Héctor Herrera encuentra tranquilidad al ser solo un aficionado más en Copa América 2024

Héctor Herrera, de México, controla el balón durante el partido del grupo C del Mundial entre México y Polonia, en el estadio 974 de Doha, Qatar, el martes 22 de noviembre de 2022.

El futbolista Héctor Herrera sabe lo que es vestir la camiseta de la selección en grandes torneos. Ha representado a México en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fue titular en el equipo que empató a cero ante Brasil en Fortaleza y en la victoria sobre Alemania en Moscú.

Pero hoy en día, el jugador del Houston Dynamo de la MLS ve la Copa América como el resto de los millones de aficionados a la selección mexicana: por televisión.

Herrera, de 34 años, tiene más de 100 presentaciones internacionales con México, pero no entró en la convocatoria del entrenador Jimmy Lozano, quien también dejó fuera de la convocatoria a veteranos como Hirving Lozano y Guillermo Ochoa.

El conocido como “HH” estuvo en las gradas en el último partido amistoso de México ante Brasil previo a la Copa América en Arlington, Texas, un sentimiento diferente para el ganador de la medalla de oro con México en Londres 2012.

“Es diferente. La verdad que los disfruto de otra manera. Me hago el Messi desde acá, sentado desde mi casa, es más fácil ver todo”, indicó Herrera con una sonrisa al hablar con LA Times en Español. “Pero lo disfruto mucho, tuve la oportunidad de estar en el estadio el otro día, en el México-Brasil, y es otro ambiente, disfruté mucho de ser un aficionado más y de poder estar apoyando a mi selección. Estos partidos los disfruto desde casa viendo, intentando apoyar y obviamente que uno siempre quiere estar ahí, pero viviendo la otra cara de la moneda como aficionado y la verdad que me gusta mucho también”.

No obstante, tanto Herrera como el resto de los aficionados de la selección mexicana no han tenido mucho que celebrar. Después de una victoria sobre Jamaica en el debut en la Copa América 2024, perdió ante Venezuela y ahora necesita vencer a Ecuador cuando la enfrente el domingo en Arizona.

El argentino Lionel Messi dispara y marca un gol ante el mexicano Héctor Herrera durante el partido del grupo C del Mundial entre Argentina y México, en el estadio Lusail de Lusail, Qatar, el sábado 26 de noviembre de 2022.

Herrera habló de que cómo seleccionado, uno también se da cuenta en esos torneos de las cosas positivas, como es el aliento de la afición, pero también del aspecto negativo, como las críticas excesivas de la prensa.

“Cuando estás ahí, te das cuenta de la realidad. Como hay tanto apoyo, es verdad que nosotros, cuando jugamos, recibimos muchísimo apoyo. También hay gente negativa. Cuando las cosas no corren bien o no salen los resultados que todos queremos, pues sí qué hay comentarios o cosas negativas”, indicó Herrera. “Pero creo que es normal en México y sobre todo nosotros los mexicanos somos muy tóxicos. Y creo que es normal, aprendes a convivir con eso, pero no quieres decir que está bien. Pero es parte de ser mexicano y de jugar en la Selección Mexicana”.

En la actualidad, Herrera dijo tener sentimientos encontrados por tener ganas de estar representando a México en un torneo; sin embargo, también dice gozar la tranquilidad de ser solamente un aficionado más. Para él, el estar con su familia y estar contento es lo que más le importa hoy en día.

Héctor Herrera, de México, saluda después de un empate 0-0 contra Polonia en un partido de fútbol del grupo C de la Copa del Mundo en el Estadio 974 en Doha, Qatar, el martes 22 de noviembre de 2022.

“Siempre quiero estar en la Selección porque es lo mejor que uno puede jugar. Pero también estoy tranquilo. Estoy tranquilo, disfrutando de jugar en mi club, disfrutando de la vida. Y creo que ahora eso es un poco más importante para mí que otra cosa”, declaró el originario de Tijuana.

Herrera señaló que había que apoyar al entrenador Jimmy Lozano en esta fase de transición.

“Yo creo que hay que ver el funcionamiento del equipo. Es una copa importante, es verdad también, pero creo que estamos en una transición de nueva generación y de un entrenador joven mexicano que hay que apoyarlo y hay que apoyar a los nuevos jugadores. Creo que tienen que ir buscando ese modelo de juego que necesita la Selección Mexicana, acoplarse, conocerse mejor, ir haciendo grupo, creo que eso es también una parte muy importante”, declaró Herrera. “Y a nosotros no queda más que apoyarlos y mandarles siempre la buena energía. Es verdad que nosotros queremos ganar siempre y estamos expuestos a ese tipo de cosas, pero creo que hoy en día creo que se tiene que aprovechar este tipo de torneos para ir viendo lo que se va a enfrentar en un Mundial y poder buscar ese funcionamiento de equipo”.

En la actualidad, Herrera está participando en la Copa América en asociación con el patrocinador oficial, Mastercard, en una campaña en la que dueños de pequeños negocios pueden tomarse una noche libre de sus empresas y acudir a un partido de fútbol del torneo. Herrera grabó un promo de la campaña junto a Cristóbal Fernández, estrella de la serie “Ted Lasso”, en la que ambos parecen estar listos para ingresar a la cancha. Lionel Messi es otra de las figuras que aparecen en la campaña de esta compañía.

Herrera actualmente lidera a su equipo, el Dynamo, en varias categorías, incluyendo pases totales, efectividad en pases y posesión en el último tercio.