Trump alardea en Alabama que necesita “una imputación más para concluir exitosamente las elecciones”

Sin embargo, como es usual en él, Trump no ofreció disculpas al subir al escenario el viernes en la noche a los acordes de la canción “God Bless the USA” (“Dios bendiga a Estados Unidos”) de Lee Greenwood, haciendo una señal de aprobación con el pulgar, elevando el puño y siendo ovacionado de pie durante casi tres minutos.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.