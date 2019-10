Si el seguro de cuidados a largo plazo le cuesta demasiado, piense en una alternativa

Estimada Liz: Nos sugirieron que nos apuráramos a comprar un seguro de cuidados a largo plazo, porque esperar demasiado lo encarecería y tal vez dejarían de estar disponibles.

Compré el mío cuando tenía 55 años. En ese momento, costaba $2.400 al año. Desafortunadamente, las primas siguen subiendo. Ahora tengo 77 años, y este año debo pagar $4.470. La carta que me informa este aumento expresa que el próximo año subirá un 6%, a $4.738, y que se incrementará un 6% nuevamente al año siguiente, a $5,022.

Para mí está muy claro que comprar el seguro antes definitivamente no fue una ventaja. La aseguradora, obviamente, seguirá aumentando la prima a voluntad.

Al igual que la mayoría de las personas de mi edad, tengo un ingreso fijo, y llegará el momento en que simplemente no podré pagar estos costos, entonces lo perderé, más todo lo que pagué durante estos años.

Deberían informar a las personas que las primas continuarán aumentando y que podría llegar el momento en que el costo supere lo que cualquier individuo con un ingreso fijo puede pagar.

Respuesta: Mucha gente está en la misma situación desafortunada. Compraron pólizas porque pensaron que era prudente, sólo para enfrentarse después a la posibilidad de perder la cobertura a medida que las primas aumentan.

Las compañías que ofrecían seguro de atención a largo plazo desde las décadas de 1980 y 1990 descubrieron que no habían valuado la cobertura con precisión. Muchos menos individuos de lo esperado dejaron las pólizas, mientras que los costos de la atención a largo plazo aumentaron más de lo previsto. Varias aseguradoras dejaron de ofrecer esa cobertura, y las fuertes alzas de las primas fueron la norma por un tiempo.

Las compañías de seguro no pueden aumentar “a voluntad”, por cierto. Los incrementos deben ser aprobados por los reguladores, quienes sopesan los efectos sobre los clientes frente a la posibilidad de que una aseguradora quiebre, y no pueda pagarle a nadie.

Las compañías que aún venden coberturas de atención a largo plazo ahora ofrecen pólizas menos generosas, que probablemente no necesitan grandes aumentos en sus primas. Aún así, muchos planificadores financieros advierten a sus clientes que esperen aumentos de las primas entre un 50% y un 100% durante sus vidas.

Es importante tener en cuenta que el seguro no es como una inversión o una cuenta de ahorros. Uno no compra un seguro para propietarios de viviendas con la esperanza de que su casa se queme algún día para recuperar su dinero; lo hace para proteger sus finanzas contra pérdidas catastróficas.

Por lo tanto, no es que no haya recibido nada a cambio de sus primas de atención a largo plazo: estuvo protegida contra un costo potencialmente catastrófico que, afortunadamente, no ocurrió.

Eso no significa que se haya equivocado al esperar que sus primas sigan siendo asequibles. Sin embargo, dada su realidad actual, deberá decidir si desea arriesgarse a perder la cobertura por completo, o si reducir la cobertura podría ser una opción. Muchos en su situación optaron por períodos de espera más largos, ajustes de inflación más bajos o un período de beneficios reducido para mantener las primas asequibles.

No conserve una hipoteca sólo por la deducción impositiva

Querida Liz: ¿La nueva ley tributaria, con su mayor deducción estándar, cambia el cálculo de mantener mi hipoteca? Debo alrededor de $250,000 al 3.25% en un préstamo hipotecario a 30 años. Ya no detallo mis presentaciones, por lo cual no obtengo el beneficio de la deducción de impuestos por los intereses. Mis pagos son de aproximadamente $1,500 al mes, pero podría saldar todo fácilmente.

Respuesta: Nunca tuvo mucho sentido mantener una hipoteca sólo para deducir impuestos. Los ahorros fiscales compensan únicamente una parte de los intereses que paga (si está en una categoría impositiva estatal y federal combinada del 33%, por ejemplo, obtendrá un máximo de 33 centavos por cada dólar en intereses hipotecarios que pagó).

Sería más convincente mantenerla si pudiera obtener un mejor retorno de su dinero invirtiéndolo, o si no deseara tener una gran parte de su riqueza inmovilizada en un solo activo sin liquidez.

Liz Weston, planificadora financiera certificada, es columnista de finanzas personales para NerdWallet.

