueva oportunidad y me alegro de que todo haya resultado como lo ha hecho. Creo que ambos equipos han salido bien parados de este asunto, y podemos seguir adelante”.

Troy Aikman dijo que había jugado al golf contigo antes del draft de 2009 y que estaba impresionado por tu entusiasmo por jugar en Detroit. No hubo ninguna vacilación por tu parte. ¿Qué recuerdas de eso?

En ese momento, era el único equipo 0-16 en la historia de la NFL. Pero al mismo tiempo estaba entusiasmado con la oportunidad. Uno de nuestros entrenadores nos pidió que escribiéramos en un papel cuáles eran nuestros objetivos, y recuerdo que pensé en un desfile del Super Bowl en Detroit y en lo increíble que sería. Obviamente, no lo conseguí, algo que todavía me motiva y es una gran parte de la razón por la que sigo jugando. Pero quería llegar a ello. Deseaba poder tomar una organización que nunca había ni siquiera olfateado esa posibilidad y darle una oportunidad.

Sentí que a lo largo del camino mejoramos como organización, no hay duda de eso, desde que llegué hasta que me fui. Pero apenas tenía 21 años y estaba emocionado por tener una oportunidad. Cuanto más grande sea el reto, mejor. Estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa que me propusieran.

Matthew Stafford speaks to reporters after being selected No. 1 overall by the Detroit Lions in the 2009 NFL draft. (Craig Ruttle / Associated Press)

Así que ahora estás en Los Ángeles, uniéndote a una organización que hace solo tres temporadas fue al Super Bowl. Tienes una carrera, una buena defensa y un venerado director de juego en Sean McVay. ¿Recuerdas la última vez que estuviste tan emocionado de cara a una temporada?

Ha pasado un tiempo. Tuvimos algunos buenos equipos en Detroit, y cada año me emociono porque me encanta jugar. Pero esos años que llegamos a los playoffs [2011, 14 y 16], pensé que teníamos un buen equipo. Estoy muy emocionado por jugar para los Rams. Me entusiasma tratar de conocer a estos chicos. Los Rams han ganado en los últimos cuatro o cinco años, debes tener buena gente. No puedes tener solo buenos jugadores y entrenadores. Para mí es muy divertido formar parte de esto, simplemente estoy tratando de sumergirme en el equipo.

“No fue algo fácil para mí. Era algo que, francamente, podría haberme salido el tiro por la culata” Matthew Stafford al pedirle a los Lions ser canjeado

Cuando Rich Gannon se fue a Oakland y Carson Palmer se fue a Arizona, esos mariscales de campo pudieron redefinirse en sus últimas paradas. ¿Piensas en eso?

Sin lugar a duda. Es un escenario diferente, pero incluso Tom Brady el año pasado, yendo a un nuevo equipo y un entrenador distinto, además de una nueva forma de hacer las cosas, y teniendo éxito. Eso es algo que te hace sentir bien después de tomar la decisión de seguir adelante. Pedí ir a otro equipo, y luego miras a tu alrededor y ves que hay otras personas que lo han hecho y han tenido éxito. Voy a tener que esforzarme al máximo para asegurarme de que estoy preparado y alcanzar la velocidad de todos los demás que llevan cuatro o cinco años en esta ofensiva. Es mucho trabajo para mí, pero al mismo tiempo es emocionante saber que estoy teniendo la oportunidad de hacer algunas cosas que siempre he querido hacer.

Archie Manning dijo que de todos los mariscales de campo que han pasado por la Academia de Pases Manning, tu brazo era el más impresionante. Eso incluye a prácticamente todos los mejores quarterbacks universitarios del último cuarto de siglo. ¿Cómo fue la experiencia de estar allí?

Una de las mejores experiencias de mi vida. Yo era un joven que intentaba absorber todo lo que pudiera. Llegué uno o dos días antes y Peyton y Eli estaban entrenando en el campo. Me permitieron entrar y lanzar con ellos. Me senté allí pellizcándome después de ver a esos tipos tan buenos.

Además, toda la experiencia del campamento fue estupenda. Puedes estar con los entrenadores, los jugadores, y luego puedes pasar el rato con ellos.

Más tarde estaba en el aeropuerto tratando de volar de vuelta a Atlanta y hubo tormentas muy fuertes, así que me quedé atrapado en Nueva Orleans. Archie, de alguna manera se dio cuenta de que estaba atrapado en el aeropuerto y me invita a cenar con su familia. La esposa de Peyton estaba fuera de la ciudad o algo por el estilo, así que fui la cita de Peyton para la cena familiar en Ruth’s Chris. Estaba sentado allí pensando, guau. Eso habla del carácter de esa familia.

NFL Films lo puso en la cima de la lista cuando se trata de mariscales de campo a los que ha colocado un micrófono, desde que se negó a salir del juego de Cleveland y lanzó el pase de touchdown ganador a pesar de tener un hombro lastimado, hasta que engañó a Dallas al pretender que iba a lanzar el ovoide, pero en lugar de eso lo llevó a través de la línea de gol. ¿Qué pasa con los partidos con micrófono?

Bill Keenist me decía: “Oye, quieren ponerte un micrófono”. Yo contestaba: “Prepárense para una montaña rusa esta semana”. Era algo divertido con lo que bromeábamos. Son cosas geniales. Crecí viéndolas. Escuchando la música y viendo las viejas películas, sabiendo que en algún momento un niño de 8 o 10 años probablemente las vea y piense que son geniales. Tal vez, más adelante, formar parte del sueño de algún chico de hacer lo que yo hago, sería muy bueno. Algo que tendré para siempre. Por muy loco que fuera en el momento, fue una buena televisión.

