El incendio en Hawai deja en el limbo las vidas, empleos y documentos de trabajadores migrantes

Un documento proporcionado por la FEMA señala que cualquier persona afectada por un gran desastre puede recibir ayuda, lo que incluye a personas que no sean ciudadanos estadounidenses cuyo proceso de deportación se ve paralizado al menos un año, así como a no ciudadanos que hayan recibido asilo. Esa ayuda puede incluir asesoría de crisis, asistencia legal, atención médica, comida y refugio, entre otros servicios.

(Jae C. Hong / Associated Press)

