Zelenskyy confía en que EEUU enviará más ayuda y dice que Ucrania no perderá la guerra

“La OTAN es la opción más poderosa para nosotros. Pero todavía no hemos sido invitados a la OTAN”, comentó. “Todas las señales hasta ahora sobre nuestra incorporación no tienen sentido. No hemos recibido una oferta sólida, de ningún socio nuestro. Es difícil imaginar en este momento cómo puede suceder esto”.

“Rusia no logró ninguno de sus objetivos” este año, aseveró Zelenskyy, aunque reconoció que Ucrania aún enfrenta “muchos desafíos” luego de utilizar el armamento militar de Occidente en la contraofensiva que no logró avances en el frente de 1.000 kilómetros (600 millas) de largo.

