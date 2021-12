El acuerdo colectivo expira y se desencadena el primer paro laboral del béisbol en 26 años

Precisamente un minuto antes de la medianoche del miércoles por la noche, el mundo del béisbol dejó de girar.

Tal como la mayoría de la gente en el deporte había temido durante mucho tiempo, el acuerdo de negociación colectiva entre la Major League Baseball y MLB Players Assn. (sindicato de jugadores) expiró sin un nuevo acuerdo vigente, lo que provocó el primer paro laboral oficial del béisbol en más de un cuarto de siglo.

Minutos después de que pasara la fecha límite del miércoles por la noche, el comisionado Rob Manfred anunció en una carta abierta que la liga había instituido un cierre patronal, una medida que detendrá casi toda la actividad de la temporada baja y, si se prolonga lo suficiente, potencialmente pondrá en peligro el inicio de la temporada.

“Creemos que un bloqueo de temporada baja es el mejor mecanismo para proteger la temporada 2022", escribió Manfred. “Esperamos que el cierre patronal impulse las negociaciones y nos lleve a un acuerdo que permitirá que la temporada comience a tiempo”.

MLB no ha tenido un cierre patronal desde 1990 y no ha experimentado un paro laboral desde que los jugadores se declararon en huelga en 1994, lo que provocó la cancelación de esa temporada sin coronar a un campeón de la Serie Mundial. En los 26 años transcurridos desde entonces, el béisbol ha sido el único de los cuatro principales deportes estadounidenses que no ha tenido un paro laboral.

Pero después de acordar previamente cuatro convenios colectivos consecutivos sin interrupción, el más reciente de los cuales se concretó en 2016, los jugadores y propietarios no pudieron encontrar suficiente término medio esta vez.

“Como jugadores, vemos grandes problemas”, dijo el miércoles el lanzador de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, miembro del comité ejecutivo del sindicato, sobre el ahora vencido acuerdo.

El hecho de que la liga y el sindicato no lograran llegar a un nuevo acuerdo antes de la fecha límite del miércoles no fue una sorpresa. Según los informes, las partes habían estado muy separadas en las negociaciones, especialmente en lo que respecta a posibles reformas a la estructura económica del deporte con respecto a los salarios de los jugadores y el gasto del equipo.

En el meollo del desacuerdo está un modelo de compensación que los jugadores creen que ha llevado a salarios bajos. Si bien los principales agentes libres pueden firmar acuerdos de nueve cifras, los contratos que alguna vez fueron lucrativos para los jugadores de nivel medio se han reducido en los últimos años a medida que los equipos han comenzado a preferir alternativas más jóvenes con salarios controlables.

Hay una variedad de factores que influyen en el tema: La cantidad de tiempo de servicio que los jugadores deben acumular antes de llegar a la agencia libre (los jugadores quisieran poder llegar a la agencia libre antes); el proceso de arbitraje salarial que determina su compensación antes de que lleguen; y reglas sobre un impuesto al lujo que algunos equipos han comenzado a tratar como un tope salarial de facto.

También hay otros problemas en juego, desde una estructura de draft que, según los jugadores, ha incentivado el tanque y, por lo tanto, llevó a algunos equipos a gastar deliberadamente la menor cantidad de dinero posible durante reconstrucciones de años, hasta posibles cambios en las reglas que afectan el estilo y el ritmo de juego.

En la enérgica carta de Manfred, el comisionado señaló al sindicato y dijo que “la visión de la Asociación de Jugadores para las Grandes Ligas amenazaría la capacidad de la mayoría de los equipos para ser competitivos. Simplemente no es una opción viable ".

Manfred agregó: “La MLBPA no ha estado dispuesta a moverse de su posición inicial, comprometerse o colaborar en soluciones”.

La MLBPA respondió con su propia declaración, señalando que el cierre patronal no era necesario tras la expiración del convenio colectivo (aunque los cierres patronales no son típicos en otros tipos de negociaciones laborales, se han convertido en un lugar común en los deportes en tales situaciones) y calificó el cierre como “un dramático la medida.”

“Fue elección de los propietarios, simple y llanamente, calculada específicamente para presionar a los Jugadores para que renunciaran a sus derechos y beneficios, y abandonaran las propuestas de negociación de buena fe que beneficiarán no solo a los Jugadores, sino al juego y a la industria en su conjunto”.

Los representantes tanto de la liga como del sindicato han estado negociando durante todo el año, pero sin muchos avances. En las reuniones de propietarios a mediados de noviembre, Manfred prácticamente garantizó un cierre patronal si expiraba el convenio colectivo, pero tenía la esperanza de que no afectaría la temporada 2022.

“Un bloqueo de temporada baja que hace avanzar el proceso es diferente a una disputa laboral que cuesta juegos”, dijo.

Aún así, la cuenta regresiva para comenzar la próxima temporada a tiempo ha comenzado oficialmente. Está previsto que los jugadores se presenten en el campamento a mediados de febrero. Los juegos de entrenamiento de primavera están programados para comenzar cerca de fin de mes. El día de apertura es el 31 de marzo.

Ese es el reloj contra el que ahora trabajan las dos partes. No pudieron cumplir con la fecha límite del miércoles. Y hasta que superen sus diferencias, el resto del deporte se quedará atascado en el medio, esperando a que pase un invierno que está a punto de ser inquietantemente quieto.