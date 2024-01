Promesa mexicoamericana del básquetbol, Isabella Escribano, regresa tras una grave lesión

Show more sharing options

Después de una terrible lesión ocurrida hace unos días, la promesa del básquetbol local Isabella ‘Jiggy’ Escribano regresó a las canchas con su escuela este viernes pasado durante el juego que Canyon High School (13-12, 8-2 en la liga) derrotó 60-47 a Valencia (10-16, 6-5 en la liga) en la Foothill League en Santa Clarita, California.

La joven de 15 años, quien es muy popular en las redes sociales, tiene su propia marca de ropa y jugó en Mamba Academy a las órdenes del fallecido Kobe Bryant, formó parte de la selección mexicana femenina Sub-16 recientemente en el Campeonato FIBA Américas celebrado en junio.

Sin embargo, el pasado 15 de enero, Isabella sufrió una horrenda lesión al chocar con una rival durante el partido ante Saugus. Al caer, la joven californiana no se pudo levantar y parecía tener una convulsión, según su hermano. El réferi del juego no señaló ninguna infracción y la jugada eventualmente fue detenida al ver que la jugadora de primer año de preparatoria no se podía levantar.

La entrenadora de los Cowboys, Jessica Haayer, rápidamente corrió hacia la cancha para asistirla, al igual que su hermano, Marco.

Al recordar el momento de la lesión, Isabella le dijo a su hermano que nunca había sentido miedo de jugar básquetbol hasta que vivió ese choque con una oponente.

La lesión no fue una contusión cerebral ni una convulsión, según los exámenes médicos. Los doctores le tomaron radiografías para ver si había algún tipo de lesión grave, así como exámenes cardíacos, y no se encontró ningún tipo de lastimadura grave, por lo que fue dada de alta.

Isabella apenas comenzó a jugar con sus compañeras esta semana y se perdió los partidos ante West Ranch y Golden Valley.

Marco Escribano (R) ayuda a su hermana Isabella a atarse los zapatos antes de un partido de baloncesto femenino entre Canyon High School y Valencia High School en Canyon High School el viernes 26 de enero de 2024 en Canyon Country, CA. (Ringo Chiu / Para Los Angeles Times en Español) (Ringo Chiu/For Los Angeles Times en Espano)

El viernes en Canyon High, Isabella fue titular y anotó cinco triples y tuvo tres asistencias en lo que fue su primer cotejo desde aquella lesión. Al comenzar el juego hizo un tiro que no alcanzó a pegar en el aro, pero después anotó sus cinco triples y jugó como si nada.

“Al principio estaba nerviosa”, admitió Isabella. “Después de ver a mis compañeras jugar desde la banca, solamente quería volver a jugar”.

“Le dije que se divirtiera”, explicó su entrenadora Haayer tras el juego. “Contemplamos jugar en zona para protegerla, pero me dijo que estaba lista”.

Isabella Escribano en acción durante un partido de baloncesto femenino entre Canyon High School y Valencia High School en Canyon High School el viernes 26 de enero de 2024 en Canyon Country, CA. (Ringo Chiu / Para Los Angeles Times en Español) (Ringo Chiu/For Los Angeles Times en Espanol)

De acuerdo a Marco, su hermana había tenido varios problemas para recuperarse, especialmente mentalmente.

“El otro día estaba en el gimnasio y estaba entrenando duro, pero porque estaba entrenando duro, comenzó a perder aire”, indicó Marco. “Y comenzó a llorar, porque tenía un ataque de pánico”.

La lesión fue bastante fuerte desde el punto de vista de Marco debido a que sabe que su hermana es muy resistente, pues ha demostrado lo fuerte que puede ser cuando en el primer partido de la temporada se dislocó uno de sus dedos, se lo colocó nuevamente y anotó 28 punto en ese duelo.

Isabella Escribano en acción durante un partido de baloncesto femenino entre Canyon High School y Valencia High School en Canyon High School el viernes 26 de enero de 2024 en Canyon Country, CA. (Ringo Chiu / Para Los Angeles Times en Español) (Ringo Chiu/For Los Angeles Times en Espanol)

“Siempre se va a levantar”, declaró Marco. “Creció conmigo y hay muchas cosas que no la van a intimidar”.

En lo que es su primera temporada con Canyon High, Escribano ha jugado en 22 partidos, con un promedio de 17.7 puntos por juego, 2.9 asistencias por juego.

Hasta hace cuatro años, Isabella era parte de la ahora desaparecida Mamba Academy en Thousand Oaks y era amiga de Gianna Bryant, quien también falleció con su papá en el accidente de helicoptero ocurrido el 26 de enero de 2020. Isabella había captado la atención de Bryant, quien le dijo que tenía mucho futuro en el deporte e inclusive quería armar un conjunto en la Mamba Academy para ella.

Isabella Escribano (L) en acciones durante un partido de baloncesto femenino entre Canyon High School y Valencia High School en Canyon High School el viernes 26 de enero de 2024 en Canyon Country, CA. (Ringo Chiu / Para Los Angeles Times en Español) (Ringo Chiu/For Los Angeles Times en Espanol)

“No me había dado cuenta que en este día en el que regresé de mi lesión, es el día en el que falleció”, recordó Isabella. “Le dedico a él este juego, seguramente me diría, ‘sal de nuevo, no tengas miedo’”.