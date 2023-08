Presentan cargos a exesposa de ejecutivo de Microsoft asesinado

“Henry Tenon no actuó solo. Mario Fernandez no lo planificó solo. Y el caso de Shanna Gardner reconoce su rol central en el asesinato a sangre fría, calculado y premeditado de Jared Bridegan”, declaró Nelson.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.