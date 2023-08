Texas separa a familias migrantes y detiene a los padres con cargos de invasión de propiedad privada

De acuerdo con un memorándum de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza emitido en abril y examinado por The Associated Press, las directrices del Departamento de Seguridad Nacional a la agencia establecen la meta de “mantener la unidad de los grupos familiares” lo más posible.

Amrutha Jindal, abogada en jefe de Indigent Defense —una comisión encargada de proporcionar defensa jurídica a indigentes dentro de la Operación Estrella Solitaria, un operativo de vigilancia fronteriza de 4.000 millones de dólares del gobierno de Texas_, le dijo a The Associated Press que, con base en los casos que la organización que encabeza ha visto, el número de separaciones de familias podría ser cercano a 40 o más. Dijo que no hay datos exactos, y que sus cálculos se fundamentan en los casos que han llegado a manos de sus abogados.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.