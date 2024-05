América festeja un título empañado por una polémica arbitral

(Eduardo Verdugo / Associated Press)

Rodeado de la polémica, el América festeja un nuevo título en México luego de imponerse 1-0 al Cruz Azul en la final del torneo Clausura.

Cuando se palpitaba una prórroga en el estadio Azteca, el árbitro Marco Antonio Ortiz marcó un penal del argentino Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes y Henry Martín convirtió el gol del campeonato desde los 11 pasos a los 78 minutos.

En la jugada, Rotondi se deslizó por delante de Reyes y lo tocó ligeramente antes de que el zaguero cayera al césped. Ortiz no dudó en señalar el penal y después lo confirmó al revisar la jugada en el VAR.

¿ERA PENAL?

La jugada es tan cerrada que, en las mesas de debate, los exárbitros no se ponen de acuerdo sobre si de debió marcar o no.

“Es la viveza de los jugadores, yo aprovecho que estás entregándote y aflojo el cuerpo””, dijo el entrenador brasileño Ricardo Ferreti en su análisis para ESPN.

Rotondi llegó a México como delantero, pero que acabó como lateral en el esquema del entrenador argentino Martín Anselmi.

“Es una jugada que no puede definir una final, de ahí viene la bronca”, comentó Rotundi. “Pero ahora queda volver más fuerte, siento impotencia. No puedo hablar más para no recibir una multa”.

Al final de cuentas, el América logró el 15to título en su historia, consolidándose como el equipo más laureado del país. Supera a su clásico rival Chivas, que tiene 12. Las Águilas habían sido bicampeones por última vez en la temporada 1988-89 cuando se impusieron a Cruz Azul.

¿QUÉ SIGUE PARA EL AMÉRICA?

En los últimos meses el presidente deportivo Santiago Baños logró extensiones de contrato con los jugadores más importantes del club, entre ellos Martín, el volante chileno Diego Valdés y el portero Luis Malagón.

La única duda gira en torno a la continuidad del delantero Julián Quiñones. Según varios reportes de prensa, el naturalizado de origen colombiano tiene ofertas para emigrar a Arabia Saudí.

“Si me voy, me voy contento porque cumplí todas las expectativas tanto individual como colectivamente y le dejo algo a esta institución que se va a recordar para toda la vida”, indicó Quiñones. “Me voy contento hice todo lo que me pedían y di todo de mí”.

Además de reemplazar esa eventual salida, Baños tiene una plaza de jugador foráneo que dejó el uruguayo Jonathan Rodríguez, quien partió a la MLS a medio torneo.

Medios locales conjetura que el español Álvaro Fidalgo también volvería a Europa, aunque el centrocampista ha eludido los cuestionamientos sobre su futuro.

¿Y PARA CRUZ AZUL?

El futuro parece brillante para los celestes que encontraron en Anselmi el entrenador que tenían buscando por años.

La Máquina saltó del puesto 16 al segundo sitio y disputó su primera final desde el Clausura 2021 a pesar de que la dirigencia no realizó grandes fichajes. Su mejor refuerzo para este torneo era el uruguayo Gabriel Fernández, quien se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en febrero y se perdió el resto del campeonato.

Fernández no tiene fecha para regresar, pero la dirigencia azul tiene tiempo para buscar un centro delantero que acompañe a Ángel Sepúlveda. Anselmi tuvo que usar por momentos a Uriel Antuna como nueve ante la falta de un jugador de esas características.

Al finalizar segundo de la clasificación, Cruz Azul también aseguró un sitio en la Copa de Campeones de la CONCACAF por lo que deberá agregar jugadores que le den profundidad de banca para disputar los dos torneos.