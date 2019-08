Esta es la razón por la cual los puntajes de crédito son tan confusos

Querida Liz: Soy de Alemania. He tenido una cuenta bancaria en Estados Unidos por más de un año. Ahora obtengo mi puntaje FICO. Después de seis meses era de 738, medio año después, 77, y un mes después, 759. ¿Por qué cambia en tan poco tiempo? ¿Es el verdadero puntaje FICO?

Respuesta: Bienvenido a EE.UU y sus sistemas de calificación de crédito, a veces desconcertantes. Incluso quienes nacieron aquí a menudo no entienden cómo funcionan.

No hay sólo un puntaje, sino muchos, y se modifican todo el tiempo para reflejar la información cambiante en los informes de crédito de los individuos. Los saldos más altos o más bajos en una tarjeta de crédito, una nueva solicitud de crédito o el simple paso del tiempo pueden hacer que los números cambien.

El sistema de puntuación FICO es el más dominante, pero los prestamistas también usan VantageScore, un rival de FICO creado por las tres agencias de crédito (Equifax, Experian y TransUnion), además de puntajes privados.

También hay diferentes números, según qué agencia se use para crear el puntaje y qué versión de éste se emplee. Las fórmulas de calificación crediticia pueden diseñarse para ciertas industrias y se actualizan con el tiempo.

Por lo tanto, su FICO Auto Score 6 de Experian probablemente no será el mismo que su FICO 4 de TransUnion, o que su FICO Bankcard Score 4 de Equifax o su VantageScore 3 de cualquiera de las oficinas, incluso si busca todos los puntajes el mismo día.

Puede ser difícil predecir qué puntaje utilizará un prestamista, pero todos ellos recompensan los mismos comportamientos, por ejemplo pagar las facturas a tiempo, usar sólo una pequeña porción de su crédito disponible, tener diferentes tipos de financiación (préstamos a plazos y cuentas rotativas, como tarjetas de crédito) y solicitar nuevo crédito con moderación.



Si está usando un puntaje para monitorear su crédito, es importante usar el mismo tipo y de la misma oficina; de lo contrario, estará comparando manzanas y naranjas, como decimos en inglés.

Reiniciar el reloj de la Seguridad Social

Querida Liz: Leí que puede devolverle al Seguro Social los pagos que recibió, para “reiniciar el reloj” y obtener un beneficio mayor. ¿Es eso cierto o entendí mal el artículo?. Mi esposo comenzó hace dos años a reclamar los beneficios, a los 67, pero si hubiera esperado hasta los 70, por supuesto, los cheques habrían sido más altos para todos los pagos futuros. ¿Puede devolverle a la administración del Seguro Social los montos ya pagados, para reclamar ahora la tasa más alta como si hubiera retrasado la recepción de las mensualidades?

Respuesta: No son sólo sus propios cheques los que podrían haber sido más altos. En caso de ser quien gana más en el matrimonio, entonces el beneficio de sobreviviente que el otro recibiría al enviudar también hubiera sido más alto.

Desafortunadamente, la opción “rehacer” ahora sólo está disponible en los primeros doce meses después de que alguien comienza a recibir los beneficios. Quienes cambian de opinión durante ese período pueden retirar sus solicitudes de Seguro Social, devolver el dinero recibido y luego reiniciarlos más adelante, cuando las cantidades a obtener sean mayores.

Para obtener más información, consulte la página del Seguro Social llamada “Si cambia de opinión” (“If You Change Your Mind” www.ssa.gov), que tiene todo tipo de asesoría. Después del primer año, los beneficiarios ya no pueden retirar sus solicitudes.

Sin embargo, su esposo todavía tiene la opción de suspender su beneficio. Ello no reiniciaría por completo el reloj, pero tampoco tendría que devolver todo lo recibido. En cambio, cada mes que esperó para reiniciar sus cheques aumentará su beneficio en dos tercios del 1% cada mes (o un total de 8% al año) hasta que cumpla 70 años, cuando el beneficio llegaría al máximo.

Se sabe que los representantes del Seguro Social han informado falsamente a las personas que esta opción ya no existe, pero aún está disponible para cualquier individuo que haya alcanzado la edad jubilatoria, actualmente de 66 años.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí