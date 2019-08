Policía teme a casos de “suicidio policial”. así que dejaron de responder algunas llamadas de auxilio

Antes de que George Quinn envolviera una cadena alrededor de las vigas de su carpintería y se ahorcara en junio, le envió un mensaje de despedida a su hermana mayor.

“Esta es la parte más difícil”, escribió el solitario maestro carpintero de 63 años, que vivía solo con su gato, Sam, en esta ciudad montañosa del norte de California. “Perdón por todo. Deberías llamar al sheriff de Plumas Co y hacer que vayan al garaje”.

Carol Quinn llamó a la policía desde su casa cerca de Reno, a más de una hora de distancia, desesperada por que salvaran la vida de su hermano.

La respuesta que recibió fue sorprendente: los agentes ya no respondían a llamadas como la suya, porque la situación podría terminar como lo que llaman un “suicidio policial”. (un método suicida en el que una persona suicida se comporta deliberadamente de una manera amenazadora, con la intención de provocar una respuesta letal de un oficial de seguridad pública o del orden público).

“Ir al garaje” podría ser una pista de una emboscada”, le dijo un agente. Tendría que tratar de llegar a su hermano sola.

“Estábamos estupefactos”, dijo Carol. “Creo que casi todo el mundo asume cuando llamas a la oficina del sheriff para pedir ayuda que vas a obtenerla. Y se negaron a ir ".

El condado de Plumas no es la única jurisdicción en California que está repensando cómo responder a las llamadas de suicidio. Algunas agencias de aplicación de la ley pequeñas y medianas en todo el estado han dejado de responder a ciertas llamadas debido a los peligros potenciales tanto para los oficiales como para la persona que intenta terminar con su vida. También presentan una responsabilidad financiera por demandas judiciales, especialmente si la situación se vuelve violenta.

Otros departamentos, incluida la policía y el sheriff de Los Ángeles y la policía de San Francisco, utilizan estrategias de “desconexión” que les permiten dejar llamadas sin confrontar a alguien en crisis. Estas tácticas se usan con mayor frecuencia cuando la persona está sola y no representa una amenaza para nadie más, y no se comete ningún delito.

“En demasiados casos, nos presentamos y agravamos aún más una situación de crisis”, dijo el sheriff-forense del condado de Plumas, Greg Hagwood. “Y luego, al final, suceden cosas malas”.

George Quinn le envió un mensaje de texto a su hermana el día de su muerte y le pidió que se pusiera en contacto con el Departamento del Sheriff del condado de Plumas. (Courtesy of Carol Quinn)

Algunos temen que, a medida que la policía se retire, se dejará que los civiles manejen solos situaciones difíciles y potencialmente peligrosas. Pero Hagwood y otros agentes de la ley dicen que la profesión debe examinar sus obligaciones legales y morales en una época en que el uso de la fuerza está bajo un escrutinio intenso y hay una mayor presión para reducir los incidentes mortales de la policía.

Un proyecto de ley que se encuentra actualmente en el escritorio del gobernador Gavin Newsom endurecería las reglas del estado sobre cuándo los oficiales pueden usar la fuerza letal. Imita la jurisprudencia civil, que, durante años, ha permitido examinar el comportamiento de los oficiales que conducen a encuentros fatales. Para muchos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, las expectativas cambiantes combinadas con un número creciente de llamadas de salud mental significan cambiar y potencialmente limitar lo que hacen.

“No siempre podemos ser todo para todos todo el tiempo”, dijo Hagwood.

El temor de encontrarse con un suicidio en un evento policial, cuando una persona toma medidas, como blandir un arma, que incita a los oficiales a usar la fuerza letal, es especialmente preocupante. En un estudio de 2009 de más de 700 tiroteos involucrados por oficiales en todo el país, se determinó que el 36% de los incidentes fueron intentos de provocar a los oficiales a usar la fuerza letal.

Otros estudios han encontrado que del 10% al 46% de los tiroteos policiales involucraron suicidio policial, aunque la definición de lo que constituye un suicidio por policía es controvertida. Los críticos dicen que con demasiada frecuencia se usa para justificar la violencia policial. En el estudio de 2009, los investigadores encontraron que la policía mató a la persona suicida más de la mitad del tiempo y la hirió en el 40% de los encuentros. La persona suicida resultó ilesa en solo el 3% de los encuentros policiales.

