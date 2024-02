NASCAR: Sabor latino en el Coliseo en jornada adelantada e improvisada por lluvia

(Mark J. Terrill / Associated Press)

Show more sharing options

Debido a la inminente tormenta que azotará al Sur de California apartir de este domingo, la NASCAR reprogramó su carrera doble en el Memorial Coliseum para esta noche. Los organizadores de las carreras hicieron el anuncio el sábado por la tarde.

“Debido a la amenaza de un clima severo sin precedentes el domingo, los eventos de carrera de la NASCAR Cup Series y la NASCAR Mexico Series para el Clash se han trasladado al sábado por la noche”, decía el comunicado. “Entendemos que las condiciones climáticas pueden empeorar a medida que avanza el día, por lo que alentamos a los aficionados a tomar decisiones en el mejor interés de la seguridad. Agradecemos a nuestros fans, socios y a todos los asociados con este evento en este evento sin precedentes”.

El Busch Light Clash de la NASCAR Cup Series ahora se transmitirá a las 5 p.m. hora del Pacífico en FS1, seguido por LA Batalla en El Coliseo de King Taco de la NASCAR Mexico Series. La entrada para la actividad de hoy seguirá siendo gratuita con servicios limitados para los aficionados. Los asientos serán de admisión general, con entrada para los aficionados por las puertas 1 y 28.

Anuncio

Los equipos de la serie competirán en el Coliseo por tercera temporada consecutiva, mientras que los conjuntos de la NASCAR México Series se enfrentan por primera vez a la pista construida sobre el histórico césped del Coliseo.

Estaba previsto que el sábado sólo se celebrasen carreras eliminatorias pero el pronóstico anunciaba fuertes lluvias e inundaciones a partir del domingo, por lo que la NASCAR cambió bruscamente el programa.

Martin Truex Jr. es el ganador defensor del Busch Light Clash. Joey Logano ganó el evento inaugural en 2022. Por su parte, Austin Dillon y Kyle Busch han terminado en el podio en ambas competencias del Coliseo.

Danial Suárez es el máximo representante de México en la actualidad en NASCAR. (Steven Senne / Associated Press)

Daniel Suárez es el único piloto de México en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series (ganó en Sonoma en 2022) y un campeonato de la serie nacional (Xfinity en 2016). Suárez también ha sido embajador de las series anteriores de NASCAR en Los Ángeles.

“No hay muchas cosas que no podemos controlar y la lluvia es una de ellas”, había dicho Suárez sobre la amenazantes condiciones del clima el viernes, un día antes del cambio de horario. “Algunos me dijeron que aquí en Los Ángeles nunca llueve. Pero aquí estamos. El clima es algo con el que te puedes preparar mientras vas”.

La NASCAR México Series debutará en el Coliseo en una semana que contó con muchos elementos para atraer a la afición latina, desde la unión de Grupo Firme con la piloto mexicana Regina Sirvent, así como el anunció de Canelo Álvarez como el Grand Marshal del evento. NASCAR también anunció que la artista mexicana Victoria ‘La Mala’ entonará ‘God Bless America’ antes del Busch Light Clash.

“La primera vez que vi la transformación del Coliseo, dije ‘wow’. Me pregunté, ‘¿cómo lo van a hacer?’ Pero los autos respondieron muy bien’. No hay piloto que no acepte un reto, y ahora el agregar a los pilotos de México lo hace aún mejor, de una mejor dimensión”, declaró Jessie Losada, talento de Fox Deportes, la cual también transmitirá el evento en diferido el domingo por la noche. “Esto le agrega un nuevo elemento. Pero todo esto solamente puede mejorar”.

“El hecho de que The Clash se este realizando por tercera vez en Los Ángeles es un indicio de que se están haciendo bien las cosas”, declaró Giselle Zarur, talento de FOX Deportes que cubrirá el evento. “Los Ángeles es latino y mexicano, y la gran cantidad de asistentes son de nuestros países. Con esta oportunidad de la llegada de NASCAR México, va a ser aún mayor la presencia. La NASCAR México tiene muchos representantes que alzan la mano o estan buscando alzar la mano para un día convertirse en ese Daniel Suárez que inspira a generaciones de pilotos e inmigrantes que están buscando el sueño y que tienen distintos objetivos”.