¿Qué es el grupo técnico de estudio de la FIFA (TSG) para el Mundial de Clubes? Esteban Cambiasso lo explica

Cuando el Mundial de Clubes de inicio este próximo 14 de junio en Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con el partido entre el Al Ahly de Egipto ante el Inter Miami de la MLS, un grupo especial de la FIFA estará siguiendo todos los partidos: el Grupo Técnico de Estudio (TSG, por sus siglas en inglés) de la FIFA.

Este grupo analiza el fútbol a nivel técnico y táctico, utilizando datos, videos y otros medios para hacer un análisis detallado, según el argentino Esteban Cambiasso, exjugador de Argentina y ahora miembro del TSG.

Cambiasso, conocido como ‘Cuchu’, ganó 21 títulos importantes a nivel de clubes, la mayoría de ellos con el Inter Milan, incluyendo cinco campeonatos de liga italiana y la Liga de Campeones de la UEFA DE 2009-10.

De acuerdo al sitio oficial de la FIFA, el TSG es un grupo de expertos, conformado por entrenadores y jugadores, que analizan los torneos de FIFA, en busca de nuevos patrones e innovaciones de los técnicos, estudiados con la ayuda del equipo de Información sobre el rendimiento en el fútbol.

En entrevista con LA Times en Español desde Zúrich, Cambiasso nos contó cómo se prepara para ser parte del TSG en el Mundial de Clubes, así como el beneficio de este nuevo torneo en el ecosistema de torneos del fútbol mundial. Finalmente, expresó su deseo de que Lionel Messi disfrute de cada competición sin presiones excesivas, incluyendo la Copa del Mundo de Clubes.

La entrevista fue editada para mejor claridad y por longitud.

¿Qué es el TSG, en tus palabras? ¿Qué te hizo ser parte de esto?

El TSG explica qué dirección puede tomar el fútbol a nivel de juego, intentando entender cuáles son los cambios que se producen en el juego. Hay un análisis para entender dónde, hacia dónde va todo lo que es el fútbol a nivel técnico, a nivel táctico. Obviamente con este grupo nos dedicamos a ver en el detalle que es lo que está sucediendo y que es lo que vamos viendo, incluyendo data, incluyendo videos, todo lo que se incluye para hacer un análisis detallado del juego y tratar de compartirlo con la gente. Al final de eso se trata de fútbol, y es de los aficionados. El fútbol es de la gente. Y tratar de que la gente entienda un poco lo que estamos viendo de una competición así. Y lo que me hizo sumarme a esto fue primero el honor de haber sido invitado en la casa madre del fútbol mundial, porque así lo es, y también la posibilidad de hacerlo en una competición completamente nueva y que genera obviamente buenas expectativas

¿Cómo funciona? ¿Vas a ver los partidos en los estadios? ¿Lo ves en tu casa?

La idea es hacer algunos análisis a través de la televisión porque siendo tantos campos con distancias muy grandes, cosa que, por ejemplo, en Qatar, ellos lo han podido hacer siempre en el estadio. La idea es tratar de combinar para que no tenga que viajar una persona sola a analizar un partido solo, porque también gran parte del análisis y del estudio se produce en el compartir lo que vamos viendo. Al final uno, si ve un partido, solo tiene una idea muy clara, pero si lo ve con alguien, puede intercambiar opiniones y llegar a una conclusión, quizás mucho más justa porque uno estaba pensando un poco como lo que sucede con los entrenadores cuando tienen un staff. Si tuvieran que decidir solo, quizás tomarían una decisión justa o equivocada, pero teniendo un staff en el cual se pueden apoyar probablemente el análisis o las decisiones son tomadas con más tiempo y más ponderadas. En este caso parte del estudio se hará en una sala preparada con todas las cámaras, con toda la información que se necesita y algunos partidos o parte del staff del grupo también viajará a ver algunos partidos y hace el análisis desde el estadio.

Obviamente, habrá en los días que quizás no hay competición, reuniones como para compartir sensaciones sobre quizás el partido que uno ha analizado y el otro no ha visto, porque son tantos que es difícil pretender que alguien pueda analizar completamente todo.

¿Obviamente, tú tuviste una carrera excepcional que es lo que te inspiró por este lado técnico?