“La policía tiene razón al evaluar que estas [llamadas] son ​​significativamente peligrosas”, dijo John Reid Meloy, profesor de psiquiatría en la Universidad de California en San Diego y autor del estudio a nivel nacional. “Este no es un evento raro”.

Ron Lawrence, presidente de la Asociación de Jefes de Policía de California, dijo que alejarse de algunas llamadas suicidas es “definitivamente una fuente de conversación en la profesión policial” y sucede como una práctica en lugar de una política formal en muchos departamentos.

Es un protocolo que utiliza como jefe de Citrus Heights, un suburbio de Sacramento. Los departamentos, incluidos los de los condados de Mono y Lake y la ciudad de Hemet, también son selectivos para responder llamadas, dijo Ed Obayashi, un agente de Plumas y entrenador de policía estatal que defendió la política en su condado. No hay datos a nivel estatal sobre cómo las agencias manejan las llamadas suicidas, pero Obayashi dice que el enfoque de no intervención es cada vez más común.

“Alejarse, eso es realmente contradictorio para la policía”, dijo Lawrence, el líder de los jefes de policía en todo el estado. “Pero acabamos de aprender a través de la evolución que a veces la presencia policial no es la respuesta”.

Pero la idea de no responder es difícil para algunos. Cuando los empleados presentaron la sugerencia a Hagwood, el sheriff de Plumas, pensó que era “la cosa más tonta que he escuchado”, dijo.

“Al principio funcionó contra toda sensibilidad en mi cuerpo porque siempre me suscribí cuando la gente llama para pedir ayuda, iremos”, dijo Hagwood. Él llama a la muerte de George Quinn “aleccionadora”.



Una vista del río Feather desde la autopista 70 en el Bosque Nacional Plumas. George Quinn, un triatleta que luchaba con la depresión, era un recién llegado al condado de Plumas. (Kent Nishimura / Los Angeles Times)

Quinn era un recién llegado a Plumas, un condado de aproximadamente 19,000 residentes repartidos en más de 2,600 millas cuadradas en la Sierra Nevada.

Hagwood, quien se crió en Plumas y ha estado en la aplicación de la ley durante tres décadas, piensa en cómo habría reaccionado si la policía se hubiera negado a responder una llamada sobre alguien que él o sus padres conocían. Pero dice que cree que el protocolo es necesario para cambiar la forma en que su condado y California en su conjunto manejan la salud mental.

“Está creando un vacío”, dijo Hagwood. “Ahí es donde la salud del comportamiento, los profesionales de la salud mental necesitan, en mi opinión, reconocer que el clima para ellos también está cambiando. Está cambiando para nosotros. Tiene que cambiar para ellos ".

Algunas ciudades con más dinero y presión comunitaria están cerrando el abismo entre la policía y la salud mental. En los últimos años, los departamentos de ciudades como Los Ángeles y San Francisco han desarrollado respuestas más sofisticadas, desplegando equipos de intervención en crisis con oficiales y profesionales de la salud del comportamiento.

En San Francisco, están capacitados para crear tiempo y distancia para permitir que las llamadas de salud mental se desarrollen lentamente, dijo el teniente Mario Molina, coordinador de intervención en crisis del departamento. En los próximos meses, espera poner en patrulla equipos que tengan un oficial y un personal clínico. Otras ciudades ya lo hacen.

“Te digo que es mágico”, dijo Molina sobre la respuesta conjunta. “Se necesita algo más que policías”.

Aunque la retirada puede parecer contradictoria, Molina dijo que lo había visto funcionar con el modelo colaborativo. A principios de este año, dijo, los oficiales respondieron a una llamada suicida de un padre anciano que dijo que su hijo adulto, que sufre de una enfermedad mental, estaba amenazando con cortarse las muñecas. Los oficiales que llegaron vieron a través de una ventana que el hijo sostenía un cuchillo y lo escucharon discutir con su padre para no dejar entrar a la policía. La policía sacó al padre. Pero durante un enfrentamiento de una hora, el hijo se encerró en su habitación.

La policía entró en la casa pero no entró a la fuerza en el dormitorio. En cambio, buscaron sangre, una posible señal de que el hijo estaba herido, dijo Molina. Al no encontrar ninguna, y en consulta con un médico de salud mental en la escena, el equipo de Molina “decidió que era mejor que nos alejáramos en ese momento”, dijo. Aconsejaron al padre que no volviera a la casa y se fueron.

