California tiene la cifra más alta de personas sin hogar en el país. Pero L.A sigue siendo un modelo nacional

Con decenas de miles de personas sin hogar viviendo en las calles, los funcionarios de Los Ángeles se han convertido cada vez más en objeto de críticas por lo que muchos angelinos lo ven al día de hoy como un fracaso y un problema que parece empeorar.

Pero en todo el país, L.A no se considera un fracaso.

Por el contrario, en la Conferencia Nacional sobre la Erradicación de la Falta de Vivienda de la semana pasada en Washington, D.C., los asistentes presentaron repetidamente a la ciudad, el condado y el estado como modelos de voluntad política para encontrar vivienda a esas personas.

“Creo que en realidad están sucediendo cosas increíblemente fuertes en California”, dijo Matthew Doherty, director ejecutivo del Consejo Interagencial de Personas sin Hogar de Estados Unidos. “En Los Ángeles, hay algunos de los mejores proveedores de vivienda permanente de apoyo en el país, con algunos de los proyectos más innovadores, la participación del sistema de salud pública directamente en labor por la gente sin hogar, la asociación entre la ciudad y el condado... Hay muchas cosas que están pasando allá".

La confab atrajo a más de 2.000 defensores de personas sin hogar, trabajadores sociales y muchos otros. Asistieron a sesiones que incluyeron investigaciones sobre gente sin refugio y cómo construir viviendas de apoyo permanentes rápidamente. Algunos también fueron al Capitolio para reunirse con miembros del Congreso.

Aunque Los Ángeles no fue mencionado en la mayoría de las sesiones, la creciente crisis del estado fue una presencia constante para muchos asistentes. Los Ángeles, como gran parte de California, sirvieron como una advertencia de lo que no querían para sus ciudades y se beneficiaron de su ejemplo en cómo sacar a la gente de las calles para que obtuvieran una vivienda, según más de una docena de personas que hablaron con el Times.

En Seattle, por ejemplo, los funcionarios buscan replicar la creación de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, mientras contemplan cómo cooperar en todas las jurisdicciones.



California representa la mayor parte de la población sin hogar del país, y está aumentando. En 2018, había 129.972 personas en las calles cualquier noche de la semana en todo el estado. El recuento más reciente realizado en el condado de Los Ángeles reveló que había casi 59.000 individuos sin vivienda en 2019, mientras que en San Francisco la cifra es de 9.784, incluso en cárceles, hospitales y centros de rehabilitación, hay un aumento del 30% desde 2017.

Pero funcionarios de otras áreas urbanas le dijeron al Times que están tomando el ejemplo de Los Ángeles y San Francisco y, como resultado, han progresado en la reducción de su población sin hogar.

En 2018, por ejemplo, había 552.830 personas sin hogar en Estados Unidos, una disminución dramática desde 2008 cuando hubo 639.784, según la Alianza Nacional para Terminar con la Falta de Vivienda, que organizó la conferencia de la semana pasada.

Aún así, los números han comenzado a aumentar nuevamente en los últimos años, originando una discusión nacional más amplia sobre vivienda asequible.

“Creo que hay momentos en que el resto del país está un poco celoso de la cantidad de dinero que parece estar llegando a Los Ángeles”, dijo Iain De Jong, un consultor que ayuda a las ciudades a formular planes para abordar la falta de vivienda. “Una de las cosas que escuchará en otras comunidades son sentimientos como: ‘Bueno, si tuviéramos incluso una parte de ese dinero o si pudiéramos descubrir cómo obtener una fracción de nuestro impuesto sobre las ventas, nuestro mundo sería maravilloso”.

El sur de Nevada, que incluye Las Vegas, tiene una población sin hogar que ha disminuido en los últimos dos años. Pero siendo una región que depende del turismo, con una comunidad creciente y la falta de viviendas asequibles, hay similitudes con Los Ángeles.

Michele Fuller-Hallauer, quien administra servicios para personas sin hogar en tres condados del estado, dijo que llama regularmente a sus contrapartes en Los Ángeles y San Francisco para pedirles asesoramiento sobre varios asuntos, como la mejor manera de establecer refugios que puedan ayudar a la gente a salir de las calles.

