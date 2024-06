Vingegaard y Pogacar continuarán su rivalidad en el Tour de Francia

(Fabio Ferrari / Associated Press)

Cuando Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar se enfrentaron en el caluroso julio del año pasado, la duda más importante era si Pogacar estaría físicamente bien para dar pelea.

Este año cuando ambos ciclistas se preparan para escribir el próximo capítulo en una de las rivalidades más importantes de la historia del Tour de Francia, el escenario cambió.

Pogacar, el esloveno que ha ganado dos veces el Tour y que terminó detrás de Vingegaard las pasadas dos ediciones, está físicamente en un gran momento antes del inicio del sábado en Florencia, Italia. Es el estado físico del actual campeón danés lo que preocupa a su equipo tras una caída que descarriló su temporada.

“Por supuesto, no sabemos qué tan lejos podemos llegar”, admitió Merijn Zeeman, director deportivo del equipo de Vingegaard. “Estamos siendo precavidos por que no ha podido competir y su preparación no ha sido ideal”.

Vingegaard estuvo hospitalizado casi dos semanas en España en abril tras una brutal caída en el Tour del País Vasco en el que sufrió una fractura de clavícula y de costillas, así como un pulmón colapsado.

Desde entonces no ha tenido ninguna carrera competitiva, pero será puesto a prueba inmediatamente con la primera etapa que llevará a los ciclistas por una serie de complicadas colinas y ascensos que podrían sentar las bases para la pelea entre los dos contendientes.

Antes del choque, Vingegaard era uno de los favoritos al Tour tras dominar la competencia los dos últimos años. Ahora es difícil saber cómo responderá su cuerpo.

En cuanto a Pogacar, no se hace muchas preguntas mientras intenta conseguir el inusual doblete Giro-Tour en una temporada.

“Es mi quinta ocasión en el Tour y estoy emocionado”, indicó Pogacar. “Hemos trabajado fuertemente todo el año como equipo para prepararnos para esto y esperamos que le podamos dar algo emocionante que ver a todos”.

Si su talento no es suficiente, será apoyado por sus compañeros de UAE Emirates, un grupo que incluye a Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler, Nils Politt, Adam Yates, Joao Almeida y Tim Wellens.

NUEVA META Por primera vez desde 1905, la última etapa se realizará fuera de París debido a que el calendario coincide con los Juego Olímpicos. Debido a problemas de logística y seguridad no terminará en los Campos Elíseos y concluirá en Niza el 21 de julio, cinco días antes de la inauguración de París 2024.

Habrá suspenso hasta el final debido a que la última etapa, tradicionalmente una procesión hacia París del líder general, será una contrarreloj de 34 kilómetros (21,1 millas) entre Mónaco y Niza.