La verdad es que no es que me incline una parte del fútbol, trato de recoger información y de sentirme útil en cualquier ámbito, que me pueda generar felicidad, inquietud, pensar en una mejora, en un crecimiento, porque al final creo que de eso se trata la vida, sea de jugador como de quien no lo es, es tratar de tener estímulos para seguir mejorando. Tengo mis licencias ya de UEFA PRO, el máximo que uno puede estudiar para ser entrenador o sea que desde ese lado tendría todo como para entrenar, pero las cosas que se me han presentado por distintos motivos he decidido no tomar ninguna y también estoy haciendo un curso con FIFA de club management, oeste sea, al final mi hábitat desde que he nacido ha sido el fútbol. Desde los 15 años me fui a Madrid con la intención de ser futbolista profesional y ahora, 30 años más tarde, o casi 30 años más tarde, creo que este es mi hábitat el fútbol y bueno estar rodeado de gente con conocimiento y en un nivel tan alto seguro que pienso que me genera una situación de enriquecerme y bueno siempre pensar en mejorar es una motivación.

¿Quién dirías tú que fueron tus mayores maestros en cuestión de entrenadores?

Todos los entrenadores les dejan una marca a los jugadores, dependiendo del momento en el que el jugador está la persona primero antes que el jugador. Yo tendría que hablar de quien me hizo jugar al fútbol, que son mis entrenadores de chico, Ramón Madoni, y otros entrenadores que he tenido cuando tenía siete, ocho, nueve años y que me han inculcado un poco. Me han ayudado a enamorarme de este deporte porque al final de eso se trata cuando uno es chico. Cualquier pasión que puedas tener si tenés el instructor o el maestro equivocado te la puede aumentar o también te lo puede quitar. Entonces en eso tengo que agradecerles a ellos y después indudablemente a todo lo que es ser realmente un jugador profesional y lo que significa el todo no solo jugar una mejora técnica táctica, sino el comportamiento, la relación con todas las partes que uno tiene que tener. Tengo que ser muy agradecido a José Pekerman y a todo su cuerpo técnico con el cual he vivido mi etapa de adolescencia y donde seguramente me han marcado muchísimo para lo que es el final de la formación.

¿Qué te parece ese grupo del Mundial de Clubes con Inter Milan, Urawa Red Diamonds, Monterrey y River Plate?

La parte física cumple un rol fundamental. Un aspecto que consideramos mucho también es en qué momento de la temporada llegan los equipos. El Intel va a llegar con una temporada donde ha peleado hasta semifinales de Copa Italia, peleará ganando no hasta el último partido del campeonato por ganar el scudetto y peleará jugando la final de la Champions League. En cambio, quizás River está en la mitad de su temporada, jugando Copa Libertadores, siendo apenas eliminado del campeonato local. Y bueno, equipos mexicanos, cada uno tiene su realidad y eso también va a condicionar, mientras que en un mundial de selecciones uno hace toda la preparación pensando en ese final. Acá cada club tiene un objetivo distinto hasta llegar y ahí tiene que cambiarse la ropa y pensar solo en el Mundial de Clubes, pero seguramente va a ser complicado, no solo ese grupo se llama, va a ser complicado para todos. Nadie va a poder llegar y pensar que esto es un paseo.

El centro de atención obviamente va a ser Lionel Messi con el Inter Miami. ¿Cuál crees tú que debe ser la meta de Messi en este Mundial de Clubes de cara a lo que viene en un año?

Leo está en una situación donde tiene que tratar de disfrutar cada competición que tiene por delante, porque uno sabe que la carrera no es eterna, aunque quisiera, sobre todo la de Leo, porque nos sigue regalando magia y alegría en cualquier campo que pisa, pero él también sabe que esto no es eterno y entonces bueno lo que deseo en realidad no es que tenga que ponerse un objetivo en cuanto al resultado. Deseo que pueda ser feliz disfrutando los partidos porque, en definitiva, pertenece a esa categoría de jugadores que, si uno los ve disfrutando, los hace disfrutar a todos y no pensar en el más allá. O sea, no creo que tenga que afrontar este torneo con la importancia que tiene jugándolo en el país como equipo local. Que lo disfrute y que trate de hacer disfrutar a la gente que lo irá a ver, que no es solo aficionado del Miami, sino que son aficionados de todo el mundo.