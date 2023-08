Trump dice que no firmará compromiso de lealtad republicano, un requerimiento para debate

Sólo el exrepresentante por Texas Will Hurd ha dicho que definitivamente no firmará el compromiso de 2024, aunque tampoco ha alcanzado los umbrales de preferencias y donantes que se requieren para participar. Dijo que si llega a ser el nominado presidencial no apoyará a Trump, quien enfrenta tres casos penales.

“Afirmo que si no gano la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos en 2024, cumpliré con la voluntad de los votantes en las primarias y brindaré mi apoyo al candidato a fin de salvar a nuestro país y derrotar a Joe Biden”, se lee en el compromiso, según una copia que publicó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en X, la red social conocida previamente como Twitter. Los aspirantes también deben comprometerse a no ingresar a la contienda presidencial como candidatos independientes o por un tercer partido.

También deben firmar una declaración en la que se comprometen a no participar en ningún debate que no sea auspiciado por el partido, incluidos debates para las elecciones generales promovidos por la Comisión de Debates Presidenciales, además de apoyar al ganador de las primarias republicanas.