¿Cómo fue tener a Clayton Kershaw bloqueando para ti en la Highland Park High School en Dallas? ¿No le echaron de un partido por pelearse o algo así?

Eso fue en el primer año. Yo jugaba de quarterback y él era mi centro. Alguien me golpeó después de la jugada y él se molestó por eso, así que luego del silbato le pegó a ese tipo. Le expulsaron del partido. Yo solo le aplaudía. Me encantó. Fue una de esas cosas en las que él se desquitó y dio la cara por mí, lo que me pareció genial.

Es uno de esos tipos que cuando lo ves lanzar, en mi mente, pienso que tira como un jugador de fútbol americano. Compite al máximo. Hay ciertos chicos que están ahí y que realmente pueden lanzar, manipular la pelota de béisbol y el giro. Pero este tipo compite. Puede tener una [mala] media entrada y el resto del partido es una maravilla porque no se deja intimidar. Es algo que he apreciado de él durante mucho tiempo, desde que era un niño pequeño.

Tengo entendido que, cuando eran niños, hicieron un concurso para ver quién era el primero en llegar a los 45 kilos, y que hicieron un concurso de comer Taco Bell para llegar a la cima. ¿No te enfermaste?

Fue una noche larga, eso es lo que recuerdo. Por un breve y fugaz momento estuve por encima de las 100 libras. Era una de esas cosas tontas de la infancia. Un poco de competencia nunca le hizo daño a nadie hasta que lo hizo. Nos comimos un montón de tacos y luego tuvimos que cosechar lo que sembramos.

Pero conozco a Clayton desde hace mucho tiempo. Estoy asombrado de lo que ha sido capaz de lograr a una edad tan temprana. Yo quería tener una segunda opción cursando una carrera en la universidad, y él obviamente no lo hizo. Así que, mientras yo estaba sentado en la universidad, me entero de que él ya estaba lanzando en las Grandes Ligas.

Es esa sensación que probablemente tienen mis compañeros de la escuela cuando me ven jugar, ¿verdad? Es, “oh, yo crecí con ese tipo”. Es esa clase de diversión de la ciudad natal. Yo no tengo eso, porque normalmente soy el que juega. Pero cuando veo a Clayton, tengo esa misma sensación. Como, “hombre, yo solía jugar en el equipo de futbol americano de los Blue Bombers con él”. Crecí yendo a todos los entrenamientos de béisbol, de futbol americano, todo eso con él.

Matthew Stafford and Clayton Kershaw arrive at the 2012 ESPY Awards at L.A. Live. (Jason Merritt / Getty Images)

Verle hacer lo que ha hecho, y el increíble éxito que ha tenido, no solo como individuo sino también finalmente como equipo este último año, me alegra mucho por él. Estoy asombrado por la forma en que ha sido capaz de hacerlo.

Es una buena persona y un buen jugador de béisbol, lo cual es difícil de encontrar hoy en día. Estoy feliz de estar en esa conversación con él, en esa historia con él, y es algo que sé que en el futuro miraremos hacia atrás y pensaremos que fue genial.

En 2019, pasaste la temporada baja retocando tu juego de pies con Adam Dedeaux en 3DQB. ¿Cuál fue el pensamiento detrás de eso?

Siempre estoy tratando de encontrar una manera de ser un poco mejor. El aficionado común probablemente no lo notaría, pero solía estar con el pie derecho adelantado, y ahora estoy con el izquierdo adelantado. Es una pequeña cosa que me ayuda en ciertos lanzamientos hacia ciertas direcciones. El lado izquierdo es un poco más fácil de alcanzar. Estoy un poco menos ocupado en mis lanzamientos, especialmente con las cosas del juego rápido. Me da un buen ritmo. Es solo encontrar maneras de mejorar un poco. He disfrutado mucho trabajando con esos chicos, tratando de encontrar pequeñas cosas aquí y allá para ayudarme.

Has dicho que has aprendido mucho en cada parada del camino. ¿Qué destaca para ti en ese sentido de los años con los Lions?

A lo largo de mis 12 años en Detroit he aprendido mucho, tanto sobre el éxito como sobre el fracaso, sobre cómo volver y afrontar las cosas. Es un proceso de aprendizaje a cada paso del camino. Estoy aprendiendo a ponerme protector solar aquí en Los Ángeles. Pero sé que voy a aprender mucho aquí de un entrenador muy inteligente y de algunos jugadores que lo han hecho a un alto nivel. Estar cerca de Aaron Donalds y Andrew Whitworths es muy importante para mí.

Te refieres a tu esposa, Kelly, y a tus cuatro hijas como “mi sistema de apoyo”. ¿Cómo ha sido este nuevo capítulo para ellas?

Lo son todo para mí. El hecho de que mi esposa estuviera tan dispuesta, ya que es un gran movimiento para nosotros, con cuatro hijos. Recoger y trasladarse cuando estábamos tan cómodos y acostumbrados, y simplemente decirme: “Diablos, sí, hagámoslo. Solo vas a jugar al futbol americano durante tantos años. Vayamos a la aventura y tratemos de resolver esto”. Estoy muy agradecido y asombrado por eso. No sé si yo hubiera podido hacer lo mismo si estuviera en su lugar.

Kelly Stafford, wife of Detroit Lions quarterback Matthew Stafford, talks with twins Chandler and Sawyer before a 2019 game. (Rick Osentoski / Associated Press)

