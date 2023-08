Renuncia jefe de servicios de emergencia de Maui ante críticas por medidas durante incendios

La ausencia de las sirenas se ha revelado como un posible error y parte de una serie de problemas de comunicación que agravaron el caos, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.

El alcalde, Richard Bissen, aceptó la renuncia de Andaya con efecto inmediato, anunció el condado Maui en Facebook. Andaya alegó motivos de salud no especificados para abandonar el cargo y no se ofrecieron más detalles.

El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de la isla, Herman Andaya, dijo hace pocos días que no se arrepentía de no haber activado el sistema porque ello habría causado que la población se dirigiera “mauka”, un término hawaiano que puede significar hacia las montañas o hacia el interior.

(Jae C. Hong / Associated Press)

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.