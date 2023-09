Hunter Biden demanda al IRS por declaraciones de agentes en el Congreso

La Casa Blanca, entretanto, ha dicho que Joe Biden no estuvo involucrado en los negocios de su hijo, y meses de investigaciones hasta ahora no han producido ninguna prueba significativa de ilegalidad por parte de Biden padre, quien habla con frecuencia con su hijo y cuando era vicepresidente pasó por una cena de negocios que estaba teniendo su hijo.

La demanda afirma que el IRS no ha hecho lo suficiente por frenar la difusión de su información personal. Busca “forzar el cumplimiento de las leyes federales sobre impuestos y privacidad” y el pago de 1.000 dólares “por todas y cada una de las difusiones no autorizadas de la información incluida en sus declaraciones de impuestos”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.