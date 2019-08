El presidente Trump deberá presenter sus declaraciones de impuestos bajo la nueva ley electoral de California

El presidente Trump no será elegible para las elecciones primarias de California el próximo año a menos que revele sus declaraciones de impuestos bajo una ley estatal que entró en vigor el martes, en un mandato sin precedentes que es casi seguro que desencadene una pelea judicial de alto perfil y que podría alentar a otros estados a adoptar sus propias reglas poco convencionales para los candidatos presidenciales.

La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom en su último día para tomar acción y aprobada en la Legislatura con un estricto voto de línea partidaria, requiere que todos los candidatos presidenciales presenten cinco años de declaraciones de impuestos sobre la renta. Deben hacerlo a finales de noviembre para asegurarse un lugar en la boleta de las primarias presidenciales de California en marzo. Los funcionarios electorales del estado publicarán los documentos financieros en línea, aunque cierta información privada debe ser redactada primero.

“Como una de las economías más grandes del mundo y hogar de uno de cada nueve estadounidenses elegibles para votar, California tiene la responsabilidad especial de exigir esta información a los candidatos presidenciales y a la gobernatura dijo Newsom en una declaración que acompañó su firma del proyecto de ley aprobado por la Legislatura a principios de este mes. “Estos son tiempos extraordinarios y los estados tienen el deber legal y moral de hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar que los líderes que buscan los cargos más altos cumplan con los estándares mínimos, y para restaurar la confianza del público.

La revelación requerida por este proyecto de ley arrojará luz sobre la influencia o los conflictos de intereses de empresas nacionales y extranjeras”.

Es probable que Trump, que no es señalado por la ley pero que es claramente su objetivo, se defienda.

“La Constitución es clara en cuanto a los requisitos para que alguien sirva como presidente y los estados no pueden añadir requerimientos adicionales por sí solos”, dijo Tim Murtaugh, director de comunicaciones de la campaña de reelección del presidente. “El proyecto de ley también viola el derecho de asociación de la 1ª Enmienda, ya que California no tiene la autoridad para decir a los partidos políticos sobre qué candidatos pueden o no pueden sus miembros votar en una elección primaria”.

La acción del gobernador seguramente también recibirá críticas de los republicanos de California. Durante los debates legislativos sobre el proyecto de ley, los legisladores republicanos acusaron repetidamente a los demócratas de estar motivados únicamente por su ira contra Trump.



“Seguir siendo hostiles al presidente de Estados Unidos, desde este cuerpo legislativo, no es algo que debamos hacer”, dijo la líder de la minoría del Senado estatal Shannon Grove (R-Bakersfield) durante un debate en el pleno a principios de este mes.

El autor del proyecto de ley del Senado 27, el senador estatal Mike McGuire (D-Healdsburg) respondió: “Estamos haciendo lo correcto”.

Aunque mantendría a un candidato fuera de la boleta de las primarias de marzo, la nueva ley no parece impedir que un aspirante que se niega a revelar la información aparezca en la boleta de todo el estado en las elecciones de noviembre de 2020. Otra faceta de la ley es que requiere que los contendientes a gobernador de California entreguen sus declaraciones de impuestos antes de las primarias estatales, a principios de 2024.

El acceso del público y de los medios de comunicación a las declaraciones de impuestos personales de un candidato ha sido una piedra de la política presidencial durante más de cuatro décadas. Después de una pelea de alto perfil en 1973 por una deducción de impuestos tomada por el presidente Nixon, la práctica de divulgar la información se convirtió en algo rutinario. En los años siguientes, sólo dos contendientes de los principales partidos políticos -el presidente Ford en 1976 y Trump en 2016- se han negado a dar a conocer sus declaraciones de impuestos.

Los candidatos a gobernador de California han sido menos consistentes. Si bien Newsom publicó en 2017 los resultados de cinco años y su rival republicano John Cox proporcionó documentos resumidos, ni el entonces gobernador Jerry Brown ni sus contrincantes del Partido Republicano divulgaron detalles sobre sus finanzas durante las campañas de 2010 y 2014.

Ningún candidato o titular de un cargo público ha enfrentado una crítica más generalizada que Trump por mantener bajo control sus formularios del Servicio de Impuestos Internos. Desde su entrada en la carrera presidencial en 2015 hasta ahora, el presidente ha defendido las noticias de documentos filtrados y las demandas del Congreso por su información tributaria, insistiendo en que debido a que fue objeto de una auditoría, no pudo cumplir con esas demandas.

Newsom ha criticado frecuentemente a Trump por su negativa a hacer pública la información.

Gavin Newsom

✔

@GavinNewsom

La gente piensa que @realDonaldTrump está evitando la liberación de sus impuestos porque paga una tasa muy baja... Creo que es porque sus finanzas son un castillo de naipes.

La firma de Newsom en la SB 27 prepara el escenario para un debate legal observado a nivel nacional sobre el poder de un estado para decidir qué nombres pueden aparecer en su papeleta presidencial.

“Estoy seguro de que será desafiado, pero no puedo predecir lo que las cortes van a hacer”, dijo Richard L. Hasen, un profesor de derecho electoral de la UC Irvine.

Un argumento probable en la corte fue proporcionado por el último gobernador de California. Brown vetó un proyecto de ley similar en 2017, argumentando que era improbable que aprobara la constitución y que sentaría un mal precedente.

“Hoy requerimos declaraciones de impuestos, ¿pero qué sería lo siguiente?” escribió Brown en su mensaje de veto. "¿Cinco años de registros de salud? ¿Un certificado de nacimiento? ¿Las boletas de calificaciones de la secundaria? ¿Y estos requisitos variarán dependiendo de qué partido político esté en el poder?”.

