Charlo llama ‘leyenda’ a Canelo previo a duelo de campeones, pero ¿Álvarez ha disminuido?

Jermell Charlo no es conocido por ser un boxeador tímido. Ni su hermano gemelo ni él guardan sus opiniones a la hora de hacer polémica por cualquier tema en el pugilismo. Pero en las dos conferencias de prensa para promover el duelo de Charlo y Canelo Álvarez, programado para el 30 de septiembre, el estadounidense se mostró extremadamente respetuoso e incluso calificó de “leyenda del boxeo” a Canelo.

Charlo, campeón indiscutible en superwelter, subirá dos divisiones para retar al otro indiscutible, pero en peso supermediano, Canelo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Para este duelo, Charlo no estará exponiendo sus cinturones de peso superwelter, pues la contienda será en la división del mexicano.

“Eddie y Canelo son leyendas en el deporte del boxeo. Lo han logrado, han puesto grandes shows y grandes peleas. Pero quiero entrar ahí y quitarselo todo”, declaró Charlo durante la gira de dos ciudades, Nueva York y Los Ángeles.

“Después de ganar y lograr diferentes cosas, solamente tiene sentido que me meta al ring y enfrente una de las leyendas del deporte, para que comprobemos lo que hemos hecho mi hermano y yo, y las cosas detrás de nosotros, importa”, añadió Jermell, un peleador paciente y técnico, con fuerza en los puños (porcentaje de nocaut de 51.35%) y un buen alcance. Su hermano gemelo Jermall es el actual monarca de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo.

En el careo en Nueva York el martes y Beverly Hills el miércoles, Charlo dejó en claro que era el peleador más alto, a pesar de que viene dos divisiones abajo. Jermell (35-1-1, 19 KOs) no parecía el pugilista que subía de peso desde la división de las 154 libras, mientras que Canelo (59-2-2, 39 KOs) era claramente el más pequeño. El jalisciense, con 5 pies y 8 pulgadas de estatura, tiene una desventaja de tres pulgadas ante Charlo, de Lafayette, Louisiana.

“Estoy chico, pero soy cabrón”, dijo Canelo con una sonrisa. “Jermell es un gran peleador que acepta grandes retos al igual que yo. Siempre asumo riesgos”.

También, el mexicano de 33 años de edad se mostró contento de que Charlo, de la misma edad, le haya mostrado un profundo respeto en ambas ciudades, tomando en cuenta que fue en el mismo hotel de Beverly Hilton que Canelo tuvo un pleito en plena conferencia de prensa contra Caleb Plant en 2021.

“Me extraño que esté tranquilo, lo veíamos en entrevistas retandome y todo ese tipo de cosas. Sé que a la gente le gusta el drama, que se digan cosas, pelear ahí, pero esos son de los que tratan de vender la pelea. Eso no se necesita, cuando dos peleadores grandes, la gente sabe que va a ser una gran pelea”; expresó Canelo.

Durante la gira, también se habló de un posible declive en la carrera de Canelo, quien ha barrido con la división de los supermedianos y es cuatro veces campeón del mundo en diferentes divisiones, sin embargo ha evidenciado cansancio y sufrido lesiones en sus últimas presentaciones.

Álvarez dominó el duelo ante John Ryder en mayo pasado, aunque no pudo noquearlo y tampoco pudo mandar a dormir a Gennady Golovkin en 2022, aunque ambas peleas fueron ganadas por decisión unánime por mucho margen. Antes de eso, Canelo había perdido ante Dmitry Golovkin al subir a las 170 libras ante un monarca muy sólido y fuerte como el ruso. Álvarez no ha ganado por nocaut desde que noqueó a Plant en el onceavo asalto en 2021.

“Entiendo lo que dice la gente y estoy de acuerdo”, dijo Álvarez. “No he dado mi mejor cara en mis últimas peleas, pero también sé por qué. Van a ver algo diferente en esta pelea. Va a ser bueno”, indicó Canelo.

Para este duelo, Álvarez está entrenando en Lake Tahoe, a 6,225 pies de altitud, pues dijo que se sintió bien entrenando en la altura en su última pelea. Antes de su duelo ante Floyd Mayweather en 2013, Canelo entrenaba en Big Bear, a 7,000 pies de altura, pero hizo el cambio al nivel del mar en San Diego tras aquella derrota.

Recientemente, Canelo peleó y entrenó en Guadalajara, a más de 5,000 pies de altura, donde dijo sentirse bien. Tras la derrota ante ante Bivol, Canelo separó de su equipo a su preparador físico.

El mexicano reconoció que no estaba conforme con su actuación en Guadalajara en mayo pasado ni en su último triunfo ante Golovkin en 2022, y señaló que fue por una lesión en la mano que no le permitió entrenar al cien por ciento.

“Estoy contento con la pelea que di por todo lo que estaba pasando con mi mano. Porque no estaba al cien por ciento. No podía hacer las manoplas con Eddie, no podía pegarle fuerte a las bolsas”, indicó pugilista.

Canelo anunció después de vencer a Golovkin en su tercer enfrentamiento que se iba a someter a una cirugía en la mano izquierda para corregir una lesión que acarreaba desde su pelea con Caleb Plant en noviembre del 2021. Álvarez tenía, desde aquel duelo ante Plant, un desgarre del complejo fibrocartílago triangular, el cual afecta la muñeca de la mano y provoca dolor. Tras someterse a la cirugía al combate ante John Ryder, el mexicano dijo que estaba plenamente recuperado de la lesión.

Canelo también ignoró las comparaciones con otros campeones de la actualidad, como Terence Crawford, quien se ha autodenominado el mejor “libra por libra”, y recalcó que él ha estado enfrentando a campeones del mundo en los últimos 13 años.

“Para estar en el top por 13 años no es fácil y eso me hace orgulloso de seguir teniendo el hambre y la disciplina”, expresó Canelo.

Canelo regresará a Lake Tahoe para seguir con su entrenamiento en la altura y preparar la primera pelea de tres que vienen con la promotora Premier Boxing Champions, la cual se rumora tiene esperando a Jermall Charlo y David Benavidez.