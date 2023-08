Agencia migratoria mexicana indemniza a familias de 40 muertos en centro de detención

El INM indicó también que ya ordenó formalmente a todos sus directivos acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de resolver, en un término no mayor a 36 horas, la situación migratoria de los extranjeros que son detenidos, algo que no se hacía.