Dijo que sus colegas en San Francisco han sido de gran ayuda para comprender los detalles de cómo los gobiernos dominan el arrendamiento de edificios y qué hacer para establecer centros de navegación para ayudar a las personas sin hogar a encontrar vivienda.

“California ha estado lidiando con eso por bastante tiempo, pero para nosotros es algo nuevo”, dijo Fuller-Hallauer. “Por lo tanto, es un poco alarmante que ahora estemos en una situación similar, y viendo la crisis que sucede en Los Ángeles, San Francisco [y] el condado de Alameda, nuestro temor es que podríamos llegar a lo mismo muy rápido”.

Al otro lado del país, Jacksonville, Florida, ha visto una disminución del 9% en la población sin hogar y el número de veteranos que no cuenta con vivienda ha disminuido drásticamente.

Dawn Gilman, quien administra servicios para personas sin hogar en tres condados que incluyen y rodean esa ciudad, dijo que está sorprendida por la magnitud de los desafíos en el Estado Dorado. Su región se encuentra en el extremo opuesto de la autopista 10 desde Los Ángeles, e incluye un puerto, una zona urbana vibrante y una población sin protección que frustra a los residentes.

“Somos alrededor de 1.2 millones [de personas]. Entonces, cuando voy a Los Ángeles, divido todo por 10”, dijo Gilman. “Si eso puede resolver la falta de vivienda en Nueva York, California, Texas y Florida, la situación en este momento podría ser muy diferente en todo el país”.

Los asistentes a la conferencia se quejaron de que la falta de acción federal les ha hecho más difícil enfrentar el creciente número de personas en las calles y resolver los múltiples factores que están conduciendo a los estadounidenses vulnerables a esa situación.

La Casa Blanca ha mostrado poco interés en combatir la falta de vivienda. El presidente Trump se refirió recientemente a California en Fox News, calificándolo de “vergonzoso” y afirmando falsamente que esto es algo que comenzó recientemente.

“Es un fenómeno que inició hace dos años. Es muy vergonzoso”, dijo. “Lo estamos mirando muy seriamente”.

A pesar de la poca acción del poder ejecutivo, algunos en el Congreso dicen reconocer que se necesitan muchos dólares para lograr avances en la falta de vivienda.

La congresista Maxine Waters (demócrata de Los Ángeles), quien preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, presentó recientemente un proyecto de ley que asignaría casi $14 mil millones para programas que ayuden a sacar a la gente de las calles. Aproximadamente $5 mil millones se destinarían a la construcción de refugios para personas sin hogar, mientras que gran parte del resto se usaría en la financiación de más viviendas para personas pobres.

A pesar de docenas de copatrocinadores que han denunciado la falta de vivienda en sus distritos, esta legislación no ha llegado a ningún lado. La Cámara, controlada por los demócratas, no ha votado sobre ella, y carece de un proyecto de ley en el Senado.

“Se habla mucho y la gente dice:‘ Qué pena. Es inconcebible. ¿Cómo podría suceder esto en Estados Unidos? Está en todo el país”, dijo Waters. “Pero cuando se trata de si vamos a comprometer o no dinero real que se necesita para hacer frente a las personas sin hogar, no pasa nada”.

Mientras se agotaba el último acuerdo presupuestario, Waters dijo que presionó a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata de San Francisco), para que la falta de vivienda fuera un tema de primera línea que se beneficie del aumento en el gasto interno.

“Teníamos una cantidad significativa de firmas, pero cuando lo mencioné en el caucus no obtuve mucho apoyo para ello”.

A pesar del progreso que están haciendo muchas comunidades en todo el país, la magnitud del desafío en California todavía se ve con inquietud. Al final del día, incluso sacar a un pequeño número de individuos de las calles se siente como una tarea enorme, dijo Fuller-Hallauer, quien maneja una región de Nevada con aproximadamente 5.300 personas sin hogar.

“Si no podemos desarrollar suficientes viviendas asequibles, si los alquileres siguen subiendo, es muy poco realista pensar que no terminaremos en la misma crisis [como California]”, dijo. “Esperamos no llegar a estar en esa situación”.

