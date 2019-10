Trump propone negar comidas escolares gratuitas a medio millón de niños

Siempre atento a las formas de ahorrar dinero para el sobrecargado contribuyente federal, la Administración Trump presentó la semana pasada su análisis de un cambio en la elegibilidad para desayunos y almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido.

Los ahorros: $90 millones al año, o dos milésimas de porcentaje del presupuesto federal de $4.4 trillones. El daño colateral: alrededor de medio millón de niños que ya no serían elegibles para recibir comidas escolares gratuitas. Son un subconjunto de aproximadamente 1 millón de niños que viven en hogares que perderían su elegibilidad para recibir cupones de alimentos.

Las consecuencias de esta política miope podrían ser nefastas. Los cupones de alimentos y las comidas escolares contribuyen poderosamente a la estabilidad económica del hogar y la salud de los niños.

Como Hilary Hoynes de UC Berkeley ha observado, “los beneficios del apoyo nutricional pueden persistir hasta la edad adulta para aquellos que tienen acceso al programa antes del nacimiento y durante la primera infancia”. Estos beneficios incluyen un mejor rendimiento en la escuela y menores tasas de obesidad, hipertensión y enfermedades del corazón en la edad adulta.

El análisis provino del Departamento de Agricultura, que administra los programas de cupones de alimentos y comidas escolares. Es una estimación más precisa del impacto de los cambios en las reglas que USDA anunció por primera vez en julio.

Sin embargo, las últimas cifras inspiraron tal alboroto entre los expertos en lucha contra la pobreza que la administración reabrió el período de comentarios oficiales sobre la regla, extendiéndola por dos semanas hasta el 1 de noviembre.

Hemos escrito antes sobre el asalto de los conservadores y la Casa Blanca de Trump a las personas que eligen como los pobres que no merecen ayuda. Esa es la consecuencia de una mentalidad que ve a nuestras poblaciones más vulnerables como simuladores, estafadores o culpables de depravación moral.



La propuesta de USDA es un ejemplo especialmente desagradable de este comportamiento. Examinemos cómo funcionaría.

El objetivo principal del cambio de reglas es el fin de la “elegibilidad categórica de base amplia” para el programa de cupones de alimentos, que se conoce formalmente como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP.

Los cupones de alimentos se cortan para los hogares con ingresos de más del 130% de la línea federal de pobreza, o $33.475 por año para una familia de cuatro (aproximadamente $2.790 por mes). Los ingresos del hogar se calculan después de exenciones para ciertos gastos.

Más de 40 estados usan una elegibilidad categórica de base amplia para aumentar los límites de ingresos y activos para extender el ser elegibles a cupones de alimentos. Trump quiere eliminar la opción. (Centro de prioridades presupuestarias y políticas)

Bajo una elegibilidad categórica de base amplia, los estados pueden considerar a los hogares elegibles para cupones de alimentos en función de si reciben asistencia de otros programas contra la pobreza. La regla, que ha estado en vigencia durante aproximadamente 20 años, también permite a los estados aumentar la elegibilidad de ingresos y los límites de activos para promover el ser considerado para SNAP.

Muchos también lo hacen para evitar el “abismo de beneficios”, que ocurre cuando un aumento modesto en los ingresos de una familia da como resultado un corte completo de los beneficios, dejando a la familia peor que cuando sus ingresos laborales eran más bajos.

USDA calculó que el cambio de la regla arrojaría a más de 680.000 hogares con menores fuera de SNAP. De ellos, alrededor del 80% tienen pequeños en la escuela, 982.000 niños, según los cálculos de la agencia. Y de ellos, el 55%, o alrededor de 540.000, ya no serían elegibles para comidas gratis, aunque la mayoría lo sería para comidas a precio reducido. Alrededor de 40.000 tendrían que pagar la tarifa completa.

Hay otro elemento. Los hogares rechazados por SNAP deberán solicitar por separado el acceso a comidas escolares gratuitas o de precio reducido para sus hijos. Eso plantea una barrera administrativa que puede impedir que muchos obtengan acceso y aumentará los costos administrativos para los estados.

USDA no se molestó en evaluar el impacto administrativo. Sus estimaciones de costos, dijo, “no pensaron en los posibles gastos administrativos estatales y locales incurridos debido a la recopilación y el procesamiento de las solicitudes de los hogares... y tampoco tomaron en cuenta ninguna mayor responsabilidad asignada a los hogares para completar y presentar una solicitud de comidas escolares”.

Cómo funciona el “talud de beneficios”: una familia que gana el 125% de la línea de pobreza recibiría $161 en cupones de alimentos mensuales, pero en el momento en que sus ganancias aumentan a más del 130%, pierde todos los cupones de alimentos, reduciendo sus recursos generales. La elegibilidad categórica protege a la familia de este resultado al reducir la elegibilidad de cupones de alimentos sólo gradualmente. (Centro de prioridades presupuestarias y políticas)

El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, ha defendido este cambio de reglas como parte de una campaña para cerrar las “lagunas” de elegibilidad que permiten a las personas reclamar beneficios a los que no tienen derecho, pero eso es sólo una pantalla.

La verdad es que no hay evidencia de que la elegibilidad de base amplia haya permitido que un número significativo de personas no elegibles ingresen a SNAP. Cuando la Oficina de Responsabilidad del Gobierno examinó el problema en 2012, descubrió que 473.000 receptores, o 2.6%, recibieron beneficios bajo una amplia elegibilidad que no hubieran recibido sin el sistema, pero eso fue en gran parte porque muchos estados aumentaron los límites de ingresos bajo elegibilidad de base amplia, como se les permitió hacer.

Esos hogares recibieron beneficios más pequeños que el promedio. La GAO no descubrió que los solicitantes estuvieran manipulando las reglas de activos, sino que la mayoría se ajustaba a las pautas de SNAP.

La elegibilidad de base amplia, concluyó la GAO, había aumentado los costos de los beneficios de SNAP en menos del 1%. Y fue entonces cuando las secuelas del colapso de 2008 y la recesión aún eran muy evidentes. Desde su pico en 2013, los cambios de SNAP han disminuido en más del 16%.

Pero eso no ha eliminado la necesidad de SNAP o del programa de comidas escolares. En esto, como en tantas otras iniciativas, la Administración Trump está tratando de presentar la pura malevolencia como una virtud.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí.