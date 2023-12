EEUU: Muerte de niño migrante despierta preocupación por condiciones insalubres de los refugios

Savage es integrante de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que asigna periodistas a redacciones locales para que informen sobre temas poco difundidos.

El Departamento de Salud Pública de Chicago dijo el martes que no parecía que el niño hubiera muerto de una enfermedad infecciosa, aunque se estaba llevando a cabo una investigación. Funcionarios de la ciudad también dijeron que las otras enfermedades no parecen haberse originado en el mismo refugio y “son consistentes con las tendencias respiratorias estacionales en curso”.

Boletín The American Latinx experience chronicled

Get the Latinx Files, a new English-language weekly newsletter from the Los Angeles Times.

Por favor, escribir su correo electronico Suscribir

Ocasionalmente, puede recibir contenido promocional del Los Angeles Times en Español.