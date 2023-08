Cruces ilegales por frontera sur de EEUU aumentaron en julio, pero siguen debajo del nivel de 2022

El periodista de The Associated Press Juan Zamorano en Ciudad de Panamá contribuyó a este despacho.

La mayor parte de los migrantes que cruzaron el Darién eran venezolanos, aproximadamente el 55% del total durante los primeros siete meses del año. Gran parte del resto eran ecuatorianos y haitianos, y también algunos migrantes provenientes de Asia y África. Representantes de organizaciones no gubernamentales y algunas agencias de las Naciones Unidas dicen que muchos de los que cruzan no están al tanto de los cambios en las políticas de Estados Unidos, o reciben desinformación de parte de contrabandistas de personas.

Las últimas cifras también reflejan un fuerte aumento en el uso de la aplicación móvil CBP One del gobierno, con la cual hasta 1.450 migrantes pueden obtener citas cada día en los cruces terrestres con México para solicitar asilo. Durante el mes de julio, las autoridades admitieron a más de 50.000 migrantes en los cruces oficiales, incluidos más de 44.700 con citas de CBP One.

