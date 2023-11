Aplazan juicio contra exlegislador de EEUU acusado de viajar para tener sexo con menor de edad

Holmberg trabajó más de 45 años en el Senado de Dakota del Norte. Dimitió el año pasado tras que el medio local The Forum of Fargo-Moorhead informara sobre decenas de mensajes de texto que intercambió con un hombre encarcelado por cargos relacionados con imágenes de abusos sexuales a menores.

Todas las partes esperaban el aplazamiento, dijo el abogado defensor Mark Friese a The Associated Press. El juicio estaba inicialmente programado para comenzar poco más de un mes después de la comparecencia inicial de Holmberg, tras una investigación de dos años, dijo.