Hasen dijo que una cuestión clave para determinar si la nueva ley de California es constitucional es si los tribunales se remontan a peleas anteriores sobre las calificaciones de las boletas de los candidatos al Congreso o si, en cambio, ven el asunto a través de los amplios poderes otorgados a las legislaturas estatales cuando se trata de emitir votos para presidente.

McGuire dijo que consultó a varios abogados de derecho constitucional para redactar el texto del proyecto de ley SB 27. Aseveró que debería ser visto de la misma manera que otros requisitos estatales, como las cuotas de presentación o las firmas de los votantes que se necesitan en los documentos de nominación.

“Los estados tienen la capacidad de imponer requisitos de acceso a la boleta de la elección primaria”, dijo durante un debate en la sala el 11 de julio.

Los legisladores de California no han estado solos en su esfuerzo por obligar a los candidatos presidenciales a entregar sus formularios de impuestos. Las legislaturas de 18 estados han considerado el tema en los últimos años, según un recuento reciente de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La mayoría -pero no todos- han estado en regiones dominadas por demócratas. Pocos observadores, sin embargo, esperan que cualquiera de los esfuerzos lleve al presidente a cambiar su posición. La semana pasada, Trump demandó para impedir que la Cámara de Representantes obtuviera una copia de sus declaraciones del estado de Nueva York, disponibles bajo un proyecto de ley firmado por el gobernador Andrew Cuomo a principios de este mes.

Si la ley de California permaneciera en los libros, obligaría a Trump a elegir: Modificar el rumbo en su firme negativa a proporcionar información tributaria o arriesgarse a que los 172 delegados de California a la Convención Nacional Republicana del próximo año, puedan ir en favor de un desafiante republicano de larga data.

La ley tampoco permitirá que los demócratas se libren de ella. Mientras que el partido tiene una cosecha récord de aspirantes que buscan desafiar a Trump en noviembre de 2020, sólo unos pocos de los candidatos de más alto nivel han publicado sus propias declaraciones de impuestos.

La ley de California obligaría a revelar esa información al principio del ciclo de campaña, dada la decisión del estado de trasladar sus primarias a marzo. Eso podría significar que cualquier deducción de impuestos inusual podría jugar un papel en la forma en que los votantes de los primeros estados en seleccionar candidatos - Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur - sopesen los méritos de los aspirantes demócratas.

Hasen dijo que es probable que el debate que resultará de la promulgación de la ley en California se extienda a otras cámaras estatales en todo el país.

“Si usted piensa en esto puramente como un asunto político y no como un asunto legal, ¿qué podría hacer una legislatura republicana en un estado indeciso para perjudicar la oportunidad de un candidato presidencial demócrata de presentarse a las urnas? “Esa es realmente la caja de Pandora”.

“Folks think @realDonaldTrump is avoiding tax release because he pays a very low rate,” the governor tweeted in May 2016. “I think its because his finances are a house of cards.”

Earlier this month, when former Gov. Arnold Schwarzenegger tweeted about the president’s tax returns, Newsom replied: “Don’t hold your breath.”

Newsom’s signature on SB 27 sets the stage for a nationally watched legal debate over a state’s power to decide which names appear on its presidential ballot.

“I’m sure it’ll be challenged, but I have no confidence in predicting what the courts are going to do,” said Richard L. Hasen, a UC Irvine election law professor.

One likely courtroom argument was provided by California’s last governor. Brown vetoed a similar bill in 2017, arguing it was unlikely to pass constitutional muster and would set a bad precedent.

“Today we require tax returns, but what would be next?” Brown wrote in his veto message. “Five years of health records? A certified birth certificate? High school report cards? And will these requirements vary depending on which political party is in power?”

Hasen said a key question for determining whether the new California law is constitutional is whether courts look back to prior fights over ballot qualifications for congressional candidates or instead view the issue through the broad powers given to state legislatures when it comes to casting votes for president.

McGuire said he consulted a number of constitutional law attorneys in drafting the language of SB 27. He said it should be viewed the same way as other state requirements such as filing fees or voter signatures needed on nomination papers.

“States have the ability to impose ballot access requirements onto the primary ballot,” he said during a floor debate on July 11.

California lawmakers have not been alone in their effort to force presidential candidates to hand over their tax forms. Legislatures in 18 states have considered the issue in recent years, according to a recent tally by the National Conference of State Legislatures. Most — but not all — have been in states dominated by Democrats. Few observers, though, expect any of the efforts to lead the president to change his position. Last week, Trump sued to stop the House of Representatives from obtaining a copy of his New York state returns, made available under a bill signed by Gov. Andrew Cuomo earlier this month.

Should California’s law remain on the books, it would force Trump to choose: Reverse course on his steadfast refusal to provide tax information or risk that California’s 172 delegates to next year’s Republican National Convention could go to a long-shot GOP challenger. The new California law does not, however, apply the same rules to a write-in candidate — a possible backup plan for Trump should he be forced to choose.

Nor will the law let Democrats off the hook. While the party has a bumper crop of hopefuls seeking to challenge Trump in November 2020, only a few of the top-tier candidates have released their own tax returns. The California statute would force that disclosure early in the campaign cycle, given the state’s decision to move its primary to March. That could mean any unusual tax deductions might play a role in how voters in the first states to select candidates — Iowa, New Hampshire and South Carolina — weigh the merits of the Democratic hopefuls.

Hasen said the debate that will result from California enacting the law is likely to spread to other statehouses around the country.

“If you think of this purely as a political matter and not a legal matter, what could a Republican legislature in a swing state do to hurt a Democratic presidential candidate’s chance to get on the ballot?” he said. “That’s really the Pandora’s box.”