¿Qué pasa si un dron de entrega cae sobre su cabeza? Cuestiones legales espinosas surgen a medida que aumentan estos servicios

Imagine que está parado en su patio delantero cuando un avión no tripulado (dron) vuela por casualidad, entregando un paquete a uno de sus vecinos.

El dron sobrepasa su casa y vuela mucho más bajo que un helicóptero. ¿Eso se consideraría invasión? Después de todo, usted ni siquiera ordenó el paquete. ¿Qué pasaría si el dron le tomara fotos a usted y a todo lo demás en su patio? ¿Eso está permitido? ¿Qué pasaría si funcionara mal y se cayera sobre su cabeza? ¿Quién tendría la culpa?

Estas son algunas de las preguntas legales espinosas que deberán responderse a medida que empresas como la matriz de Google, Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y UPS Inc. comiencen a prepararse para un futuro en el que la entrega por drones esté más extendida.

La semana pasada, Wing, la subsidiaria de Alphabet, se convirtió en la primera compañía en operar un servicio comercial de entrega de drones en Estados Unidos: transportaba tejidos, agua embotellada, pastillas para la tos y otros productos a personas en Christiansburg, Virginia. Christiansburg es pequeña, tiene sólo alrededor de 21.000 residentes, y el servicio de entrega de Wing sirve alrededor de una milla de distancia de un paquete, pero hay planes para una mayor cobertura en el futuro.

Wing no es la única compañía interesada. Este mes, UPS obtuvo permiso de la Administración Federal de Aviación para operar drones de entrega en universidades, hospitales y campus corporativos. Mientras tanto, Amazon ha estado trabajando durante mucho tiempo en su propio servicio de entrega robótica, y este verano presentó un nuevo avión no tripulado que, según dijo, estaba optimizado para el trabajo de mensajería.

Pero la tecnología es sólo una parte del rompecabezas. Todavía hay preguntas sobre cómo los sistemas de entrega de drones navegarán los problemas de privacidad y traspaso, además de las preocupaciones sobre el ruido.

“El precedente legal es muy escaso aquí", dijo Arthur Holland Michel, codirector del Centro para el Estudio del Dron en el Bard College. “Poco de la ley existente se basa específicamente en drones”.

Tampoco está claro quién será el árbitro final para estos temas. La FAA está a cargo de la seguridad de las aeronaves, pero las cuestiones de privacidad o allanamiento podrían dejarse en manos de los estados, dijo William Breetz, vicepresidente de la Comisión de Leyes Uniformes, una organización sin fines de lucro que redacta legislación modelo para los estados y comenzó a abordar las leyes de aviones no tripulados hace más de dos años.

Aquí hay más información sobre algunos de estos problemas indeterminados.

Preocupaciones sobre la privacidad

¿Es dueño de parte del espacio aéreo sobre su casa o puede volar un dron libremente?

Cuando se trata de servicios de entrega en drones, aún quedan preguntas sobre posibles intrusos.

Algunos propietarios han argumentado que poseen una cierta cantidad del espacio aéreo sobre sus hogares, lo que significa que cualquier dron que vuele ese espacio sin permiso sería un visitante no deseado.

Otros han dicho que no eres dueño del espacio cuando se trata de aviones. Los drones se clasifican como aviones, y la FAA ha estipulado que nadie tiene derecho a interferir con el vuelo de un avión.

“Ahora hay mucha incertidumbre en la ley para ese tipo de problemas”, dijo Robert Heverly, profesor asociado de derecho en la Facultad de Derecho de Albany.

Otros han expresado su preocupación sobre qué tipo de información podrían reunir los drones de entrega que recolectan datos en sus vuelos hacia y desde los puntos de entrega. Amazon tiene una patente para un sistema de análisis de esa información recopilada durante su vuelo para ayudar a hacer recomendaciones en futuras compras. Por ejemplo, si el dron tomó una imagen de su césped seco mientras entregaba su paquete, tal vez obtendría más anuncios en línea de fertilizantes.

Si bien muchos gobiernos locales prohíben el uso de drones con fines de vigilancia, no está claro si las actividades descritas en la patente de análisis de datos de Amazon se incluirían en esa definición, dijo Holland Michel.

Los estándares de privacidad actuales se establecieron mucho antes de la llegada de los drones, y mucho más, de las posibles operaciones de entrega de estos, dijo.

“Hay preguntas acerca de si esos estándares deben actualizarse por el claro hecho de que estamos viendo un futuro cercano donde el espacio aéreo estará muy lleno de drones capturando información”, dijo Holland Michel.

Problemas de responsabilidad

Si un dron tiene una falla y deja caer su paquete sobre usted, dejándolo herido, ¿quién tiene la culpa?

En algunos casos, las leyes existentes podrían aplicarse. Por ejemplo, si un avión no tripulado de entrega dejó caer un paquete que golpeó a alguien, el operador del avión no tripulado y su empleador probablemente serían responsables, de acuerdo con las normas estándar sobre negligencia, dijo Heverly.

Lo mismo probablemente se aplicaría a un avión no tripulado que dañe la propiedad en el transcurso de una entrega, aseguró Heverly.

Pero podría ser complicado si las compañías de entrega emplean subcontratistas para operar los drones.

En esos casos, las compañías podrían diferir la responsabilidad del operador contratado si algo sucediera, aunque depende de cuánto control tengan las empresas sobre los subcontratistas individuales, indicó Heverly. Cuantas más reglas y restricciones tenga la compañía para sus subcontratistas, más podría considerársele como el empleador, lo que significa que asumiría la responsabilidad.

Para la persona que fue golpeada por el dron, su abogado probablemente demandaría a ambas partes, al operador del avión no tripulado y a la compañía que lo contrató, y resolvería a la parte responsable mediante un litigio, dijo Heverly.

Niveles de ruido

¿Qué tan fuerte sería demasiado alto para que un dron zumbe por el aire?

En abril, Wing lanzó su primer servicio de entrega aérea en Canberra, Australia, pero no todos los residentes estaban contentos. La gente se quejaba de que los drones eran demasiado ruidosos.

El gobierno australiano más tarde descubrió que el nivel de decibelios a unos 50 pies de distancia era similar a un televisor ruidoso y excedía el estándar de ruido diurno para el área residencial. Wing desarrolló una hélice más silenciosa y prometió otras mejoras, informó la Australian Broadcasting Corp. Todavía está operando en Canberra.

Los drones pequeños pueden ser significativamente más silenciosos que los más grandes y de calidad profesional, aunque el sonido de todos ellos suele ser menos notable cuanto más alto vuelen, manifestó Heverly. En Estados Unidos, dijo, la regulación del ruido de los drones probablemente dependerá de los gobiernos locales.

