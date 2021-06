Los Astros dicen que dejaron de hacer trampa para la postemporada de 2017; las evidencias dicen lo contrario

A medida que el verano de 2017 avanzaba y se acercaba el otoño, la decepción de los Astros de Houston se profundizaba, y también las sospechas de los rivales.

El 1 de agosto, el lanzador de los Rays de Tampa Bay, Chris Archer, ganó un partido en el Minute Maid Park, pero sospechó que en algunas ocasiones los Astros sabían de antemano sus lanzamientos. Más tarde esa noche, Archer estaba de vuelta en su habitación de hotel cuando un jugador de los Astros le llamó por FaceTime.

“Amigo, tienes buenos lanzamientos”, le dijo el jugador, según informó más tarde el Athletic. “Pero estabas tirando muy fácil”.

Esto no era verdad. Archer no estaba haciendo lanzamientos fáciles. Los Astros habían golpeado el bote de basura treinta y nueve veces esa noche, y el jugador de Houston estaba tratando de cubrir las huellas de su equipo lanzando una cortina de humo a Archer.

Aunque los rumores sobre los Astros habían comenzado a extenderse por toda la liga, los rivales seguían sin conocer los hechos, porque una cosa es sentir que algo está pasando y otra demostrarlo.

Los equipos contrarios trataban de averiguar lo que ocurría. El entrenador de los A’s de Oakland, Bob Melvin, se enfrentó una vez a [el entonces entrenador de los Astros, AJ] Hinch y acusó a los Astros de utilizar al entrenador de primera base, Rich Dauer, para robar las señales. Esto hizo reír a Hinch, a Cora y al personal: Dauer era un veterano de 65 años, un buen tipo que no estaba metido en ningún plan para robar indicaciones.

En otro lugar del Oeste de la Liga Americana, los Rangers de Texas les dijeron a los lanzadores titulares que se cubrieran la boca con las manos o los guantes cuando entraran de los calentamientos previos al juego en el bullpen, ya que es ahí cuando los compañeros de bateo a menudo discuten la selección de lanzamientos y la estrategia, y en el estadio Minute Maid nunca se sabe si alguien está mirando.

El 15 de septiembre, cuando el comisionado Rob Manfred completó su investigación de cuatro meses sobre el uso de un Apple Watch por parte de los Medias Rojas de Boston para robar las señales, emitió el memorando en el que prometía sanciones más duras a partir de ese momento por el robo de las instrucciones a través de medios electrónicos.

Ese día, Tom Koch-Weser, un oficial de los Astros, se dirigió a un miembro de alto rango de la oficina principal.

“Tenemos que dejar de usar el Codebreaker”, dijo Koch-Weser, refiriéndose a un sistema desarrollado por empleados de los Astros de menor nivel en el que registraban las secuencias de señales de los oponentes en una hoja de cálculo de Excel.

“¿Por qué?”, respondió su superior. “Es legal”.

Codebreaker es un programa diseñado e implementado por Koch-Weser y otro empleado de nivel inferior de la oficina de los Astros, Derek Vigoa. Presentado inicialmente por Vigoa al director general Jeff Luhnow a finales de la temporada anterior, el sencillo sistema consistía en registrar las secuencias de señales en una hoja de cálculo e intentar utilizar la información para averiguar las secuencias de señales de los receptores, es decir, descifrar sus códigos.

Hasta donde sabía el alto funcionario del equipo -y no era el único- no había nada malo en el programa Codebreaker, porque nunca se había utilizado para robar señales en el juego. Pensaba que era simplemente una herramienta utilizada antes y después de los partidos.

¿Ahora Koch-Weser le decía que violaba las nuevas reglas de Manfred?

Un momento mucho más tenso se produjo el 21 de septiembre, con los Medias Blancas de Chicago en la ciudad. El lanzador de los Sox, Danny Farquhar, notó un golpe - lo describió más tarde en un artículo, que el golpe fue inmediatamente después de que su receptor hiciera la señal para un cambio.

Con Evan Gattis en la octava entrada, el receptor de Farquhar, Kevan Smith, hizo una señal para un cambio. GOLPE. Gattis tomó el lanzamiento para la primera bola.

A continuación, Smith pidió una bola rápida. No hubo golpe. Gattis hizo un corte bueno y falló.

Para el lanzamiento 1-1, Smith pidió otro cambio. Esto atrajo dos golpes, y Gattis lo tomó para una bola.

Luego vino un cambio, que naturalmente provocó un golpe. Gattis lo golpeó en la línea de la tercera base, justo en foul.

El estadio no era particularmente ruidoso ese día, lo que hizo que el patrón de golpes fuera audible. Farquhar llamó a Smith al montículo.

Al ver que su plan había sido detectado, los jugadores de los Astros se apresuraron a retirar el televisor que había sido montado en la pared de atrás de su dugout desde mayo, y que proporcionaba las señales de robo.

El incidente tuvo un efecto escalofriante. Durante ese partido del 21 de septiembre, los Astros golpearon el bote de la basura cuarenta y una veces. Al día siguiente lo golpearon una vez. En los dos partidos restantes de la temporada regular en casa, golpearon el bote un total de dos veces. Pero en octubre volvieron a utilizar el recipiente con regularidad, hasta el final de la Serie Mundial.

Esto seguiría siendo un punto de controversia durante años. El informe inicial del Athletic tenía fuentes que decían que el sistema continuó en la postemporada, y otra fuente insistía en que no. Los jugadores de los Astros negarían más tarde con vehemencia que estuvieran haciendo trampas en octubre.

“Te digo que los juegos de la Serie Mundial son demasiado importantes como para usar señales fáciles”, dijo más tarde el campocorto Carlos Correa al reportero de MLB Network Ken Rosenthal. “Hay códigos Morse por ahí. Hay señales que nadie puede conseguir. Hay tantas variaciones que puedes usar, y nadie puede conseguirlo”.

En febrero de 2020, Manfred dijo que había “pruebas contradictorias” sobre ese punto, aunque consideró que las pruebas de que se hacía trampa eran más creíbles que las que lo negaban.

No existen datos específicos sobre los golpes de los botes de basura durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana y la Serie Mundial, pero hay una razón para ello.

Tony Adams, un fanático de los Astros que pasó incontables horas revisando videos de la temporada y contando los golpes para su sitio web signstealingscandal.com, dijo que el ruido de la multitud en los playoffs superó con creces a los que se producían en la temporada regular.

Una revisión de los archivos de sonido del ruido del público durante la temporada regular y todas las rondas de postemporada revela un cambio dramático después de la serie de división, que se prolonga hasta la ALCS y la Serie Mundial.

En la ALCS, los vítores se vuelven mucho más fuertes y se sitúan en el primer plano de la mezcla. Este y otros cambios en el audio imposibilitaron el recuento de los golpes específicos.

Incluso sin datos exactos para contar los golpes, personas con conocimiento directo de las acciones de los Astros ese año, incluyendo una de ellas involucrada en el robo de las señales en octubre, dicen que el equipo sí utilizó su sistema de golpes a los botes de basura durante la postemporada. Correa tenía razón al decir que las secuencias de señales se vuelven más complejas en la postemporada, y no es el único que duda de si las trampas en los playoffs ayudaron - pero, en el mejor de los casos, esquivó la pregunta de Rosenthal, quizá porque la verdad era simple y condenatoria.

Esa verdad, según los testigos que participaron, hizo que los Astros se volvieran más cuidadosos a la hora de ocultar el monitor con la transmisión en directo después de que Farquhar pareciera darse cuenta del incidente de los golpes en septiembre, pero no dejaron de usarlo. Hasta el final de las Series Mundiales, el equipo mantuvo el monitor fuera de la pared antes de los partidos. Con los funcionarios de la MLB, los reporteros y otros, parecía demasiado arriesgado mostrarlo: ¿y si alguien se daba cuenta y lo descubría? Pero justo cuando los partidos estaban a punto de empezar, los Astros volvían a colgar el monitor. Luego lo quitaban justo al terminar los partidos.

