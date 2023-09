Exasesor de Trump es hallado culpable en caso relacionado con el asalto al Capitolio

El juez federal de distrito Amit Mehta dictaminó que el argumento de Navarro sobre el privilegio ejecutivo no era una defensa contra los cargos, y determinó que Navarro no había demostrado pruebas de que Trump lo invocara.

Uno de sus abogados alegó que Navarro no ignoró la citación del Congreso, sino que dijo a los miembros de la comisión que se pusieran en contacto con Trump sobre qué material podría estar cubierto por el privilegio ejecutivo, algo que no hicieron.