El hijo no se suicidó, y al día siguiente, aunque el hombre todavía estaba encerrado en la habitación, el personal de Molina pudo contactarlo y persuadirlo para que aceptara ayuda.

El hijo le dijo a Molina: “Si ustedes hubieran entrado, estaba listo para morir. ... Estaba listo para acusar a uno de ustedes de dispararme ”, dijo Molina.

Pero pocos departamentos rurales y pequeños tienen los recursos de San Francisco, lo que le da a la no respuesta una sensación diferente. Ingrid Braun, sheriff del condado de Mono, cerca de Yosemite, dice que la atención de salud mental de emergencia más cercana en su condado está en Bakersfield, a cinco horas al sur, y el condado actualmente no tiene profesionales de la salud del comportamiento que puedan responder a llamadas urgentes.

Al igual que Plumas, su departamento es selectivo para responder a las llamadas de suicidio. “Dejamos a la persona en la estacada, y eso tampoco es ideal”, dijo Braun.

Está en conversaciones con los médicos del condado para que respondan esas llamadas, que según ella son poco frecuentes, pero ocurren una vez cada dos meses, con la policía como respaldo. Pero al igual que Hagwood, cree que la muerte de George Quinn debería ser un llamado para una discusión más amplia.

“Hay un problema mayor, no solo el problema del suicidio”, dijo Braun. “Si llamas porque estás tocando fondo y necesitas ayuda, enviamos hombres con armas. ... Tal vez esto necesite cambiar la conversación ".

Dan Reidenberg, director ejecutivo de Suicide Awareness Voices of Education, una organización nacional de prevención sin fines de lucro, dice que entiende los desafíos, pero que, sin otra alternativa disponible, los agentes de la ley deben seguir siendo los primeros en responder a todas las llamadas suicidas. Sin alguna intervención, dijo, el aumento de las tasas de suicidio podría aumentar aún más.

“No creo que sea el precedente correcto o la política correcta”, dijo Reidenberg. “Necesitamos que la policía sea esa fuerza estable, protectora y fuerte que aparece”.

Para Carol Quinn, quien hablaba con su hermano todos los días, el debate es irrelevante. Ella dijo que George nunca tuvo un arma y nunca planteó un peligro.

George Quinn, en una foto sin fecha, murió por suicidio en junio. Los agentes del sheriff no respondieron a una llamada de su hermana por temor a que la situación pudiera terminar como un "suicidio por policía". (Courtesy of Carol Quinn)

Ella lo recuerda como un triatleta con una pila de medallas que todavía corría 10 millas a la vez; un hombre que amaba al gato azul ruso que había tenido durante 15 años; quien luchó con la depresión y terminó solo en el bosque porque era más barato y tenía una racha iconoclasta que hacía que el proyecto funcionara mejor que tener un jefe.

Cuando se dio cuenta de que no venía ninguna ayuda de la policía, llamó a su amiga, Pat Costin, y se dirigieron frenéticamente a la casa de tejas azules donde George vivía en una calle llena principalmente de casas de vacaciones. En unas pocas semanas, el cuatro de julio, el vecindario estaría lleno. Pero en la mañana en que llegaron, estaba casi en silencio entre los pinos. Costin abrió la puerta de la carpintería primero. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio a George y supo que se había ido.

Dijo que llamó a los agentes y les dijo: “Ahora es seguro que vengas”.

Para cuando llegaron las autoridades, Carol y Costin habían encontrado al gato y lo habían llevado a un transportista. Aunque ambos dicen que apoyan la aplicación de la ley, están enojados.

“Abandonarlo así no estaba bien”, dijo. “Era querido para mí".

Costin llama al protocolo “patético”, uno que potencialmente pone en peligro a los civiles y los obliga a soportar traumas que los policías están mejor capacitados para manejar.

“No tengo ningún conocimiento de cómo limpiar una casa, limpiar un garaje”, dijo Costin. “No estoy usando un chaleco antibalas. No estoy entrenado en desescalación. No estoy entrenado para lidiar con esto. Pero está perfectamente bien para mí ir corriendo alrededor de esto”.

Costin, quien conoció a George por una década, dice que la imagen de su amigo colgado de las vigas lo despierta por la noche. Cerró la puerta antes de que Carol pudiera ver, y por eso está agradecido.

“Pero este es un recuerdo que está grabado en mi mente”, dijo. “Quiero decir, estoy quemado”.

