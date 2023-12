Texas promulga ley que permite a policía estatal detener a migrantes que entren ilegalmente en EEUU

Weber contribuyó desde Austin, Texas. Los periodistas de The Associated Press Mark Stevenson, en la Ciudad de México, y Elliot Spagat, en San Diego, contribuyeron a este despacho.

El gobierno mexicano también ha rechazado la medida. En virtud de los acuerdos bilaterales e internacionales, México está obligado a aceptar la deportación de sus ciudadanos, pero no la de migrantes de otros países. Según la nueva ley de Texas, los migrantes a los que se les ordene salir del país serán enviados a puertos de entrada ubicados a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.