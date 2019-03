Mark Geragos atrapado en el escándalo de Avenatti

Es muy probable que la reciente defensa del ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Kaepernick, haya llevado a Geragos a la situación entre Nike y Avenatti. El abogado ayudó a Kaepernick -quien aseguró estar en la lista negra de la NFL por arrodillarse durante el himno nacional en protesta por la brutalidad policial- a negociar un acuerdo multimillonario con Nike dando origen a la popular campaña publicitaria "Believe in something. Even if it means sacrificing everything" (Cree en algo, incluso si eso implica sacrificarlo todo).