Las trampas continuaron en el escenario más grande del juego, y el incidente de Farquhar resultó ser un fuerte golpe.

La portada de la edición de Sports Illustrated que llegó a los quioscos el 28 de agosto de 2017, puso el estandarte muy alto para un equipo que no había ganado la Serie Mundial en veintinueve años. Pero estos Dodgers no solo estaban ganando a un ritmo récord, sino que lo hacían con el estilo que marca a un club de béisbol como algo especial.

Detrás de ese atrevido titular, la portada de SI mostraba una foto de Yasiel Puig, el tremendo bateador cubano, vertiendo una cubeta de Gatorade sobre la cabeza del tercera base Justin Turner después de una de las muchas emocionantes victorias del equipo.

La pareja representaba gran parte de lo que era memorable de estos Dodgers. Puig desertó de Cuba y firmó con los Dodgers en 2012. Para el año siguiente se había convertido en una sensación controvertida, golpeando y lanzando la pelota como un cohete, lamiendo su bate, hablando consigo mismo, llegando tarde a los juegos - cualquier cosa que hiciera, generaba atención y lo convertía en una figura polémica pero cautivadora.

Turner era un veterano fornido con el pelo rojo hasta los hombros y una barba de leñador. Una vez marginado como jugador de banca con los Mets, firmó con los Dodgers en 2014 y emergió como una estrella y líder del club.

Esos dos personajes ayudaron a formar el núcleo de un equipo de los Dodgers que entró en la postemporada como favoritos para ganar la Serie Mundial. El mánager Dave Roberts aportó un toque ligero, colaborando con la oficina delantera de la nueva era en la estrategia de juego mientras permitía a los jugadores ser ellos mismos.

Tal vez nadie quería una oportunidad en la Serie Mundial más que Clayton Kershaw, que todavía estaba entre los mejores lanzadores del béisbol, pero cuyo inevitable declive físico había comenzado. El 23 de julio abandonó el partido con una contractura en la espalda y no regresó hasta el 1 de septiembre.

A pesar de las cinco semanas de ausencia, Kershaw lideró el equipo en victorias con 18, y registró un promedio de carreras ganadas de 2.31.

Los Dodgers terminaron la temporada regular con 104 victorias, once juegos por delante de Arizona en el Oeste de la Liga Nacional. Procedieron a barrer a los Diamondbacks en la serie de división y a superar a los Cubs en la NLCS en cinco partidos. Los siguientes fueron los Astros.

La Serie Mundial estaba empatada 1-1 cuando se trasladó a Houston, y los Astros devoraron al lanzador de los Dodgers Yu Darvish. El bote de basura estaba en su sitio, al igual que la habilidad de Carlos Beltrán de analizar los lanzamientos. Durante muchos años, Beltrán fue uno de los mejores en el juego en mirar de cerca de un lanzador para encontrar pequeñas pistas, o señales que indicaban qué lanzamiento iba a hacer.

En el Juego 3, notó -y por supuesto compartió con sus compañeros de equipo- que cuando Darvish se preparaba para lanzar una bola rápida, rotaba la bola en su guante en busca del agarre adecuado. No lo hacía con los lanzamientos fuera de velocidad.

Los Astros sacaron a Darvish del partido después de una entrada y dos tercios, la salida más corta de la distinguida carrera del lanzador.

En su entrevista de 2020 con Rosenthal, que pretendía demostrar que los Astros no se beneficiaron de las trampas en la postemporada, Correa señalaría que las jugadas de anotación en ese partido no fueron resultado de cambios fuera del parque de pelota, sino de bateos más débiles y un mal fildeo:

“Marwin [González] batea un [sencillo] con hombres en primera y segunda. Eso son [dos] carreras. Brian McCann batea un sencillo con un hombre en segunda. De nuevo, varias señales. Eso es [tres] carreras. Evan Gattis, con [Josh] Reddick en primera, batea una bola picada al lanzador, [Tony] Watson. Lo lanza lejos. Reddick anota desde primera. Esas son las cinco carreras que anotamos ese día”.

