Tribunal de NY ratifica ley que prohíbe a la policía utilizar llaves de estrangulamiento

“Si bien este no es el resultado que esperábamos, la decisión del tribunal es una victoria en la medida en que brindará a nuestros funcionarios una mayor certeza en lo que respecta a la norma legal, porque de acuerdo con la decisión de esta corte, debe demostrarse como mínimo que la acción de un agente de hecho ‘impide la capacidad de la persona para respirar’, ‘no fue accidental’, y no fue un ‘uso justificable de la fuerza física’”, dijo Nuthall.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.