Seniesa Estrada quiere aprovechar el buen momento del boxeo femenil y olvidar descanso de 11 meses

Entre los recuerdos más grandes que Seniesa Estrada tiene guardado en su corazón durante su etapa como boxeadora aficionada, mientras viajaba por varias ciudades de Estados Unidos, recuerda uno en especial cuando era niña y su equipo no tenía dinero para ir en avión a un torneo nacional en Kansas City. Se les ocurrió subirse todas en el van de su papá y emprendieron el viaje por la carretera.

“Nos subimos unas siete de mis compañeras de equipo, empacamos, y viajamos todas para pelear en un torneo en Kansas City”, explicó Estrada, la campeona de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo y oriunda del Este de Los Ángeles. “Esos son momentos que nunca voy a olvidar y que siempre me van a traer buenos recuerdos. Mi papá siempre se sacrificaba para llevarnos a torneos y que rindiéramos lo mejor posible en esos torneos”.

Por eso, durante los últimos 11 meses en las que Estrada ha estado inactiva por problemas de contrato con su excompañía promotora, Golden Boy Promotions, escuchó las palabras de su padre.

“Me dijo siempre que las cosas van a mejorar. Me mantiene positiva en estas situaciones. Hay muchas veces en las que me ha mantenido con ánimos cuando era una niña o cuando apenas me hice profesional. Él me empujaba y me decía que creyera en mí mismo. Le molestaba verme enojada y sin estar activa. Se asegura que siga creyendo en mí misma”, declaró la peleadora de 30 años.

Estrada (22-0, 9 KOs) no ha peleado desde que noqueó a María Micheo Santizo el pasado 18 de diciembre en San Antonio, Texas, en el cuarto asalto de una pelea titular de peso paja de la Asociación Mundial de Boxeo. Después de eso tuvo desacuerdos con su promotora Golden Boy Promotions y finalmente fue liberada de su contrato y para finalmente firmar con Top Rank, para convertirse en la segunda peleadora contratada bajo esa compañía.

Estrada peleará este sábado, 12 de noviembre, en la cartelera en Pearl Concert Theater de The Palms en Las Vegas cuando enfrente a Jazmín Gala Villarino (6-1-2, 1 KO) por la corona de la AMB. Será la pelea coestelar del duelo de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo entre Janibek Alimkahnuly.

“Desde luego que fue mi decisión el no pelear, pero el estar ahora aquí y el poder terminar el año, en un año tan grande para el boxeo femenil”, expresó Estrada, quien destacó el buen momento del boxeo femenil tras las peleas entre Katie Taylor y Amanda Serrano, Savannah Marshall ante Claressa Shields y Mikaela Mayer en contra de Alycia Baumgardner.

“Estoy regresando en el momento prefecto para mi carrera y en el momento perfecto para el boxeo femenil. Hemos tenido un año excelente con Katie Taylor y Amanda, grandes peleas luego y Clarissa y Savannah, Mcayla y Bongarner, hay grandes peleas en el boxeo y está mejorando, cada vez más”, indicó Estrada. “Estoy orgullosa de ser parte de una generación que nunca se dio por vencida, como Amanda Serrano que ha estado boxeando por tanto tiempo, que nunca se dio por vencida y estoy contenta de que está recibiendo las cosas que se merece. Estoy contenta porque ella está recibiendo la plataforma que merece, y lo mismo pasa con las otras mujeres. Es lo que hemos estado trabajando por tanto tiempo”.

Estrada pretende convertirse en la campeona indiscutible en peso paja y luego subir a 108 y 112 libras para ganar más cinturones.

“Aunque he estado lejos por 11 meses, he estado haciendo sparring he estado mejorando en cosas que he querido mejorar, quiero ser más fuerte, con más fuerza”, indicó ‘Super Bad’. Pero primero tendrá a derrotar a Gala Villarino, una peleadora que Estrada calificó como impredecible porque tiene un estilo agresivo y otro no tan agresivo, pero se ha preparado para ambas.

“No sé cual Jazmín va a salir, así que me preparé para las dos. Estar paciente y he estado trabajando en mi contragolpe si es agresiva”, indicó Estrada, quien le gustaría ser reconocida en el futuro como una buena boxeadora en general, y no por ser solamente una excelente pugilista femenil.

Estrada dijo que no era fácil cuando era niña tener a una pugilista como modelo a seguir porque no había muchas boxeadores femeniles, aunque admiró las carreras de Roy Jones y Sugar Ray Leonard.

La velada será transmitida en ESPN+ en Estados Unidos.