¿El problema con esa lógica? No siempre fue el batazo lo que hizo efectivo un proceso de robo de señales; también pudieron ser las tomas anteriores en el at-bat lo que le permitió progresar a un chopper o a un error de lanzamiento.

En las jugadas a las que se refirió Correa, González tomó un slider en el primer lanzamiento antes de pegar su sencillo en un slider en el cuarto lanzamiento. McCann trabajó un at-bat de siete lanzamientos. El chopper de Gattis llegó en el tercer lanzamiento, justo después de tomar un changeup.

No hubo manera de saber exactamente cómo el robo de señales afectó estos batazos, pero hacer referencia solo al lanzamiento que produjo el contacto es una contabilidad incompleta.

Correa también señaló que los Dodgers cambiaron sus secuencias de señales para la serie, haciendo mucho más difícil descifrarlas. Eso es cierto. Pero, de nuevo, el bote de basura y el monitor estaban ahí, al igual que los jugadores de los Astros, que hicieron el mismo cálculo ético sobre su uso que durante la temporada regular.

Las sospechas de los Dodgers sobre los métodos de posibles trampas no se limitaban al robo de señales.

Antes de cada partido, un empleado del equipo local se encarga de “frotar” o “embadurnar” las pelotas de juego, colocando una sustancia oscura en la pelota de béisbol para hacerla menos resbaladiza y más fácil de agarrar para el lanzador.

A menudo, en el Minute Maid Park, ese trabajo lo realizaba el gerente del club Carl Schneider, que lo hacía en la sala de los árbitros con diversos grados de supervisión -los lanzadores no solían vigilarlo de cerca-.

Las pelotas iban a parar a un bateador, que, por supuesto, era un empleado del equipo local. Su trabajo consistía en entregar esas pelotas al árbitro durante todo el partido.

Poco después de que la serie volviera a Houston, los Dodgers consideraron que los lanzadores de los Astros rechazaban las pelotas de béisbol con más frecuencia de lo habitual, devolviéndoselas al árbitro y solicitando otras nuevas.

Entonces, un lanzador de los Angels se dirigió a su oficina principal con una observación: Las pelotas que los Astros estaban usando estaban embadurnadas de forma diferente. Eran visiblemente más oscuras.

“Estas bolas de juego son sospechosas”, dijo el lanzador.

Un asunto similar había surgido en 2010, cuando los Gigantes de San Francisco acusaron a los Rockies de Colorado de hacer un mal uso del humificador que almacenaba las pelotas de béisbol en el Coors Field. El humidificador estaba allí para ayudar a amortiguar las pelotas de béisbol en la altitud de las montañas Rocallosas, donde tendían a volar fuera del parque convirtiéndose fácilmente en jonrones.

Los Giants creían que los Rockies utilizaban las pelotas del humidificador solo para sus lanzadores y daban a los lanzadores contrarios pelotas sin tratar. La MLB instituyó una nueva política según la cual los árbitros debían observar personalmente cómo se sacaban las pelotas del humidificador y se colocaban en una bolsa de pelotas. La bolsa debía permanecer a la vista de los árbitros durante todo el partido.

Esta vez, los Dodgers pensaron que los Astros tenían pelotas más embadurnadas para sus lanzadores, y que el batboy se las entregaba al umpire durante las entradas en las que los Dodgers bateaban. Cuando un lanzador de Houston recibía accidentalmente una bola destinada al lanzador contrario, la devolvía.

En 2017, la MLB no ofrecía mucha orientación sobre cómo debía embadurnarse una pelota de béisbol, por lo que era difícil castigar a un equipo por ello. En 2018, la liga creó y distribuyó carteles que mostraban el nivel de oscuridad aceptable para una bola de juego. Se indicó a los equipos que los colgaran en las oficinas y centros de entrenamiento de los clubes.

De ese modo, incluso una queja sobre las pelotas de béisbol, desconocida por el público hasta ahora, cambiaría las reglas del juego para siempre. Fue una Serie Mundial histórica, que definió una época en muchos sentidos.

