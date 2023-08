Mujer en Arizona descubre una serpiente saliendo de su WC

“Había estado fuera durante cuatro días y tenía muchas ganas de usar mi propio baño en paz. Levanté la tapa y él o ella estaba acurrucado(a)”, dijo Lespron a The Associated Press. “Gracias a Dios la tapa estaba cerrada”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.