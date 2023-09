Cinco estadounidenses detenidos durante años en Irán quedan en libertad tras un acuerdo

“Se trata de mi hermano, no de una política abstracta”, añadió. “Estamos hablando de vidas humanas. No hay nada partidista en salvar las vidas de estadounidenses inocentes y hoy debería ser un momento de unidad estadounidense al darles la bienvenida a casa”.

Estados Unidos no identificó por el momento a los otros dos prisioneros estadounidenses, todos ellos liberados a cambio de cinco iraníes bajo custodia estadounidense y del descongelamiento de los activos iraníes. El gobierno de Biden dijo que los cinco iraníes liberados no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Gracias por ser mi voz cuando no podía hablar por mí mismo y por asegurarse de que se me escuchara cuando reunía fuerzas para gritar desde detrás de los impenetrables muros de la prisión de Evin”, afirmó.

En una declaración emitida en su nombre, Namazi dijo: “Hoy no sería libre si no fuera por todos ustedes que no permitieron que el mundo me olvidara”.

